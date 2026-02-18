Τέσσερις εβδομάδες πριν ο Ολυμπιακός δεν έκανε τίποτα λιγότερο από τη νίκη της χρονιάς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το τέλειο σχέδιο, την τέλεια νύχτα στο φλεγόμενο «Γ. Καραϊσκάκης» για το 2-0 που άνοιξε την πόρτα της πρόκρισης στο top 24 του Champions League. Τέσσερις εβδομάδες μετά, απόψε στο φαληρικό γήπεδο που φορά και πάλι τα καλά του για μια νύχτα κάτω από τα αστέρια της κορυφαίας διοργάνωσης (22:00, Μega), το ίδιο ακριβώς σενάριο. Από τη μια ο πρωταθλητής Ελλάδας, από την άλλη το Νο 8 στο ranking της UEFA. Και στη μέση ξανά μια πρόκριση, έστω κατά το… ήμισυ. Αν μπορεί το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ; Δύο χρόνια τώρα σε τέτοιες βραδιές η απάντηση είναι πως το ερυθρόλευκο γκρουπ όλα τα μπορεί. Αρκεί…

Αρκεί, όπως ο Βάσκος εξήγησε χθες, ο Ολυμπιακός να έχει «την ίδια ένταση, θέληση και πρόθεση». «Να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι αλλά και εύστοχοι στις ευκαιρίες μας. Και να έχουμε και λίγη τύχη». Αν ζητάει πολλά ο 65χρονος; Προφανώς, αλλά δεν φιλοδοξείς σε κάτι τόσο σπουδαίο με κάτι λιγότερο. Να μπορέσεις να νικήσεις δεύτερη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μια κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα που πλέον ανάμεσα στα άλλα είναι και υποψιασμένη για το τι μπορεί να της… συμβεί. Και τελικά να βάλεις τις βάσεις για μια ακόμη σπουδαία πρόκριση.

«Η Λεβερκούζεν παίζει σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είναι σε καλή κατάσταση και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο καλά τη δουλειά μας όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά. Οτι γνωρίζουν εκείνοι για εμάς γνωρίζουμε και εμείς για εκείνους. Το ότι κερδίσαμε πριν από ένα μήνα δεν σημαίνει ότι θα ξανακερδίσουμε ή θα χάσουμε. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, αλλά κι εκείνοι θα θέλουν θετικό αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο Μέντι και πήγε την κουβέντα στο… γκολ. Εκεί όπου εσχάτως ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται: «Είναι πολύ σημαντική η ευστοχία στα παιχνίδια. Εχουμε δει παιχνίδια που οι αντίπαλοι έχουν μικρότερη κατοχή και σκοράρουν με μία ευκαιρία, ενώ εμείς με περισσότερες ευκαιρίες δεν τα καταφέρνουμε. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Για αυτό η ευστοχία είναι σημαντικός παράγοντας. Εμείς θέλουμε απέναντι στη Λεβερκούζεν να είμαστε το ίδιο εύστοχοι στις ευκαιρίες που θα μας παρουσιαστούν, έτσι ώστε να έχουμε την ηρεμία και την ασφάλεια για να είμαστε μέσα στο ματς έως το τέλος».

Τα διλήμματα

Στο ίδιο φεγγάρι και ο Κοστίνια που αναμένεται να υπερασπιστεί το δεξί άκρο της άμυνας των Ερυθρόλευκων: «Γνωρίζουμε καλά τη δυσκολία του αγώνα, είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, θα το προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο, έχουμε θέληση για τη νίκη και επιθυμία για καλή εμφάνιση. Η προσέγγιση είναι η ίδια, παίζουμε πάντοτε καλά στο γήπεδό μας για να πάρουμε τη νίκη. Εχουμε επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα, θέλουμε να παίξουμε πολύ καλά και να πάρουμε αυτή τη νίκη. Το θέλουμε πάρα πολύ».

Ποιον θα έχει μπροστά του ο Πορτογάλος στον δικό του διάδρομο; Αν θα είναι ο Ροντινέι με τον οποίο έκαναν μια χαρά τη δουλειά στις 20 Γενάρη; Ο Μεντιλίμπαρ κατά την προσφιλή του συνήθεια έχει κρύψει την εντεκάδα ως και από τους… ποδοσφαιριστές του. Το απόγευμα με το βίντεο θα την ανακοινώσει και η απόφασή του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι για τις δύο θέσεις των wingers υπάρχει ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ροντινέι, ο Ποντένσε αλλά και ο Αντρέ Λουίζ που μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη. Διότι είναι ανοιχτό για Ταρέμι ή Ελ Κααμπί στο «9». Γιατί διεκδικούν τη θέση πλάι στον Εσε στα μισά του γηπέδου ο Σιπιόνι με τον Ντάνι Γκαρθία. Και γιατί ο Ρέτσος στα στόπερ πιθανότατα θα παίξει με παρτενέρ τον Μπιανκόν και όχι τον Πιρόλα που είναι καλά αλλά δεν έχει ματς από το Αμστερνταμ, όταν και τραυματίστηκε με τον Αγιαξ (28/1).

Εδώ θα μείνει(ς): Τσικίνιο ο 4ος…

Το «μανίκι» στο δεξί του χέρι σαν πίνακας ζωγραφικής. Από τον καρπό ως τον αγκώνα η «mamba force» αναφορά στον Κόμπι Μπράιαντ, φόρος τιμής λες στη mentality που εξελίχθηκε σε σπορ κουλτούρα «για όλες τις άσχημες στιγμές που δημιουργούν την ομορφιά σε ένα ταξίδι». Και από το μπράτσο ως (και) τον ώμο, ένα λιοντάρι που αγκαλιάζει το Conference League 2024 τρόπαιο: «Ξεκουράσου στο τέλος και όχι στη μέση» θυμίζουν με νόημα δύο σπιθαμές μελάνης στον καθρέφτη της ψυχής του Φρανσίσκο Λεονέλ Λίμα Σίλβα Μασάντο από το Σάντο Τίρσο του Οπόρτο: «Τσικίνιο» για τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Ο Τσικίνιο του λιμανιού για το κοινό του Ολυμπιακού που χθες μόλις πληροφορήθηκε και επίσημα ότι ο αγαπημένος του Πορτογάλος εδώ θα μένει, τουλάχιστον ως το καλοκαίρι του 2028. Ναι, μετά τον Λορέντσο Πιρόλα, τον Κοστίνια και τον Ζέλσον Μαρτίνς (συν φυσικά τον ίδιο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν μια ακόμη συμφωνία: Την επέκταση συμβολαίου του 30χρονου box to box που πλέον άνοιξε ορίζοντα ώστε ο Ολυμπιακός να γίνει η ομάδα της ζωής του. Εχει 95 ματς, 16 γκολ, 11 ασίστ και τέσσερα τρόπαια (Conference League, Super League, Κύπελλο, Super Cup). Στη Λισαβόνα με την Μπενφίκα την εποχή που ήταν αγαπημένος «μετρονόμος» του Ρότζερ Σμιντ έγραψε στο κοντέρ του 126 παρουσίες (9 γκολ, 11 ασίστ).

Εδώ θα τα ξεπερνούσε και με το προηγούμενο σε ισχύ συμβόλαιο (ως το καλοκαίρι του 2027). Πλέον όμως ο ορίζοντας μοιάζει… για πάντα. Ο Ολυμπιακός δεν του έδωσε απλά έναν χρόνο παραπάνω. Βελτίωσε σημαντικά τις αποδοχές του και του έστειλε το μήνυμα ότι εάν το θελήσει μπορεί να το πάει ως το τέρμα. Ποιοι ακολουθούν στο μονοπάτι της παραμονής; Δύο υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές. Του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και του Αλέξη Καλογερόπουλου. Και οι δύο με θέα στις υπογραφές.