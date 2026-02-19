Tα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης των αγροτικών εκτάσεων τα οποία αφορούν την επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους παραγωγούς και έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» ανάρτησε η ΑΑΔΕ στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική καταγραφή των αγροτικών εκτάσεων μέσω του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων (AMS), το οποίο αποτελεί μηχανισμό ελέγχου που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγοριθμική ανάλυση εικόνων, με στόχο τη διασταύρωση της δηλωθείσας κάλυψης/χρήσης γης με την πραγματική κατάσταση στο πεδίο. Οταν, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, δεν επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα, απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση από τον δικαιούχο.

Αιτίες δέσμευσης για τα αγροτεμάχια που χαρακτηρίστηκαν ύστερα από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα (YELLOW) αφορούν:

Μη ανίχνευση/εντοπισμό των προβλεπόμενων κριτηρίων γεωργικής επιλεξιμότητας για τη δηλωθείσα κάλυψη γης, χρήσης γης ή καλλιέργειας με βάση τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα.

Διαπίστωση, μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων, στοιχείων που παραπέμπουν σε εγκαταλειμμένη έκταση και απουσία γεωργικής δραστηριότητας.

Ετερογένεια ή λανθασμένη σχεδίαση του αγροτεμαχίου.

Μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας (μη άροση ή μη κοπή, όπου απαιτείται).

Εντοπισμό ή ύπαρξη μη επιλέξιμων στοιχείων σε τμήμα ή στο σύνολο του αγροτεμαχίου (π.χ. μόνιμες κατασκευές, γυμνό έδαφος χωρίς φυτοκάλυψη).

Μη ανίχνευση/εντοπισμό της δηλωθείσας χρήσης γης κατά την αξιολόγηση φωτογραφιών με γεωσήμανση που έχουν ήδη υποβληθεί.

Αξιολόγηση

Για τα εν λόγω αγροτεμάχια δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να διορθώσει την αίτησή του και να αξιολογηθεί εκ νέου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φωτογραφιών ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η αποστολή φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής για τον παρόντα κύκλο αξιολόγησης. Οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης (GPS), καθώς και ημερομηνία και ώρα λήψης, και συνιστούν μέρος των αποδεικτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης του αγροτεμαχίου.