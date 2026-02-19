Σε χαμηλή πτήση βρίσκεται η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, με την τιμή να κλείνει χθες στα 72,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 91,43 την περασμένη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών της ενέργειας την τελευταία εβδομάδα, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να καλύπτουν το 42,5% της συνολικής παραγωγής, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά προσέφεραν επιπλέον 25,81%, οδηγώντας τη συνολική συμμετοχή της «πράσινης» ενέργειας σε επίπεδα άνω του 65% στο ενεργειακό μείγμα. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου ήταν στο 21,25% των εισαγωγών στο 5,71% και των λιγνιτικών μονάδων στο 4,23%.

Οι ισχυροί άνεμοι που σαρώνουν τη χώρα οδήγησαν την παραγωγή ενέργειας από αιολικά σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι συνεχείς βροχοπτώσεις που αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη συμβολή των υδροηλεκτρικών στην παραγωγή ενέργειας.

Τον Ιανουάριο η χονδρική τιμή ενέργειας είχε «κλείσει» περίπου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ για τον Φεβρουάριο και εφόσον συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, που ενισχύουν σημαντικά τα αποθέματα νερού, αλλά και οι άνεμοι, που ενισχύουν το αιολικό δυναμικό των ΑΠΕ, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται ότι θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που θα φανεί και στα τιμολόγια ρεύματος των καταναλωτών. Ηδη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, η μέση τιμή στη χονδρική αγορά διαμορφώνεται περίπου στα 91 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή σχεδόν κατά 20 ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν ακόμα και αρνητικές ωριαίες τιμές, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική που αποκτούν οι ανανεώσιμες πηγές στο ελληνικό σύστημα ενέργειας.