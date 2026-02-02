Οι επόμενες δύο δεκαετίες, όσον αφορά την ενέργεια, φαίνεται πως θα αποτελέσουν την «εποχή του LNG». Σε αυτό συγκλίνουν μια σειρά παράγοντες – από την προβλεπόμενη αύξηση της ζήτησης και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις μέχρι την επιβράδυνση της στροφής στην πράσινη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος, που συνεπάγεται την οριστική εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων.

Η ετήσια διεθνής διάσκεψη για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που ξεκίνησε σήμερα στο Κατάρ και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη έρχεται να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές. Επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις που έχουν ήδη γίνει και αναγκάζοντας τους πάντες, προμηθευτές, πελάτες και μεταφορείς, να προσαρμοστούν ταχύτερα στα νέα δεδομένα.

Οι εξελίξεις αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας του αποκαλούμενου «Κάθετου Διαδρόμου», ο οποίος για την ώρα μοιάζει να έχει «κολλήσει». Οι πάντες συνειδητοποιούν, ωστόσο, ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, ειδικά ενόψει της διάσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ στις 24 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των υπουργών Ενέργειας όλων των εμπλεκόμενων χωρών.

Το «κάδρο» περιλαμβάνει, προφανώς, και το ενεργειακό μπρα-ντε-φερ στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου επίσης υπάρχει ελληνική και κυπριακή εμπλοκή, καθώς και έντονο τουρκικό ενδιαφέρον. Κάτι που σημαίνει, πρακτικά, πως οι πιέσεις για μια «διευθέτηση» θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, ειδικά από την πλευρά των ΗΠΑ, προκειμένου να προχωρήσει η αξιοποίηση των κοιτασμάτων και οι διαδικασίες μεταφοράς τους.

Δυναμική παρουσία ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί, άλλωστε, έχουν εισέλθει δυναμικά στον κλάδο την τελευταία πενταετία, «κατακτώντας» σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς. Το πέτυχαν δε εκμεταλλευόμενοι, αφενός, τη διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή τους από τα σχιστολιθικά κοιτάσματα και, αφετέρου, τον σταδιακό αποκλεισμό της Ρωσίας, στο φόντο των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σίγουρο είναι πως οι επικεφαλής κορυφαίων αμερικανικών ομίλων που μετέχουν στη διάσκεψη του Κατάρ ήταν απολύτως σαφείς στις τοποθετήσεις τους αναφορικά με την τάση που θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhilips, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η παγκόσμια ζήτηση για LNG θα αυξηθεί κατά 50% ως το 2030, από 400 εκατομμύρια μετρικούς τόνους που είναι σήμερα σε 600 εκατ., ενώ θα διπλασιαστεί ως το 2050, φτάνοντας τους 800 εκατ. μετρικούς τόνους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνάδελφός του CEO της Shell. Όπως είπε από το βήμα της διάσκεψης, ο κλάδος του LNG προβλέπεται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό της τάξης του 3% για τα επόμενα χρόνια, ξεπερνώντας το αντίστοιχο ποσοστό του «συμβατικού» φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του, ο οικοδεσπότης και διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες της Ευρώπης, προβλέποντας αρνητικό ισοζύγιο ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, στην περίπτωση που τα υπάρχοντα σχέδια υλοποιηθούν στο σύνολό τους – από τους σταθμούς αποθήκευσης και τα δίκτυα μεταφοράς μέχρι την ανάπτυξη των γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης – τότε ως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας οι ποσότητες LNG που έχουν προβλεφθεί όχι απλώς δεν θα επαρκούν, αλλά θα καταγραφεί έλλειμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αυξημένη ζήτηση σε πλοία και σταθμούς

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως οι εξελίξεις αντανακλώνται και στην ιδιαιτέρως αυξημένη ζήτηση για τα πλοία μεταφοράς LNG. Πράγματι, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα στα ΝΕΑ, ο οίκος Drewry εκτιμά πως η χωρητικότητα του στόλου πλοίων μεταφοράς LNG θα αυξάνεται με ρυθμό 9% ετησίως κατά μέσο όρο μέχρι το 2030 – με 282 μονάδες να βρίσκονται ήδη στο στάδιο της παραγγελίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, φέτος αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία παγκοσμίως νέες μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου (μετατροπής σε LNG δηλαδή) δυναμικότητας 43 εκατ. μετρικών τόνων, μια τάση που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τους ειδικούς, το LNG εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το συμβατικό αέριο. Ανάμεσα στα άλλα, αυτά περιλαμβάνουν την τεράστια εξοικονόμηση όγκου – ένας μετρικός τόνος LNG αντιστοιχεί σε περίπου 600 συμβατικού αερίου – όπως και τη μεγαλύτερη ασφάλεια στις διαδικασίες μεταφοράς και αποθήκευσης.