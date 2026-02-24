Και μόνο το γεγονός ότι το συνέδριο της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα έχει διπλό χαρακτήρα επιβεβαιώνει το ειδικό βάρος του. Θα είναι προεκλογικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσπάθεια της ηγεσίας να χαράξει τροχιά συσπείρωσης εν όψει της εθνικής κάλπης «την Ανοιξη του 2027». Θα είναι και εκλογικό, καθώς θα προκύψει η νέα σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής – του οργάνου που επηρεάζει τις εσωτερικές ισορροπίες και μαρτυρά τους εσωκομματικούς συσχετισμούς. Σε αυτά προστίθεται κάτι ακόμα, αφαιρώντας προκαταβολικά από το επικείμενο συνέδριο κάθε πανηγυρικό τόνο: η συζήτηση για τη φυσιογνωμία της ΝΔ – άλλοι μιλούν για το «DNA» της, άλλοι για τον «χαρακτήρα» της, άλλοι για τον «προσανατολισμό» της. Διότι μπορεί αυτή η κουβέντα να ανοιγοκλείνει παρασκηνιακά στο κόμμα μετά τις τελευταίες ευρωεκλογές, ωστόσο βγαίνει πλέον στο προσκήνιο.

Ευθέως ο Νίκος Δένδιας όρισε το συνέδριο της ΝΔ ως πεδίο εσωκομματικού διαλόγου για το πώς το κόμμα θα επανέλθει «στα όρια της παράταξης», υπονοώντας ουσιαστικά ότι η παράταξη είναι ευρύτερη αλλά σήμερα βρίσκεται έξω από το κόμμα. Για απόκλιση της ΝΔ του Μητσοτάκη από τον παραδοσιακό χαρακτήρα (και κοινό) της μιλούν στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους και άλλα στελέχη, πιστεύοντας ότι εκφράζουν απογοητευμένους της παραδοσιακής πτέρυγας της ΝΔ. Ο πρόσφατος, άτυπος δημόσιος διάλογος μεταξύ Δένδια και Μαξίμου επιβεβαιώνει ότι οι νεοδημοκρατικές φυλές δείχνουν να παίρνουν θέση μάχης όχι μόνο καθ’ οδόν προς την επόμενη αναμέτρηση αλλά και για τη μετεκλογική μέρα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

Οσο οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την αδυναμία της ΝΔ να κάνει ένα ορατό άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά τόσο ο Μητσοτάκης ζητάει «ενότητα στον κοινό σκοπό» αλλά και τόσο ανεβαίνουν οι τόνοι της συζήτησης για την εκλογική πορεία της γαλάζιας παράταξης.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Στην εξίσωση υπάρχουν σταθερά και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς – ο Μεσσήνιος άλλωστε είναι εκείνος που με τον πιο σκληρό τρόπο καρφώνει τον σημερινό χαρακτήρα του κόμματος, με ενδεικτική την αποστροφή του ότι «πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης». Στο τελευταίο γαλάζιο συνέδριο, το 2024, Καραμανλής και Σαμαράς ήταν παρόντες όταν ο Μητσοτάκης πρόβαλε τη ΝΔ ως την παράταξη που κινείται πάνω από «παραπλανητικές ετικέτες» (Δεξιάς, Κέντρου, Αριστεράς) και εν όψει τότε των ευρωεκλογών επέστρεφε ο πυρσός στο λογότυπο της ΝΔ χάριν επίκλησης του κομματικού πατριωτισμού.

Από το συνέδριο του Μαΐου προφανώς θα απουσιάζει ο Σαμαράς, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να κριτικάρει τη σημερινή ηγεσία, σταθμίζοντας ακόμα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος. Οσο για τις κινήσεις του Καραμανλή, ουδείς μπορεί προς το παρόν να στοιχηματίσει γι’ αυτές με ασφάλεια: θα παραστεί χωρίς να απευθύνει ομιλία κατά την πάγια τακτική του, θα σπάσει την παράδοση στέλνοντας καθοριστικά μηνύματα από μικροφώνου ή θα απουσιάζει στέλνοντας εμμέσως τα μηνύματά του;