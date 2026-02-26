Στην υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας προχώρησαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 στην Ουάσιγκτον η Shell και η Metlen με σκοπό τη συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG. Πρόκειται για ένα Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μέσω του οποίου θεσπίζεται ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, οι δύο εταιρείες θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται ποσότητες περίπου 0,5 έως 1,0 bcm ετησίως για την πενταετία 2027-2031, με παράδοση στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης προβλέπεται και η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για την πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Shell, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG από τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε ισχυρή θέση να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, των προηγμένων δυνατοτήτων μεταφοράς και της εκτεταμένης τεχνογνωσίας της στην αγορά. Η Metlen, με την υποστήριξη αυτή, αναδεικνύεται έτι περαιτέρω σε σημαντικό παίκτη φυσικού αερίου στην περιοχή, ενισχύοντας τη ρευστότητα της αγοράς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

«Το MoU με τη Shell αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου της Metlen στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου. Η συνεργασία μας επιβεβαιώνει την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξέλιξη της Ελλάδας σε έναν βασικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen.

Κοινή ανάπτυξη

Το Μνημόνιο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των επαφών που έγιναν κατά τη διάρκεια της Συνόδου με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit», αντανακλά τη βούληση των δύο μερών για κοινή ανάπτυξη σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ευθυγραμμιζόμενοι με την πρωτοβουλία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της Metlen και από τον Τομ Σάμερς, Executive Vice President Shell LNG, ενώ η παρουσία των Σταύρου Παπασταύρου, υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Κρις Ράιτ, υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και υπουργού Εσωτερικών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα και Κολέτ Χίρστιους, προέδρου της Shell USA, Inc. ανέδειξε τη μεγάλη βαρύτητα αυτής της συνεργασίας.

Η Metlen Energy & Metals Plc είναι η μητρική εταιρεία της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Η Metlen αποτελεί σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 40 χώρες, με ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους 9.000 εργαζομένους, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων. Η εταιρεία είναι primary listed στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ αποτελεί μέλος του δείκτη FTSE 100.