- Παραλίγο δεύτερη τραγωδία στη Γλυφάδα: Έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα από τα ορμητικά νερά (video)
- Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 80-85: Μεγάλη άμυνα και ο Χόρτον-Τάκερ οδήγησε την Φενέρ σε σπουδαίο «διπλό»
- Τραμπ: «Οι σύμμαχοί μας θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών»
Αναδίπλωση Τραμπ: Υπάρχει πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία – Δεν θα επιβληθούν δασμοί
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το νέο αυτό πλαίσιο […]
Γροιλανδία: Οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση «κρίσης» - «Κυνηγετικά όπλα, τρόφιμα για πέντε μέρες»
Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας κυκλοφόρησε φυλλάδιο με συμβουλές για κρίσεις, συστήνοντας αποθήκευση τροφίμων και νερού πέντε ημερών, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά και κυνηγετικά όπλα. "Δεν αναμένουμε να χρειαστεί," δήλωσαν.
Ο πάπας Λέων προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Ο Πάπας Λέων έλαβε πρόσκληση για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, ανακοίνωσε ο καρδινάλιος Παρολίν, διευκρινίζοντας πως εξετάζουν προσεκτικά τη συμμετοχή, δεδομένων των διαφωνιών με κάποιες από τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τραμπ χλεύασε τον Μακρόν κατά την ομιλία του: «Παρίστανε τον σκληρό τύπο»
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη εμμονή με τον Εμανουέλ Μακρόν, αν και ο ίδιος δηλώνει ότι τρέφει συμπάθεια για τον Γάλλο πρόεδρο. Το σχόλιό του προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, όπου δεν δίστασε να μιμηθεί τον Γάλλο ηγέτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε […]
Κάρνεϊ από Νταβός: «Βρισκόμαστε εν μέσω μιας ρήξης στην παγκόσμια τάξη»
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, απηύθυνε κάλεσμα προς τις μικρότερες χώρες να αντισταθούν στις μεγάλες δυνάμεις, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Η ομιλία του καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, καθώς περιέγραψε μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα που διαμορφώνεται με ταχύτητα. Ο Κάρνεϊ έκανε λόγο για μια εποχή κατά την οποία τα ισχυρά κράτη εγκαταλείπουν […]