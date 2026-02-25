Μια μέρα ξυπνήσαμε στη μικρή γωνία της Μεσογείου όπου ζούμε και όλοι μας οι γνωστοί και φίλοι είχαν αρχίσει να «συζητούν» καθημερινά για πάσα νόσο με κάποιο chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Ο ένας ρώταγε το chatgpt συνταγές, ο άλλος συνδυασμούς για ρούχα, ο παράλλος ξεδίπλωνε τα ερωτικά του προβλήματα, ένας άλλος ανακάλυψε το «το φως το αληθινό» κι από εκεί που στο Facebook ανέβαζε κανένα τραγούδι, κανένα γκολ του θρύλου ή τον κήπο του, έγινε πολιτικοκοινωνικός αναλυτής ποστάροντας κατεβατά επί κατεβατών παραγμένα από ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για κάθε πιθανό ζήτημα. Σήμερα σχολιάζει τον Ακύλα και το «Φέρ’ το», αύριο τον Γιάννη Στουρνάρα που έδωσε συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας». Ολα αυτά τα κάνει με την ίδια παροιμιώδη ευκολία και απόλαυση.

Στη γωνία της Μεσογείου όπου ζούμε, βλέπουμε ήδη έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Δασικές πυρκαγιές, αδιανόητοι καύσωνες τα καλοκαίρια, δυσδιάκριτες μεταβάσεις μεταξύ των εποχών, λειψυδρία, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα. Κι ενώ όλα αυτά είναι πια η νέα μας πραγματικότητα, ο μέσος άνθρωπος χρησιμοποιεί τόσο έντονα τα εργαλεία ΑΙ που μπήκαν σαρωτικά στις ζωές μας σαν να πρόκειται για κάτι αποϋλοποιημένο. Νομίζουμε ότι επειδή κάτι υπάρχει μέσα στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού, άρα σε κάτι – για πολλούς – «αφηρημένο και αποϋλοποιημένο» όπως το Διαδίκτυο, το να το χρησιμοποιούμε δεν έχει κανέναν αντίκτυπο. Τεράστια πλάνη αυτή.

Τα data centers κατανάλωσαν περίπου το 1,5% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας το 2024. Ενώ η κατανάλωση αυτή υπολογίζεται πως θα αυξάνεται κατά περίπου 15% ετησίως έως το 2030 – σε τέσσερα χρόνια δηλαδή. Παράλληλα τα υπολογιστικά κέντρα τεχνητής νοημοσύνης καταναλώνουν (το καθένα) περίπου 19 εκατομμύρια λίτρα νερού καθημερινά για ψύξη των μηχανημάτων τους. Την ίδια στιγμή, ο CEO της openAI Sam Altman, χαρακτηρίζοντας άδικη την κριτική που συγκεντρώνει η ανάπτυξη ΑΙ και η εκπαίδευση των μοντέλων της για τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, ανέφερε πως και «και η εκπαίδευση ενός ανθρώπου κοστίζει ενέργεια» (sic). Αν οι χρήστες βλέπουν την ΑΙ ως κάτι αποϋλοποιημένο, οι άνθρωποι που τη φτιάχνουν τη βλέπουν ως κάτι αποξενωμένο από την πραγματικότητα και τον ανθρωποκεντρισμό.

