Πραγματικά γελάσαμε πολύ. Νομίζω ότι ακόμα και η φοβερή και τρομερή Γεωργία Βασιλειάδου, η μεγαλύτερη ελληνίδα κωμική ηθοποιός, θα έχει σκάσει στα γέλια εκεί ψηλά στους ουρανούς. Το πλέον «ευφάνταστο» σενάριο είναι εδώ με την υπογραφή όχι κάποιου διάσημου του διεθνούς σινεμά, αλλά δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ.

Ο ίδιος ο Μπραντ Πιτ, αν μιλούσε ελληνικά, θα γελούσε δυνατά, πολύ δυνατά. Ο αμερικανός superstar βρίσκεται, ως γνωστόν, στην Υδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The riders». Μαζί με τα τα 300 άτομα του κινηματογραφικού συνεργείου βρίσκονται εκεί δημοσιογράφοι εντύπων, ρεπόρτερ καναλιών, άνθρωποι που δουλεύουν στο Internet.

Ολοι ψάχνουν μανιωδώς το ίδιο πράγμα. Θέλουν να ανακαλύψουν πού μένει πραγματικά ο Μπραντ Πιτ. Σενάρια, ιστορίες, ξανά ιστορίες, πασπαλισμένες με πολύ αλάτι και πιπέρι. Ο Μπραντ μένει στο σπίτι γνωστού διακοσμητή, στην ιστορική πρώην κατοικία Μπουτάρη, στη βίλα αμερικανού επιχειρηματία, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα έξω από το νησί που τελικά είναι κλειστό για επισκέπτες (γίνεται ανακαίνιση).

Πού αλήθεια; Ο κ. Πιτ θα απολαύσει το φαγητό του στην ταβέρνα Loulou, που ουδεμία σχέση έχει με το private club Loulou’s στο Λονδίνο (θα γίνουν και γυρίσματα εκεί). Τελικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν ταξίδεψε στην Υδρα, παρά τις φήμες. Παρέμεινε στην Αθήνα για να βρίσκεται κοντά σε αμερικανούς γερουσιαστές, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα.

Τελικά, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα, μέχρι πού φθάνει η φαντασία. Ποιο είναι το αμυγδαλωτό που «δάγκωσε» ο Μπραντ και το μηλοπιτάκι που απόλαυσε η αγαπημένη του Ινές; Ο γνωστός πάντως δημιουργός των δημοφιλέστατων αμυγδαλωτών (με αμύγδαλο και σιμιγδάλι) ήταν παρών σε όλες τις συνδέσεις των καναλιών.

Τα δρομάκια μάλιστα έξω από το spot αμυγδαλωτών και το φαρμακείο όπου γυρίζονται σκηνές της ταινίας θα μείνουν στην… Ιστορία. Τέτοιος χαμός στο νησί έχει αφήσει άναυδα ακόμα και αυτά τα συμπαθέστατα γαϊδουράκια! Τελικά, πρέπει να πιστεύουμε μόνο ό,τι βλέπουμε. Εικόνες, πραγματικές φωτογραφίες, στιγμιότυπα με τους αληθινούς «πρωταγωνιστές». Το τριήμερο δεν είχε μόνο Μπραντ Πιτ, όπως είναι φυσικό. Η Υδρα, κατάμεστη, δεν είχε όχι δωμάτιο για να φιλοξενηθείς, ούτε καν… στέγαστρο να ξαποστάσεις! Στην Πάτρα επικρατούσε η ίδια κατάσταση. Ολα γεμάτα. Χαμός! Οι τιμές μάλιστα είχαν ξεφύγει, αφού ζητούσαν 2.275 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις. Κάτι που προκάλεσε την έκπληξη παρουσιαστών της κρατικής τηλεόρασης. Οι παρουσιαστές πάντως της πρωινής ενημερωτικής ζώνης του Mega, Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα, έμοιαζαν cool. Γαλήνιοι, ευχάριστοι, με χιούμορ, «άλλαζαν» μάσκες και καπέλα.