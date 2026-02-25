Ελάφρυνση ύψους 3,7 δισ. ευρώ στις τσέπες των καταναλωτών έρχεται έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που υλοποιεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με την ηπειρωτική χώρα.

Με την πλήρη διασύνδεση των Κυκλάδων και τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης, με την Αττική και την Πελοπόννησο, η εξοικονόμηση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) από το 2026 έως το 2030 εκτιμάται μεσοσταθμικά στα 550 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Παράλληλα με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα από το 2031, η ετήσια εξοικονόμηση από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί και να φτάσει στο 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή το καθαρό οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές λόγω της κατασκευής και λειτουργίας των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων είναι πολύ υψηλό, με την ελάφρυνση των καταναλωτών να εκτιμάται στα 416 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως, αφού η εξοικονόμηση που προκύπτει από τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι υπερδιπλάσια του συνόλου των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για την ίδια περίοδο.

Μάλιστα στα παραπάνω ποσά έχει ληφθεί υπόψη από τον ΑΔΜΗΕ και το κόστος διατήρησης των απαραίτητων συμβατικών μονάδων, σε «ψυχρή εφεδρεία», καθώς και η πλήρης αντικατάσταση του πετρελαίου μαζούτ, το οποίο μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, με το σχεδόν τριπλάσιου κόστους ντίζελ να παύσει το αργότερο από το 2031 και μετά να χρησιμοποιείται και για περιβαλλοντικούς λόγους. Ωστόσο, εάν τα νησιά παρέμεναν μη διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα, η αλλαγή αυτή θα προκαλούσε σημαντικές αυξήσεις, οι οποίες θα μετακυλίονταν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος.

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι το ύψος της εξοικονόμησης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το οποίο αθροίζεται σε περίπου 7 δισ. ευρώ έως το 2034, είναι άμεσα συγκρίσιμο με τον προϋπολογισμό του δεκαετούς επενδυτικού σχεδιασμού του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), το οποίο με ορίζοντα το 2034 ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό είναι και ενδεικτικό για την ταχύτατη απόσβεση των έργων που υλοποιούνται.

Τρία έργα

Την ίδια ώρα η επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ «ξεκλειδώνει» την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων, καθώς σύμφωνα με το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025-2034 οι νησιωτικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας αποτελούν έργα προτεραιότητας στον δεκαετή επενδυτικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους να αγγίζει τα 5,3 δισ. ευρώ.

Συνολικά η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος.

Στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξής του ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς επίσης τα χρονοδιαγράμματα και τις εκτιμώμενες χρηματικές ροές για την υλοποίησή τους.