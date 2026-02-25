Στην υπογραφή Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας προχώρησαν στο Κίεβο η ΤΕΡΝΑ και η ουκρανική Ukrhydroenergo, καθιστώντας την ΤΕΡΝΑ την πρώτη ελληνική και ευρωπαϊκή εταιρεία υποδομών που προχωρά σε συμφωνία στον τομέα της ενέργειας της Ουκρανίας.

Το έγγραφο αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας (MoU) που είχε υπογραφεί στα μέσα Νοεμβρίου 2025 μεταξύ των δύο εταιρειών με αντικείμενο του MoU την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Με την υπογραφή του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους. Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage) καθώς και του νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW (New Pumping Station). Με τη συμφωνία αυτή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς. Τα δύο παραπάνω έργα βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία και θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU. Επιπλέον οι δύο εταιρείες εξετάζουν και άλλες δυνατότητες συνεργασίας σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Κρίσιμες υποδομές

Οπως ανακοινώθηκε, οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας και αναμένεται να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.λπ.)