Ηταν δυνατό το χαστούκι που δέχθηκε ο Ολυμπιακός στον τελικό του μπάσκετ. Δεν είναι μόνο η ήττα. Κυρίως μιλάμε για την απόδοση της ομάδας, για ένα σύνολο που ουδέποτε έδειξε ανταγωνιστικό απέναντι στους διψασμένους πράσινους μαχητές του Αταμάν. Και ο Μπαρτζώκας; Πόσους τίτλους φέρνει το περίφημο Bartzokas basketball; Θα το μάθουμε στο μέλλον, τους επόμενους μήνες, αλλά η ανάγκη να τελειώσει καλά η σεζόν γίνεται πλέον επιτακτική στο ΣΕΦ. Για να ειπωθεί η πλήρης αλήθεια, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεδιαλύνει ορισμένα πράγματα και έπεσε ο ίδιος μέσα σε παγίδες που κάλλιστα θα μπορούσε να αποφύγει.

Αρχικά, ο Ντόρσεϊ, ευχαρίστησε τον οργανισμό που τον άφησε να πάει στις ΗΠΑ για προσωπικό του πρόβλημα. Εδώ, ουδεμία αντίρρηση και πάνω απ’ όλα ο σεβασμός στον κάθε εργαζόμενο. Αλλά πώς να περιμένουν πολλά από έναν παίκτη που μόλις κατέφθασε ερχόμενος από άλλη ήπειρο στο Ηράκλειο; Γιατί να ποντάρουν πάνω του με 23′ συμμετοχής και εν τέλει να σημειώνει αυτός μόλις 4 πόντους και να μην είναι καθόλου επιδραστικός στο ματς;

Η επιλογή της εξάδας των ξένων μάλλον μπέρδεψε τους αρμόδιους στον Ολυμπιακό. Πάντα, αυτός που δεν παίζει θα είναι ο καλύτερος παίκτης! Ο Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στον ημιτελικό. Θεώρησε ο Μπαρτζώκας σωστό να κατέβει με τρεις ψηλούς. Ποιο ματς, αλήθεια, κρίνεται στα «πεντάρια» και όχι από τους «κοντούς»; Ο Χολ αγωνίστηκε μόλις 5′, ο Πίτερς που θα μπορούσε να ξεκουράσει τον Βεζένκοφ παρακολουθούσε από την εξέδρα καθώς έμεινε εκτός «εξάδας» και το όλο μπέρδεμα ουδέποτε λύθηκε.

Η έλευση του Χέιζ-Ντέιβις αποτέλεσε σπαζοκεφαλιά για τον Ολυμπιακό. Για να μην είμαστε υπερβολικοί, στον τελικό MVP ήταν ο Ρογκαβόπουλος και όχι ο νέος παίκτης του Τριφυλλιού. Απλά η λάμψη του κάποιους τυφλώνει και εν προκειμένω δυσκόλεψε πολύ τους Ερυθρόλευκους και αυτοί δεν έβρισκαν τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Χέιζ-Ντέιβις μπορεί να μαρκάρει έξω και μέσα στη ρακέτα, άρα κοντόσωμους ή υψηλότερους αντιπάλους, έχει τον τρόπο του απέναντι στον Βεζένκοφ και επιπρόσθετα «ανοίγει διαδρόμους» για τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ενα γαλλικό κλειδί απίστευτα χρήσιμο. Εδώ, μάλλον φάνηκε απροετοίμαστος ο Ολυμπιακός, μολονότι όλοι γνώριζαν τα στοιχεία του συγκεκριμένου φόργουορντ που προφανώς θα μειώσει τον χρόνο συμμετοχής των Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου στην πορεία.

Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το αυριανό ματς με τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα που ξαναμπαίνει σε δράση. Μένει να φανεί τι θα συμβεί με τους τραυματίες: τον Βεζένκοφ που πόνεσε στη μέση, τον Τζόουνς με την τενοντίτιδα στο γόνατο και τον Μιλουτίνοφ (κάταγμα στον αντίχειρα). Ενας τελικός που άφησε σημάδια στον Ολυμπιακό και είναι ανάγκη άπαντες να γυρίσουν σελίδα. Το συντομότερο δυνατό.