Αν υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αυτό είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και σιγουριάς προς την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι μια υπερδύναμη τεχνολογίας, εμπορίου και βιομηχανίας.

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα της Πολωνίας είναι εξίσου σημαντικά από στρατηγικής άποψης όσο και από οικονομικής άποψης. Αισθητήρες οπτικών ινών αιχμής που αναπτύχθηκαν από Ολλανδούς θα επιβλέπουν τον βυθό της θάλασσας για να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης. Νέοι αστερισμοί δορυφόρων που αναπτύχθηκαν στο Βέλγιο θα προσφέρουν βελτιωμένες δυνατότητες επιτήρησης από το Διάστημα, παράλληλα με συστήματα ραντάρ αιχμής από τη Γαλλία και την Ισπανία. Και όλα αυτά τα συστήματα θα συνδέονται με δίκτυα 6G με τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύχθηκαν στη Φινλανδία.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα σχεδόν 900 επενδυτικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ομιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μόνο πέρυσι. Αξιοποιώντας τις εγγυήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, ο Ομιλος της ΕΤΕπ τροφοδοτεί τις εξελισσόμενες ενεργειακές και τεχνολογικές επαναστάσεις.

Η συνολική επένδυση στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ έφτασε σε νέο ρεκόρ το 2025, πλησιάζοντας τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ – από υδροηλεκτρική ενέργεια στην Αυστρία έως νέους σιδηροδρόμους στην Τσεχία και από αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης από μικρές επιχειρήσεις στην Κροατία έως καθαρές τεχνολογίες που αναπτύσσονται από βαριές βιομηχανίες στην Πορτογαλία.

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα αυξάνονται ακόμη πιο γρήγορα. Οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας έχουν τριπλασιαστεί σε αξία τα τελευταία τρία χρόνια. Ξανά και ξανά, η ΕΕ έχει προσαρμοστεί και επανεφεύρει τον εαυτό της απέναντι σε κρίσεις, αφήνοντάς την καλά προετοιμασμένη να πλοηγηθεί σε ένα θυελλώδες γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με μια οικονομία 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μια τεράστια ενιαία αγορά σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων και σχέδια για ένα ακόμη κύμα διεύρυνσης, το βάρος της Ευρώπης στον κόσμο είναι αναμφισβήτητο. Μπορεί να είναι ένα διαφορετικό είδος υπερδύναμης, που δίνει προτεραιότητα στις αξίες, τους κανόνες και την πολυμέρεια πάνω από την καθαρή ισχύ. Αλλά η δύναμή της έγκειται στη δέσμευσή της στις αρχές και στην προθυμία της να υποστηρίξει τους εταίρους και τους συμμάχους της, όπως αποδεικνύεται από την ιδιότητά της ως η μεγαλύτερη πηγή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η Ευρώπη συνεχίζει να χτίζει γέφυρες σε έναν κόσμο τειχών. Είναι η κορυφαία εμπορική δύναμη στον κόσμο, που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου, συνεχώς επεκτεινόμενου δικτύου συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

Το κάνουμε αυτό επειδή παραμένουμε αφοσιωμένοι στις ίδιες αξίες που μας έφεραν ως εδώ. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί αυτός ο τρόπος ζωής. Χρειαζόμαστε ακόμη βαθύτερη ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιαγορών μας. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές δυνατότητες. Χρειαζόμαστε απλούστευση για να κάνουμε την ΕΕ πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.

Σε όλους αυτούς τους τομείς δημιουργείται δυναμική. Οι ευρωπαίοι ηγέτες είναι συγκεντρωμένοι και είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία της Ευρώπης ως της υποτιμημένης υπερδύναμης του κόσμου.

Η Νάντια Καλβίνο είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων