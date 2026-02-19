Οι ευρωπαϊκές περιπέτειες των ελληνικών ομάδων συνεχίζονται σήμερα με τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ (με τη Θέλτα στην Τούμπα) και του Παναθηναϊκού (με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ). Και τα δύο ματς γίνονται για την ενδιάμεση φάση του Γιουρόπα Λιγκ. Και ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη βραδιά το δίνει το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν αντιμετωπίσει τους δύο αντιπάλους τους ήδη μία φορά χωρίς να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει από τη Θέλτα με 3-1 και ο ΠΑΟ είχε φέρει ισοπαλία (0-0) με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ. Τότε τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν καλά. Ο ΠΑΟΚ είχε βρει τη Θέλτα αρχές Οκτωβρίου χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, αλλά κατέρρευσε. Ο ΠΑΟ στις 11 Δεκεμβρίου είχε φέρει τη λευκή ισοπαλία παίζοντας με παίκτη παραπάνω για περισσότερο από μία ώρα: είχε αποβληθεί στο 32′ ο στόπερ Γεμέλκα.

Σήμερα αυτά τα προηγούμενα δημιουργούν αφενός μια κατάσταση συναγερμού (και ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Ραζβάν Λουτσέκου είναι υποψιασμένοι για τη δυσκολία) και αφετέρου δίνουν στις ελληνικές ομάδες ένα μικρό αβαντάζ πιθανοτήτων: δεν θα είναι απλό και για τη Θέλτα και για την Πλζεν να ξανακάνουν καλό αποτέλεσμα. Δεν μιλάμε για μεγαθήρια.

Θέλτα

Η Θέλτα είναι βέβαια σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν στις αρχές του Οκτώβρη όταν πρωτοσυνάντησε τον ΠΑΟΚ. Τότε καιγόταν για βαθμούς – κυρίως στην ισπανική Λίγκα γιατί βρισκόταν στην τελευταία θέση. Μετά τη νίκη με τον ΠΑΟΚ έτρεξε ένα καλό σερί και κάπως το πράγμα διορθώθηκε: σήμερα βρίσκεται στη 7η θέση – στην Ευρώπη η αποστολή της ήταν ευκολότερη και πάλι όμως δεν έπιασε τον βασικό της στόχο που ήταν να τερματίσει στους 8 πρώτους.

Η Θέλτα πούλησε το περασμένο καλοκαίρι τους δύο κορυφαίους της ποδοσφαιριστές, που ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για την πολύ καλή περσινή της επίθεση: ο νορβηγός φορ Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν και ο ισπανός μεσοεπιθετικός Φερ Λόπεθ πουλήθηκαν πακέτο στη Γουλβς για περίπου 55 εκατομμύρια. Ο Λόπεθ, που είναι και τοπικός ήρωας του Βίγκο, επέστρεψε τον Ιανουάριο κι αυτό είναι μια καλή είδηση για τη Θέλτα.

Η Θέλτα, που όπως οι πιο πολλές ισπανικές ομάδες του καιρού μας έχει οικονομικά προβλήματα, δεν επένδυσε ούτε καν μέρος των χρημάτων που έβαλε στο ταμείο το καλοκαίρι και αυτό ήταν ο λόγος της κακής αρχής της στο πρωτάθλημα: το να έχει πίσω έστω ως δανεικό τον περσινό ηγέτη της είναι τρομερό δώρο. Βέβαια η ανάκαμψή της ήρθε πολύ νωρίτερα από τον Ιανουάριο. Οταν η επιθετική τριάδα (Σούντμπεργκ, Ιγκλέσιας, Φεράν Γιουτκλά) έδεσε και ο σπουδαίος Ασπας βρήκε συμπαίκτες ικανούς να δημιουργήσουν και να σκοράρουν, τα προβλήματα του κόουτς Κλαούντιο Χιράλντες έγιναν πολύ λιγότερα.

ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πάλι τους Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ντεσπόντοφ κι αυτή τη φορά και τον Μεϊτέ: το πρόβλημα που αποκόμισε στο ματς με την ΑΕΚ ήταν τελικά μεγάλο – ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε πως δεν θα τον έχει δύο εβδομάδες. Θα ξεκινήσει ο Ζαφείρης, δεν αποκλείω πίσω από τους Τάισον, Γιακουμάκη, Ζίφκοβιτς να βρει χώρο και ο Μαντί Καμαρά.

Ο Ρουμάνος είπε χθες ότι η ομάδα του θα χρειαστεί πιο πολλή υπομονή από όση συνήθως: νομίζω ότι προανήγγειλε έναν ΠΑΟΚ που θα δώσει στους Ισπανούς την μπάλα λίγο πιο πολύ. Με προβληματίζουν δύο πράγματα. Το πρώτο ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ έχει καιρό να δεχτεί γκολ – αυτό που σε άλλη ομάδα θα ήταν καλό σημάδι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ δεν είναι, γιατί δεν είναι η αμυντική γραμμή η δύναμή του.

Το δεύτερο είναι ότι ο Λουτσέσκου μίλησε αρκετά χθες για το ματς με την ΑΕΚ. Είπε ότι αυτός στενοχωρήθηκε για την ισοπαλία ενώ στην ΑΕΚ χάρηκαν και άλλα τέτοια από τα δικά του. Πράγμα που δείχνει πως έχει πιο πολύ το μυαλό του στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά στο Γιουρόπα Λιγκ και μακάρι να κάνω λάθος.

Μπενίτεθ

Η συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ ήταν πιο εντυπωσιακή. Ο Ισπανός ρωτήθηκε τι ποδόσφαιρο θέλει να δει από τον ΠΑΟ και για πρώτη φορά ήταν τόσο σαφής: «Θέλουμε να έχουμε ισορροπία, να χτίζουμε επιθέσεις με κατοχή της μπάλας, αλλά όταν μπορούμε να κάνουμε και άμεση επίθεση – πρέπει να το κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε συμπαγείς και να έχουμε την μπάλα». «Θεωρώ», είπε, «πως αν δουλεύαμε πάνω στο σχέδιό μου από την αρχή της σεζόν θα τα είχαμε ήδη καταφέρει να παίζουμε παραγωγικά, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει αφού ανέλαβα την ομάδα τον Οκτώβριο. Προφανώς και αυτό που θέλω να βλέπω δεν υπάρχει ακόμα», τόνισε, προσθέτοντας πως «οι περισσότεροι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πρέπει απλά να το βρουν».

«Είναι πρότζεκτ ο ΠΑΟ, θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Δουλεύουμε πολύ βέβαια. Πρέπει να συνεχίζουμε να αλλάζουμε πράγματα, γιατί βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε δει ξανά στο παρελθόν», πρόσθεσε, χωρίς να πει ωστόσο ποια είναι αυτά. Οσο για τις δυσκολίες του ΠΑΟ τις απέδωσε κυρίως στο πρόγραμμα. «Η ομάδα έχει δώσει 26 παιχνίδια σε έξι μήνες. Προπονούμαστε, πάμε ξενοδοχείο, παίζουμε, πάμε ξενοδοχείο και ξανά από την αρχή. Πώς γίνεται να προετοιμάσεις μια ομάδα εξηγώντας ένα πλάνο με μία προπόνηση; Την επόμενη μέρα του αγώνα δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Την επόμενη μπορεί να κάνεις λίγα πράγματα: δεν έχεις αρκετό χρόνο. Οταν έχεις δύο ματς την εβδομάδα και δεν μπορείς να κάνεις ροτέισον γιατί έχεις τραυματισμούς η ομάδα δεν λειτουργεί. Οι παίκτες που βάζουμε τα δίνουν όλα, όμως δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο», εξήγησε, τονίζοντας πως έχει 33-34 παίκτες κι αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτοί είναι πολλοί.

Σε όλα

Ο Μπενίτεθ διέψευσε τις φήμες ότι έχει πρόβλημα με τους διευθυντές του ΠΑΟ: θυμίζω ότι υπάρχουν τρεις – ο Ιταλός Κορόνα, ο Στέφανος Κοτσώλης και ο «σκιώδης», γιατί ζει στο Λονδίνο, Ιταλός Μάρκο Μπαλντίνι. Είπε επίσης ότι αν ο ΠΑΟ κερδίσει την Πλζεν 3-0 οι επικρίσεις θα σταματήσουν. Το βλέπω κομμάτι δύσκολο. Μπορεί να είναι μόλις τέταρτη στο πρωτάθλημα της χώρας της, αλλά στο Γιουρόπα Λιγκ η Πλζεν τρία γκολ έχει δεχτεί σε όλα τα ματς της πρώτης φάσης…