Η Τουρκία απαγορεύει τις εξαγωγές κοτόπουλων έπειτα από αύξηση 15% στις εγχώριες τιμές από παραγωγούς και λιανοπωλητές και στέλνει στις μεγάλες αγορές όλης της χώρας κρατικούς ελεγκτές για να εντοπίσουν αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «άδικες αυξήσεις τιμών, πρακτικές στρέβλωσης της αγοράς και τυχόν προσπάθειες για παραπλάνηση καταναλωτών».

Η κυβέρνηση απειλεί πλέον με μεγάλα πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 1,8 εκατ. λίρες (35.000 ευρώ) όσους κάνουν «υπερβολικές αυξήσεις τιμών», όπως χαρακτηρίζονται από την Άγκυρα.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο αυτή την περίοδο που ξεκινά το ραμαζάνι κατά τη διάρκεια του οποίου η ζήτηση τροφίμων είναι στοχευμένη και μπορεί να οδηγεί σε μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, δείχνει έρευνα των «Financial Times».

Ο πληθωρισμός των τροφίμων εξακολουθεί να καλπάζει στη γειτονική χώρα προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις από τον πληθυσμό. Διαμορφώνεται σύμφωνα με νέα στοιχεία των «FT» στο 32%, συμπαρασύροντας κι όλες τις υπόλοιπες τιμές.

Ο γενικός πληθωρισμός, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 31% σε ετήσια βάση, έχει μειωθεί από το υψηλό του 86% πριν από τριάμισι χρόνια. Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα έχασε το 2025 τον στόχο της μείωσης του πληθωρισμού στο 24%. Ερευνες μεταξύ των νοικοκυριών της χώρας δείχνουν ότι οι Τούρκοι πιστεύουν πως ο πληθωρισμός για το 2026 θα μπορούσε να είναι έως και τριπλάσιος από τον επίσημο στόχο του 16%.

Οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές έχουν υπονομεύσει τη δημοτικότητα της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με πρόσφατες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι τα τρία τέταρτα των Τούρκων θεωρούν ότι δεν εφαρμόζονται κατάλληλες οικονομικές πολιτικές.

Τα νοικοκυριά

Περισσότεροι από το ένα τρίτο των Τούρκων λένε ότι το κόστος διαβίωσης είναι πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημά τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα ικανοποίησης ποιότητας ζωής, με τον πληθωρισμό των τροφίμων να αποτελεί κύρια ανησυχία.

Παράπονα κάνουν ακόμη και βιομήχανοι. Ο Μπουρχάν Οζντεμίρ, επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής επιχειρηματικής ένωσης MÜSİAD, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι κανείς στην Τουρκία δεν φαίνεται να γνωρίζει πλέον την τιμή οποιουδήποτε προϊόντος, αναφέρουν οι «FT».

«Κανείς σε αυτή τη χώρα δεν ρωτάει πόσο κοστίζει ένα κιλό παγωτό», δήλωσε ο Οζντεμίρ σε πρόσφατη συνέντευξη σε εφημερίδα. «Είναι αφύσικο να πίνεις τσάι με 500 λίρες (Τουρκίας ή 9,7 ευρώ) σε ένα μέρος και με 5 λίρες (Τουρκίας ή 0,10 του ευρώ) σε ένα άλλο. Δεν υπάρχει τέτοιο χάσμα τιμών πουθενά στον κόσμο».

Οι έντονα διαστρεβλωμένες τιμές των τροφίμων χαρακτηρίζονται από τη βρετανική εφημερίδα ως καυτή πατάτα εδώ και καιρό. Πριν από έξι χρόνια ο τότε υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος είναι επίσης γαμπρός του Ερντογάν, κατηγόρησε τους αγρότες ότι συσσώρευαν αγαθά για να τα πουλήσουν αργότερα σε υψηλότερη τιμή, αποκαλώντας την πρακτική «τρομοκρατία τροφίμων».

Ο Μεχμέτ Σιμσέκ, ο νυν υπουργός Οικονομικών, χρησιμοποιεί τεχνοκρατική γλώσσα που συνάδει περισσότερο με τις ορθόδοξες πολιτικές που εφάρμοσε πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Προσπαθεί να περιορίσει τις δραστικές αυξήσεις τιμών που προκάλεσαν οι πολιτικές εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων του Αλμπαϊράκ. Μετά την άνοδο των τιμών των τροφίμων κατά 7% τον περασμένο μήνα, ο Σιμσέκ σχολίασε ότι αυτό οφειλόταν σε «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» και πως τα φαινόμενα τελικά θα είχαν περιορισμένη επίδραση στην «υποκείμενη τάση του πληθωρισμού».