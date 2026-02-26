Τη δυνατότητα να προσλάβουν «νταντά της γειτονιάς», με επιδότηση από το κράτος έως και 500 ευρώ, θα έχουν σε λίγες ημέρες χιλιάδες μητέρες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» ξεκινά η καθολική εφαρμογή του, με την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα να ξεκινά στα μέσα Μαρτίου.

Οπως δηλώνει στα «ΝΕΑ» η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ελενα Ράπτη, «Το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς” έχει ως στόχο τη στήριξη της οικογένειας, εναρμονίζοντας την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Δίνει τη δυνατότητα στη νέα μητέρα να επιστρέψει ή να ενταχθεί στην αγορά εργασίας εφόσον το επιθυμεί, αναθέτοντας τη φροντίδα του παιδιού σε έναν/μία επιμελητή/τρία. Ο ρόλος του προγράμματος είναι διττός: από τη μία πλευρά, βοηθά τις μητέρες να παραμείνουν ενεργές επαγγελματικά μετά τη γέννηση του παιδιού και, από την άλλη, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες, που επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές, με εισόδημα και ασφάλιση». «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν το προφίλ του προγράμματος μέσα από 10 ερωτήσεις.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Ολες οι μητέρες που έχουν παιδί ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ δικαιούνται να λάβουν βοήθεια για τη φροντίδα του παιδιού τους. Αφορά γυναίκες που εργάζονται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα αλλά και μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες. Μπορεί να είναι φυσικές, θετές ή ανάδοχες μητέρες.

Τι μορφή έχει αυτή η βοήθεια;

Η φροντίδα του παιδιού μπορεί να γίνεται είτε στην οικογενειακή εστία είτε στο σπίτι του φροντιστή. Οι ημέρες και ώρες φύλαξης προσαρμόζονται με βάση τη συμφωνία που θα κάνουν η μητέρα και ο φροντιστής. Η μητέρα μπαίνει στην πλατφόρμα του προγράμματος, επιλέγει τον επιμελητή που την εξυπηρετεί από την περιοχή της και στη συνέχεια συνεννοούνται μεταξύ τους.

Ποιοι μπορούν να γίνουν επιμελητές ή επιμελήτριες;

Οποιοσδήποτε το επιθυμεί. Προαπαιτούμενο είναι να έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης – αν κάποιος τελείωσε το σχολείο πριν από το 1964, οπότε καθιερώθηκε η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, αρκεί το απολυτήριο Δημοτικού.

Ποια άλλη προϋπόθεση υπάρχει;

Θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα online σεμινάριο που θα πιστοποιεί τη στοιχειώδη γνώση και κατάρτισή τους για τη φροντίδα ενός βρέφους. Απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση οι κάτοχοι πτυχίου βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς ειδικότητας. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών είτε από το ΕΚΑΒ είτε από τον Ερυθρό Σταυρό είτε από άλλον πιστοποιημένο φορέα. Στα ΕΚΑΒ τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ενώ στον Ερυθρό Σταυρό οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν με χαμηλότερο αντίτιμο (20 ευρώ). Τέλος, απαιτούνται πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας τους.

Μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές η γιαγιά ή ο παππούς του παιδιού;

Ναι, μπορούν.

Μπορεί να εγγραφεί ως επιμελητής κάποιος που εργάζεται ή είναι συνταξιούχος;

Ναι.

Είναι δυνατόν ένας επιμελητής να έχει τη φροντίδα περισσοτέρων του ενός παιδιού;

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει ταυτόχρονα έως και 3 παιδιά, με την προϋπόθεση ότι μόνο το ένα παιδί θα έχει ηλικία μικρότερη του ενός έτους. Πληρώνονται χωριστά για κάθε παιδί.

Τι οικονομική ενίσχυση δίνει το κράτος για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»;

500 ευρώ για εργαζόμενες μητέρες πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ για εργαζόμενες μητέρες μερικής απασχόλησης, 300 ευρώ – και για διάστημα τριών μηνών – για άνεργες μητέρες που αναζητούν εργασία.

Με ποιον τρόπο φτάνουν τα χρήματα στους επιμελητές;

Μέσω εργοσήμου.

Μόνο οι μητέρες είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς»;

Δικαιούνται να συμμετάσχουν και πατέρες – φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι – εφόσον έχουν την αποκλειστική γονική μέριμνα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι πιλοτικά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» υλοποιήθηκε σε 62 δήμους και κατά τη διάρκειά του συνάφθηκαν 925 συμφωνητικά. Πλέον έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 54 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ που υπολογίζεται ότι μπορεί να καλύψει χιλιάδες οικογένειες.