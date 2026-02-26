Το 2013 το Γουέμπλεϊ φιλοξένησε τον πρώτο γερμανικό τελικό της διοργάνωσης: Μπάγερν εναντίον Ντόρτμουντ. Στο περιθώριο του αγώνα η «Γκάρντιαν» είχε φιλοξενήσει μια ανάλυση που προσομοίαζε περισσότερο με ύμνο για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Εξηγούσε το πώς κατάφερε να δημιουργήσει αξιοζήλευτες ακαδημίες από τις οποίες αναδεικνύονταν σπουδαία ταλέντα και ουσιαστικά προανήγγελλε την καθολική επικράτησή του τα επόμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο της Γηραιάς Ηπείρου.

Πράγματι, το 2024 ανέβηκε στην κορυφή του Ολύμπου κατακτώντας τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο της στα γήπεδα της Βραζιλίας. Ηταν η ολοκλήρωση του κύκλου που όμως κράτησε πολύ λιγότερο απ’ όσο πίστευαν οι αναλυτές. Μετά τον τελικό του 2013, στο Γουέμπλεϊ το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ κατέληγε για πέντε συνεχόμενα χρόνια σε ισπανικά χέρια, μία φορά στην Μπάρτσα και τέσσερις στη Ρεάλ. Οι υπερβολές σε τίτλους και προσεγγίσεις βγήκαν ξανά στον αφρό και εξηγούσαν τα ανεξήγητα. Τις τελευταίες ημέρες, ανάλογες υπερβολές βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην Ιταλία, όχι όμως για καλό.

Είναι πράγματι σε τόσο δεινή θέση το ιταλικό ποδόσφαιρο; Την τελευταία δεκαετία, δύο εκπρόσωποί της, η Γιουβέντους και η Ιντερ, έφτασαν τέσσερις φορές μέχρι τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, με την τελευταία να παίζει στους δύο από τους τρεις τελευταίους. Δεν κατέκτησαν την κούπα, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να γίνεσαι φιναλίστ. Το 2024 η Αταλάντα αναδείχτηκε νικήτρια του Γιουρόπα Λιγκ νικώντας με το βαρύ 3-0 την καλύτερη ομάδα εκείνης της χρονιάς, τη Λεβερκούζεν. Εν μέσω κορωνοϊού η Ιντερ έπαιξε επίσης σε έναν ακόμα τελικό.

Στο Κόνφερενς Λιγκ η Ρόμα σήκωσε το παρθενικό τρόπαιο το 2022, ενώ τις δύο επόμενες χρονιές η Φιορεντίνα ήταν επίσης φιναλίστ. Με συμμετοχή σε εννέα ευρωπαϊκούς τελικούς την τελευταία δεκαετία, δεν μπορείς να λες πως το ιταλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε κρίση. Το θέμα της εθνικής ομάδας είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Οσοι μετρούν τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες να πάει η Σκουάντρα Ατζούρα σε Μουντιάλ πρέπει να βάλουν στο ζύγι και την κατάκτηση του Euro το 2021 στο Γουέμπλεϊ, στο σπίτι των Τριών Λιονταριών. Η ίδια ομάδα που κατατρόπωσε την Αγγλία μπροστά σε 80.000 φανατισμένους οπαδούς της, στη συνέχεια ηττήθηκε στο γήπεδό της από τη Βόρεια Μακεδονία στα μπαράζ. Ξέχασαν την μπάλα οι Ιταλοί; Εγιναν ξαφνικά κακοί παίκτες; Ας σοβαρευτούμε. Πολλά αποτελέσματα μπορεί να είναι συγκυριακά και άλλα να οφείλονται σε δομικά προβλήματα και όχι σε αυτό καθαυτό το ποδόσφαιρο. Μην πυροβολούμε τον πιανίστα για ένα σπασμένο ποτήρι.