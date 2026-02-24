Οι πιθανότητες είναι σκληρές για τον Ολυμπιακό. Ποτέ στα 82 παιχνίδια που έχει δώσει μακριά από το γήπεδό του στο Κύπελλο Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ δεν έχει κάνει τρεις σερί νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι μετρούν ήδη δύο, επί των Καϊράτ και Αγιαξ. Από τις 191 φορές που μία ομάδα ηττήθηκε με 2+ γκολ στην έδρα της στο πρώτο παιχνίδι σε νοκάουτ διαδικασία, μόνο σε δύο περιπτώσεις ήρθε η ανατροπή. Η πρώτη ήταν από τον Αγιαξ με αντίπαλο την Μπενφίκα τη σεζόν 1968-69 και η δεύτερη από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν πριν από επτά χρόνια. Από τις 11 φορές που ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε γερμανικό έδαφος, μόλις μία έφυγε νικητής, ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε καμία αναμέτρηση.

Πόση σημασία έχουν όλα αυτά; Καμία απολύτως. Οπως δεν είχαν όταν κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ, όπως δεν είχαν όταν τον είχαν ξεγραμμένο στη φετινή league phase και έκανε το 3×3 με δύο ματς εκτός έδρας. Oπως επίσης δεν έχει σημασία το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν έχει νικήσει φέτος μόλις μία φορά στην έδρα της στη διοργάνωση.

Το 2019 συγκεντρώθηκαν οι κορυφαίοι προπονητές, Εμερι, Αλέγκρι, Αντσελότι, Λοπετέγκι, Μουρίνιο, Τούχελ και συζήτησαν για τη χρησιμότητα του κανόνα του εκτός έδρας γκολ που μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τη σεζόν 1965-66. Ολοι συμφώνησαν πως πλέον το να σκοράρει μια ομάδα εκτός έδρας είναι πιο εύκολο σε σχέση με το παρελθόν και θα έπρεπε να έχουν την ίδια βαρύτητα τα εκτός με τα εντός έδρας τέρματα. Εισακούστηκαν και όπως απέδειξε στη συνέχεια η στατιστική δεν άλλαξε το ανάγλυφο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο μπορεί να πετύχει γκολ στην Bay Arena αλλά και να φύγει με την πρόκριση παραμάσχαλα. Για να πετύχει όμως αυτή την υπέρβαση πρέπει να θυμηθεί τις μεθόδους του Οδυσσέα. Να σκαρφιστεί τον δικό του Δούρειο Ιππο, να παραπλανήσει τον αντίπαλο και την κατάλληλη στιγμή να τον εξουδετερώσει. Το πιο σημαντικό είναι να μη δεχτεί γκολ. Η Λεβερκούζεν θα τον περιμένει να επιτεθεί για να βρει ελεύθερους χώρους. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εμφανιστεί συμπαγής, πιεστικός και αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Να σπείρει τον σπόρο της αμφιβολίας στον αγωνιστικό χώρο για τους αντιπάλους του, να καταστρέψει την ψυχολογία τους και στο τέλος να τους αποτελειώσει.