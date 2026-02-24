Τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, η ευρωπαϊκή ενότητα έχει διαρραγεί επικίνδυνα. Αντί για ένα ενιαίο μέτωπο στήριξης προς το Κίεβο, οι «27» εμφανίζονται διχασμένοι, με ανοιχτές συγκρούσεις που εκθέτουν τα όρια της κοινής τους γραμμής.

Το νέο βέτο της Ουγγαρίας για το 20ό πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία και η αλλαγή στάσης σχετικά με το δάνειο των 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, δεν είναι απλώς μία ακόμα διαφωνία· είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι οι Ευρωπαίοι «τα έσπασαν» σε μια κρίσιμη συγκυρία. Εγκλωβισμένη στις εσωτερικές της αντιφάσεις η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι η ομοφωνία μπορεί να μετατραπεί σε μηχανισμό παράλυσης.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν επικαλείται την ενεργειακή ασφάλεια και τις διαταραχές στον αγωγό Ντρούζμπα για να μπλοκάρει το 20ό πακέτο κυρώσεων και απειλεί να μπλοκάρει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, κατηγορώντας το Κίεβο για «πολιτικό εκβιασμό».

Στο πλευρό του, η Σλοβακία υψώνει ανάλογες απειλές, ακόμα και για διακοπή ενεργειακών προμηθειών. Από την άλλη, το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών μιλάει για τελεσίγραφα που εξυπηρετούν μόνο τη Μόσχα.

Για «οπισθοδρόμηση» έκανε λόγο η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλας, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα υπενθύμισε ότι οι συλλογικές αποφάσεις δεσμεύουν όλους. Στο πεδίο των μαχών η Ουκρανία δηλώνει ότι ανακτά εδάφη, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα σε πόλεις και ενεργειακές υποδομές. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατηγορεί το Κρεμλίνο ότι έχει φτάσει «στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας» και επιμένει πως η πίεση πρέπει να αυξηθεί.

Λύση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Δυστυχώς δεν καταλήξαμε σε συμφωνία στο 20ό πακέτο κυρώσεων» δήλωσε η Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι «αυτό αποτελεί οπισθοδρόμηση και δεν είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε σήμερα, όμως οι συζητήσεις συνεχίζονται». Τόνισε ότι η σημερινή επέτειος των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποδεικνύει πως η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς της στόχους, την ώρα που οι Ουκρανοί πληρώνοντας βαρύ τίμημα αντιστέκονται και παραμένουν σταθεροί.

Πρόσθεσε ότι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα βρίσκονται σήμερα στο Κίεβο, ενώ οπωσδήποτε θα θέσουν τα ζητήματα αυτά στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Τονίζοντας πως η συμφωνία για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία πρέπει να εφαρμοστεί, δεν απέκλεισε το σενάριο να καταφύγουν στη λύση της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μάλιστα η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός ότι η Βουδαπέστη φαίνεται να υπαναχωρεί από απόφαση που είχαν λάβει ομόφωνα οι ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι η στάση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας της ΕΕ. Στην ίδια ακριβώς γραμμή κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα, ο οποίος υπογράμμισε ότι «καμία χώρα-μέλος δεν μπορεί να επιτραπεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των αποφάσεων που λαμβάνονται συλλογικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Το επίκεντρο της διπλωματίας βρισκόταν χθες στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προσπάθησαν να πείσουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να άρουν τις απειλές τους ότι θα τιμωρήσουν την Ουκρανία επειδή καθυστερεί η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Ντρούζμπα, από τον οποίο εφοδιάζονται με ρωσικό πετρέλαιο. Η ροή του ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία έχει διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone, σύμφωνα με το Κίεβο, έπληξε εγκαταστάσεις του αγωγού στη Δυτική Ουκρανία.

Ο διαχειριστής του συστήματος πετρελαιαγωγών της Σλοβακίας, η Transpetrol, ενημερώθηκε από την Ουκρανία ότι η επανέναρξη των παραδόσεων πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα μετατίθεται για τις 25 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομίας της χώρας, χωρίς να δοθούν λόγοι για την καθυστέρηση.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν απειλήσει να διακόψουν την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία αν δεν επαναληφθεί η ροή του πετρελαίου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία αντιστοιχεί στο 70% των ουκρανικών εισαγωγών και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, το ήμισυ των μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Εν τω μεταξύ χθες, ο επικεφαλής του γραφείου του ουκρανού προέδρου δήλωσε στα ουκρανικά μέσα ότι ένας ακόμα γύρος συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας.