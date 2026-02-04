Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,8% τον Ιανουάριο 2026, από 2,9% τον Δεκέμβριο 2025 και 3,1% τον Ιανουάριο 2025.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2026 υποχώρησε στο 2,8%, από 2,9% τον Δεκέμβριο του 2025 και 3,1% τον Ιανουάριο του 2025. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών ενέργειας και στη σταθεροποίηση των τιμών τροφίμων.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,8%, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που είχε καταγραφεί τους τελευταίους μήνες του προηγούμενου έτους.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο 2026, έναντι 2% τον Δεκέμβριο 2025, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη τάση επιβράδυνσης των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υποχώρησε κατά 0,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ο δομικός πληθωρισμός –χωρίς να υπολογίζονται η ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός– παρουσίασε ετήσια πτώση στο 2,2% από 2,3% τον Δεκέμβριο, ενώ σε μηνιαία βάση καταγράφηκε μείωση 1,1%.

Συνιστώσες πληθωρισμού στην ευρωζώνη

Οι υπηρεσίες κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου, στο 3,2%, αν και χαμηλότερο από το 3,4% του Δεκεμβρίου. Ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με αύξηση 2,7%, έναντι 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά σημείωσαν άνοδο 0,4% (από 0,3%), ενώ η ενέργεια εμφάνισε σημαντική πτώση κατά -4,1%, έναντι -1,9% τον Δεκέμβριο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του πληθωρισμού.