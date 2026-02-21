Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα, επικρατώντας του ΑΟΠ στο Φάληρο με σκορ 19-8, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Α1 πόλο ανδρών.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας με 45 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να μετρούν 45/45 νίκες μέχρι στιγμής φέτος στο πρωτάθλημα.

Μόνο στο πρώτο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί, κρατώντας το σκορ χαμηλά στο 2-3. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ανέβασε τον ρυθμό του και έκλεισε το ημίχρονο με +6 γκολ (2-8).

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να τελειώνουν το τρίτο οκτάλεπτο έχοντας διψήφιο προβάδισμα (4-14), με το παιχνίδι εν τέλει να ολοκληρώνεται με 19-8 υπέρ των φιλοξενούμενων, που έφτασαν όπως αναμενόταν σε μία εύκολη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-8, 4-14, 8-19