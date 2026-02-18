Ο Τζέριαν Γκραντ με δίποντο έκανε το +9 και σκορ 23-14 για τον Παναθηναϊκό στο 8’. Ο Ταϊρί φτάνοντας τους 9 πόντους έκανε το 26-18 για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τους πράσινους μπροστά με +11 και σκορ 31-20.

Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έδωσε αέρα +13 και σκορ 34-21 στο 12’. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τολιόπουλος έδωσαν προβάδισμα +15 στον Παναθηναϊκό και σκορ 38-23 στο 13’. Ο Ομορούγι με 1/2 βολές μείωσε στο -13 για τον ΠΑΟΚ και σκορ 38-25. Ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο έκανε το +18 για τον Παναθηναΐκό και σκορ 43-25 στο 16’.

Ο Χουγκάζ με 2/2 βολές μείωσε την διαφορά στο -20 για τον ΠΑΟΚ και σκορ 47-27 στο 17’. Ο Οσμάν διαμόρφωσε την μεγαλύτερη διαφορά το +22 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 51-29 στο 19’. Με καλάθι και φάουλ του Τούρκου ο Παναθηναϊκός έκανε το 57-32 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Χουάντσο με καλάθι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έστειλε τη διαφορά στο +29 και έκανε το σκορ 61-32 για τον Παναθηναϊκό στο 22’. Με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο ο Χουάντσο έστειλε την διαφορά στο +30 και σκορ 64-34. Ο Άλεν με μακρινό σουτ μείωσε σε 68-41 για τον ΠΑΟΚ στο 26’.

Ο Χολμς έπειτα από πάσα του Σλούκα έκανε το 72-41 φτάνοντας τους 21 πόντους στο 27’. Ο Ναν με προσωπική προσπάθεια έκανε το 76-43 στο 28’. Με συνεχόμενους πόντους του Χέιζ-Ντέιβις, το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με +35 και σκορ 82-47.

Ο Άλεν που ήταν ο μόνος που προσπαθούσε μείωσε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους σε 85-51 στο 32’. Ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 92-54 στο 34’ φτάνοντας τους 16 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού. Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει απλά το τελικό σκορ το οποίο ήταν 101-71 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Το αναλυτικό φύλλο αγώνα