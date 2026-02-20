Ως… στήλη και ως άνθρωπος, αισθάνομαι βαθιά την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά την αγαπημένη Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, διότι χθες, συνεντευξιαζόμενη στον ΣΚΑΪ, με επιβεβαίωσε, κατά γράμμα, για όσα έγραφα περί της κεντρικής καθοδήγησης (Μέγαρο Μαξίμου) σχετικά με την εξίσωση ΠΑΣΟΚ=σκάνδαλα και διαφθορά. Με μια σχεδόν παιδική αφέλεια, η περί ης ο λόγος υπουργός του Κυριάκου του Α’, αποκάλυψε ότι το σκάνδαλο στο οποίο ενέχεται (αν ενέχεται, διότι από αυτούς πολλά έχουμε ακούσει, κατά καιρούς, και τελικά αποδείχθηκαν τζίφος) η Τασούλα Χατζηδάκη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή, τους ήταν γνωστό από το 2023!!!

Και το κρατούσαν προφανώς «καβάτζα», δεδομένης της γνώσης ότι η Χατζηδάκη ανέλαβε ένα τόσο σοβαρό πόστο στο ΠΑΣΟΚ (οργανωτικός γραμματέας) έτσι ώστε τη δεδομένη στιγμή, που ο Ανδρουλάκης θα σήκωνε τους τόνους, να του το τρίψουν στη μούρη, μαζί με την παρότρυνση, «εσύ μη μιλάς, διότι η στενή συνεργάτις σου Χατζηδάκη, ιδού τι έκανε στον ΟΠΕΚΑ». Ο,τι δηλαδή συμβαίνει τώρα, και το παρακολουθούμε σε συνέχειες από τις στήλες του φιλοκυβερνητικού Τύπου.

Πάμε λοιπόν πίσω: αν γνώριζαν το σκάνδαλο, όπως παραδέχθηκε/αποκάλυψε η αγαπημένη Δόμνα από το 2023, μέχρι και για παράβαση καθήκοντος μπορεί να κατηγορηθεί η κυρία υπουργός. Ασε που μπορεί να πάρει και bonus την υπόθαλψη εγκληματία, που είναι μια άλλη σοβαρή κατηγορία. Και αφού προσθέσεις και τη ζημιά που έχει υποστεί το Δημόσιο από την κακοδιαχείριση, μετά βγάλε μόνος σου λογαριασμό με τις κατηγορίες…

Αλλο 80, άλλο… 387

Η σχεδόν παιδική αφέλεια της κυρίας Μιχαηλίδου, τόσο αταίριαστη με πολιτικό, αλλά προφανέστατα σύμφυτη του χαρακτήρα της, οπότε δεν λέμε κάτι, μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και κάτι ακόμη – εξίσου σοβαρό. Οπως η ίδια αποκάλυψε, οι φάκελοι για τους οποίους ελέγχεται η Χατζηδάκη είναι 80. Δεν είναι μικρός ο αριθμός ούτε και μπορείς να τον παρακάμψεις, ειδικά αν αφορά τη βαριά κατηγορία της κακοδιαχείρισης. Ομως, αν θυμάμαι καλά, και μάλλον θυμάμαι, στο non paper που μοίρασε η «υπηρεσία αποκάλυψης σκανδαλιάρικων στελεχών του ΠΑΣΟΚ», η οποία λειτουργεί στο Μέγαρο Μαξίμου, φοβάμαι υπό την υψηλή εποπτεία του Κυριάκου του Α’, αναφερόταν ότι η Χατζηδάκη βαρύνεται με… 387 περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Από το 80 έως το 387 όμως, μεσολαβούν πάνω από 300 φάκελοι με περιπτώσεις παράνομης καταβολής επιδομάτων σε μη δικαιούχους, για τις οποίες περιπτώσεις ΔΕΝ βαρύνεται η Χατζηδάκη. Ποιος βαρύνεται; Η λατρεμένη Δόμνα παρέλειψε ευσχήμως να μας το αποκαλύψει χθες στον ΣΚΑΪ. Ανέφερε απλώς ότι «ελέγχεται» εκτός από εκείνη και αυτός που διαδέχθηκε τη Χατζηδάκη, όταν αυτή αποσπάστηκε στο ΠΑΣΟΚ για να αναλάβει οργανωτικός γραμματέας του Κινήματος.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο κύριος που διαδέχθηκε τη Χατζηδάκη, και ελέγχεται για… τετραπλάσιες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης κρατικού χρήματος, από τις δικές της; Πώς λέγεται ο άνθρωπος; Σε ποιο κόμμα ανήκει; Γιατί «πασόκος» αποκλείεται να είναι. Αν ήταν θα τον είχαν βγάλει και αυτόν στη σέντρα. Να έχουν δύο στα δύο. Και μη μου πει κανείς ότι ξέρεις δεν μπορούμε να δώσουμε το όνομά του, διότι υπάρχει ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διότι μια τέτοια απάντηση είναι κατευθείαν για εισαγγελέα. Αν πρέπει να προστατευθεί αυτός, και να συμφωνήσω, δεν έχω πρόβλημα, με βάση τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, όπως επίσης και γιατί τον καλύπτει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι να τεκμηριωθούν από τη Δικαιοσύνη οι ευθύνες του, με ποιανού απόφαση ρίχτηκε στα σκυλιά η Χατζηδάκη; Ποιος έδωσε εντολή να διαπομπευθεί η γυναίκα αυτή, χωρίς να προστατευθεί ούτε από τα προσωπικά δεδομένα, ούτε από το τεκμήριο της αθωότητας; Γιατί καταπατήθηκαν τόσο βάναυσα τα δικαιώματά της; Να απαντήσω μόνος μου, διότι προφανέστατα δεν πρόκειται να απαντήσει κανείς από τους υπευθύνους: μόνο και μόνο επειδή ήταν ΠΑΣΟΚ και αποσπάστηκε από τον ΟΠΕΚΑ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, δίπλα στον Ανδρουλάκη. Γιατί η δική της διαπόμπευση, γκριζάρει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του. Γι’ αυτό!

Παρακράτος; Και πάλι λίγο είναι… Κάποτε λέγαμε για το παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ Κυριάκο μου, αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να το ξεπεράσετε. Keep walking όπως θα λέγαμε στην εύανδρο Ηπειρο. Συνέχισε, μια χαρά το πας…

Τα 140 CD για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Πάνε κάνα δυο εβδομάδες από την αποκάλυψη των «ΝΕΩΝ» για τα 140 «ξεχασμένα» CD με τις συνομιλίες νεοδημοκρατών βουλευτών (και υπουργών) με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αντικείμενο τη λεηλασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εις υγείαν των κορόιδων, και των τίμιων αγροτών. Σε αυτό το διάστημα, η λαλίστατη κατά τα άλλα κυβέρνηση, σιώπησε παραδειγματικά. Σαν να μην υπήρξε ποτέ τέτοια είδηση, και σαν να μη συνέβη ποτέ η αποστολή των 140 CD με τις ένοχες τηλεφωνικές συνομιλίες, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, τι συνέβη; Το άρον άρον κλείσιμο των εργασιών της μπαζο-Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου, που δεν ήθελε στο κεφάλι του άλλο τον πονοκέφαλο του σκανδάλου. Χθες όμως, το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε σοβαρή πολιτική πρωτοβουλία, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικ. Κακλαμάνη. Ζήτησε συγκεκριμένα «να υπάρξει πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής για τα νέα στοιχεία που αφορούν τη διαβιβασθείσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να διαβιβαστεί το σύνολο των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστούν πλήρως τα νέα αποδεικτικά δεδομένα».

Λογικό αίτημα, σε οποιαδήποτε άλλη δημοκρατική χώρα. Στην Ελλάδα του Κυριάκου του Α’, όπως διεξοδικά αναλύθηκε προηγουμένως, δεν «παίζει» αυτό…

…και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ

Παράδειγμα: τι έκανε ο πρόεδρος Νικήτας επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ; Τίποτε. Οχυρώθηκε πίσω από τον κανονισμό της Βουλής, που προβλέπει ότι η απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας της μπαζο-Εξεταστικής ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο της Επιτροπής, έναν κύριο Ανδρέα Νικολόπουλο. Αυτός λογικά θα πρέπει να συγκαλέσει την Επιτροπή και να θέσει σε ψηφοφορία το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πάντως, κατά το ΠΑΣΟΚ που επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο της μπαζο-Εξεταστικής, αυτό επιβάλλεται καθώς «έπειτα από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες».

Τζάμπα κόπος πιστεύω. Θα απορριφθεί το αίτημα. Σιγά να μην αυτοχειριαστεί το Μέγαρο Μαξίμου, είμαστε με τα καλά μας; Εκτός πια κι αν πουν «ναι», ώστε να δοθεί εκ νέου βήμα σε αυτό το αγλάισμα της πολιτικής μας ζωής, Μακάριο Λαζαρίδη, να επαναλάβει κάποιες από τις γνωστές παραστάσεις του…