Ο χρυσός αποτελεί διαχρονικά ένα στρατηγικό, μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο και λειτουργεί ως θεμέλιο σε ένα καλά διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Διατηρεί την αξία του στον χρόνο, λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας και παραμένει ένα από τα πλέον ρευστοποιήσιμα επενδυτικά μέσα παγκοσμίως, χωρίς να ενσωματώνει πιστωτικό κίνδυνο.

Η ανθεκτικότητά του σε όλους τους οικονομικούς κύκλους ενισχύεται από τη διαχρονικά υψηλή και πολυδιάστατη παγκόσμια ζήτηση, η οποία προέρχεται από επενδυτικά προϊόντα, κρατικά αποθέματα, αλλά και από τη βιομηχανία κοσμημάτων και τεχνολογικές εφαρμογές.

Σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, η επενδυτική ζήτηση λειτουργεί αντικυκλικά, στηρίζοντας την τιμή του χρυσού. Αντιθέτως, σε φάσεις οικονομικής ανάπτυξης, η καταναλωτική ζήτηση – όπως για κοσμήματα ή τεχνολογικές χρήσεις – ενισχύει την απόδοσή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρυσός έχει ιστορικά προσφέρει θετικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις σε περιόδους τόσο ανάπτυξης όσο και ύφεσης:

Από το 1971, έτος-ορόσημο κατά το οποίο ο χρυσός κατέστη ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο μετά το τέλος του Bretton Woods, η τιμή του αυξάνεται κατά περίπου 9% ετησίως, επίπεδο συγκρίσιμο με τις μετοχές και υψηλότερο από πολλές κατηγορίες ομολόγων.

Εχει υπεραποδώσει έναντι βασικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 3, 5, 10 και 20 ετών.

Παρά την κοινή αντίληψη, ο χρυσός δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες επενδύσεων. Αντιθέτως, εμφανίζει χαμηλότερη μεταβλητότητα από πολλούς χρηματιστηριακούς δείκτες, εναλλακτικά προϊόντα και άλλα εμπορεύματα, γεγονός που οφείλεται στο μέγεθος της αγοράς, την υψηλή ρευστότητα και τις πολλαπλές, ανεξάρτητες μεταξύ τους πηγές ζήτησης.

Θεωρείται μία από τις ισχυρότερες «αποθήκες» αξίας, ιδίως σε περιβάλλον πληθωρισμού, καθώς έχει ιστορικά υπεραποδώσει έναντι του διεθνούς Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI):

Σε περιόδους πληθωρισμού 2%-5%, ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά περίπου 10% ετησίως.

Οσο υψηλότερος ο πληθωρισμός τόσο ισχυρότερη η προστασία που προσφέρει.

Μακροπρόθεσμα, όχι μόνο διατηρεί αλλά και ενισχύει την πραγματική αγοραστική δύναμη του κεφαλαίου.

Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως ενισχύουν σταθερά τα αποθέματά τους σε χρυσό, μειώνοντας την εξάρτησή τους από παραδοσιακά αποθεματικά νομίσματα. Από το 1971 και μετά ο χρυσός έχει υπεραποδώσει έναντι όλων των βασικών νομισμάτων και εμπορευμάτων, επιβεβαιώνοντας διαχρονικά τον ρόλο του ως αξιόπιστου αποθεματικού στοιχείου.

Η μέση ετήσια αύξηση των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού ανέρχεται μόλις στο 1,7%, την ώρα που η προσφορά χρήματος των βασικών νομισμάτων αυξανόταν με μέσο ρυθμό περίπου 7,3%. Η σχετική σπανιότητα και η σταθερότητά του εξηγούν την ανάδειξή του ως μακροπρόθεσμης «άγκυρας αξίας» και για τα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών.

Συμπερασματικά, ο χρυσός διατηρεί αδιαμφισβήτητα τη δυναμική του ως στρατηγικής μακροπρόθεσμης επένδυσης και ενισχύει ουσιαστικά ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο προσφέροντας:

Μακροπρόθεσμες αποδόσεις με σταθερή και θετική συμπεριφορά στον χρόνο.

Αποτελεσματική διαφοροποίηση κινδύνου, μειώνοντας τη συνολική μεταβλητότητα και βελτιώνοντας τη σχέση απόδοσης/ρίσκου.

Υψηλή ρευστότητα, με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης σε οποιαδήποτε αγορά παγκοσμίως.

Ο Δημήτρης Μπελούμπασης είναι General Manager, Head of Sales Trading της Πειραιώς