Η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 δεν είναι μια συνηθισμένη ημέρα για τον ζωδιακό κύκλο, όπως διαβάζουμε στη σημερινή έκδοση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Η σύνοδος του Κρόνου με τον Ποσειδώνα στον Κριό, σε συνδυασμό με την παρουσία της Αφροδίτης στους Ιχθύες, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρομαντισμό, καρμικές συναντήσεις και την υπόσχεση για νέες αρχές. Ο έρωτας σήμερα δεν «χτυπάει» απλά την πόρτα, αλλά εισβάλλει για να αλλάξει τα δεδομένα.

Διαβάστε αναλυτικά τι επιφυλάσσει η ημέρα για το δικό σας ζώδιο:

ΚΡΙΌΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Το παλιό σύνθημα των προσκόπων «Να είστε πάντα προετοιμασμένοι» δεν είναι κακή συμβουλή για σήμερα. Ετσι, πριν αναλάβετε οποιαδήποτε δράση, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας ό,τι σας χρειάζεται. Τα οικονομικά, οι φιλίες και οι αξίες σας για τη ζωή έρχονται στην ημερήσια διάταξη.

ΤΑΎΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η γοητεία σας μαζί με την προθυμία να συνεργαστείτε με τους γύρω σας και η καλή αίσθηση του χιούμορ θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές γιατί δεν δοκιμάζετε ένα νέο στυλ μαλλιών ή ρούχων;

ΔΊΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Καθώς η μέρα προχωράει, υποφέρετε από το φορτωμένο πρόγραμμά σας με περισσότερα σούρτα φέρτα, συζητήσεις και συναντήσεις απ’ ό,τι γενικά έχετε. Αν δεν έχετε διάθεση για όλα αυτά,

προσπαθήστε να περιορίσετε τις κοινωνικές σας συναναστροφές, κάνοντας μόνο τα πιο κρίσιμα ραντεβού ή μιλώντας με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους.

ΚΑΡΚΊΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Θα έχετε χίλια πράγματα να κάνετε σήμερα αλλά θα πρέπει να βάλετε προτεραιότητες. Η ικανοποίηση που αντλείτε από τη δουλειά σας θα είναι μεγαλύτερη αν καταφέρετε να τα βγάλετε πέρα σε μια δύσκολη υπόθεση. Οι ελεύθεροι, ίσως σήμερα να γνωρίσουν ένα νέο γοητευτικό πρόσωπο.

ΛΈΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Πρέπει να ισορροπήσετε ανάμεσα στη γενναιοδωρία σας και την αυστηρή στάση που σας αναγκάζουν να υιοθετήσετε οι γύρω σας. Αν δεν θέλετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους συναδέλφους σας μην τραβάτε τα άκρα γιατί θα γίνετε άδικοι. Οταν νιώθετε έτοιμοι να εκραγείτε, φύγετε από τον χώρο ώστε να μην πείτε βαριές κουβέντες.

ΠΑΡΘΈΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Ενα ειδύλλιο, ένας γάμος, ή οποιαδήποτε άλλη σχέση συνεργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Ισως επίσης να προκύψουν και κάποια θέματα που συνδέονται με μια δικαστική υπόθεση που εμπλέκεστε. Ευνοούνται πολύ οι πολιτιστικές δραστηριότητες γι’ αυτό έχετε κάθε δυνατότητα να γίνετε δημιουργικοί!

ΖΥΓΌΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Εάν περιορίσετε τα σχέδια και τις ελπίδες σας σε λογικό πλαίσιο, θα προχωρήσετε καλύτερα. Θέματα του εισοδήματός σας και των επαγγελματικών σας θα σας απασχολήσουν πολύ σήμερα. Αν και δεν υπάρχουν φανερά εμπόδια στον δρόμο σας, εσείς δεν θα χάσετε τίποτα αν είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους πάντες και τα πάντα.

ΣΚΟΡΠΙΌΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Μπορείτε να κερδίσετε τους ανθρώπους με το μέρος σας, εάν τους σαρώσετε με τον ενθουσιασμό σας. Να είστε απλοί και οι άλλοι θα σας λατρέψουν. Οι σχέσεις σας με τους συναδέλφους θα σας απασχολήσουν. Υπάρχει η δυνατότητα νέων συνεργασιών.

ΤΟΞΌΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα καταφέρετε να κάνετε πραγματικότητα κάποια σχέδια που ετοιμάζατε εδώ και καιρό αλλά λόγω των συνθηκών δεν τολμούσατε να δοκιμάσετε. Να είστε, ωστόσο, ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους καινούργιους συνεργάτες που θα διαλέξετε γιατί δεν θα είναι όλοι αυτό που σας δείχνουν.

ΑΙΓΌΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Είστε γεμάτοι από λαμπρές ιδέες και αποφασισμένοι να επιβάλετε τις απόψεις σας. Προσπαθήστε να ακούσετε τους άλλους αλλά και να διαχειριστείτε τις αντιδράσεις τους. Επιβάλλετε την αρμονία στο περιβάλλον εργασίας ώστε να μπορείτε να εργάζεστε καλύτερα.

ΥΔΡΟΧΌΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Κρατήστε τα πόδια σας στο έδαφος αφού ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει η φυσική σας αυτοπειθαρχία. Διαφορετικά, είναι πιθανό να υπόσχεστε περισσότερα από όσα μπορείτε εντέλει να προσφέρετε. Η διασκέδαση στο σπίτι και οι κοινωνικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων σας.

ΙΧΘΎΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Αν και συνήθως έχετε έλλειψη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, οι πλανητικές επιρροές θα κάνουν θαύματα για εσάς. Αν θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι τις χάρες, χρησιμοποιήστε τη γοητεία και το χιούμορ σας. Ευνοούνται οι σχέσεις με τους γείτονες και τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε καθημερινή επαφή.