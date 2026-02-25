Εκτός από την πρότασή του να βγάλει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ φιρμάνι πως δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά, ο Χάρης Δούκας έχει κι άλλες εισηγήσεις που θέλει να συζητηθούν στο ανώτατο κομματικό όργανο προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Κινήματος (11 το σύνολο και όλες για το αυτοδιοικητικό μοντέλο της χώρας). Τελικά, αφού δεν κατόρθωσε να επηρεάσει την έκβαση της πράσινης μάχης του αλγορίθμου ο δήμαρχος, μάλλον θα ταράξει την ηγεσία στην «προγραμματικότητα».

Παρατράγουδα

Τι είναι ο Καρανίκας που είδε «αριστερούς τραμπούκους» να ασκούν βία εναντίον του Αδωνη; Σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, ένα «παρακμιακό ωφελιμιστικό μειράκιο» που «γλείφει» τον υπουργό Υγείας. Τι είναι ο Σφακιανός κατά την απάντηση του πρώην συντρόφου του; «Πραξικοπηματίας του ΣΥΡΙΖΑ» και «ξεφτίλας» που «στέκεται γονυπετής» μπροστά στον Φάμελλο και τη Γεροβασίλη, παρά τις πολιτικές τους διαφωνίες. Παραθέτω το σοσιαλμιντιακό ξεκατίνιασμα για εκείνους που τους έχουν λείψει τα αριστερά παρατράγουδα. Γιατί αυτά είναι ο «ΣΥΡΙΖΑ, ωραία χρόνια».

Εχθρός

Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης έφεραν ακόμη πιο κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Τα δύο κόμματα έβγαλαν κοινό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε αυτό αναφέρουν ότι «οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς». Ο πρώτος, σημειώνουν, «δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους». Ο δεύτερος «φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι». Το ερώτημα, βέβαια, είναι πόσο αντέχει η ένωση που φέρνει ένας κοινός εχθρός.

Υπουργός

«Αν είσαι πρωτοκλασάτος και δίνεις μάχες για την παράταξη, το συζητάς στα συλλογικά όργανα και δεν βγαίνεις στις κομματικές εκδηλώσεις. Εγώ αν ήμουν πρωτοκλασάτος υπουργός, δεν θα έκανα αυτές τις δηλώσεις» είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης – αναφερόμενος φυσικά στον Νίκο Δένδια. Αναμενόμενο, θα πείτε, να υπερασπιστεί ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την πίστη της σημερινής κυβέρνησης ΝΔ στο DNA της παράταξης. Εχουν αρχίσει να ακούγονται και διάφορα περί ανασχηματισμού εξάλλου – ο οποίος πιθανότατα θα είναι η τελευταία ευκαιρία υπουργοποίησης.