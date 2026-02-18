Αποφασισμένη να διατηρήσει την ποιοτική υπεροχή στον αέρα είναι η Ελλάδα σύμφωνα με τα όσα προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια και στο κομμάτι της Πολεμικής Αεροπορίας. Και έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο, για να τον αποκτήσει μόλις γίνει διαθέσιμος από τις ΗΠΑ, πύραυλο για βολές πέραν του ορίζοντα, το βεληνεκές του οποίου ξεπερνά τα 200 χλμ. και σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ενδέχεται να φτάνει και τα 250-300 χλμ. Κατά πληροφορίες, οι ελληνικές προθέσεις έχουν ήδη μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον.

Με την έλευση των Rafale και του πυραύλου αέρος-αέρος Meteor με βεληνεκές 200 χλμ., οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέκτησαν αεροπορική υπεροχή και, σε συνδυασμό με το αντίστοιχο αεροπορικό πρόγραμμα της Τουρκίας που καρκινοβατεί, η Αθήνα διαθέτει επαρκή χρόνο στο να σχεδιάζει με σχετική άνεση το επόμενο βήμα.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποίησε στα «ΝΕΑ» καλά πληροφορημένη πηγή, η χώρα μας σχεδιάζει μόλις αποκτήσει τα μαχητικά stealth F-35 από τις ΗΠΑ, το 2028, με το πρώτο αεροπλάνο να προσγειώνεται στην Ανδραβίδα περί τα τέλη του 2029, να προχωρήσει στην απόκτηση ενός πυραύλου αέρος-αέρος για βολές πέραν του ορίζοντα που θα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες και από τον Meteor, καθώς αυτός μέχρι τότε θα είναι και στο οπλοστάσιο της Τουρκίας μαζί με τα Eurofighter.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από την ίδια πηγή, «έχουμε θέσει υπ’ όψιν των αρμοδίων τον συγκεκριμένο πύραυλο ώστε όταν γίνει διαθέσιμος από τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να αποκτηθεί».

Οπλο επόμενης γενιάς

Ο λόγος για τον ΑΙΜ-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) που στην παρούσα φάση είναι στο στάδιο των προχωρημένων δοκιμών και περιορισμένης αρχικής παραγωγής. Ο συγκεκριμένος πύραυλος πρόκειται να αντικαταστήσει στο αμερικανικό οπλοστάσιο τον AIM-120, του οποίου την έκδοση D επιδιώκει επίσης να αποκτήσει άμεσα η Πολεμική Αεροπορία, καθώς έχει βεληνεκές 180-200 χλμ., προκειμένου να εξοπλίσει τα F-16 Viper και τα F-35.

O AIM-260 είναι ο επερχόμενος πύραυλος αέρος-αέρος επόμενης γενιάς των ΗΠΑ, σχεδιασμένος από τη Lockheed Martin για να αντικαταστήσει τον AIM-120 AMRAAM. Αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα του αμερικανικού Πενταγώνου προκειμένου να εξοπλίσει μαχητικά που τυχόν έρθουν αντιμέτωπα με μαχητικά που θα έχουν τους κινεζικούς πυραύλους, μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο PL-15, το βεληνεκές του οποίου εκτιμάται μεταξύ 300 και 400 χλμ. Βέβαια, ο συγκεκριμένος κινεζικός πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να καταρρίπτει «High-Value Assets», όπως ιπτάμενα ραντάρ (AWACS) και τάνκερ ανεφοδιασμού, από πολύ μεγάλες αποστάσεις και όχι ευέλικτα μαχητικά, ενώ ο AIM-260 προορίζεται για να καταρρίπτει μαχητικά stealth και πυραύλους κρουζ.

Με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, στο σύνολό τους, θα διαθέσουν μέσα στο 2026 αρκετά εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη και παραγωγή του. Ειδικότερα, η πολεμική αεροπορία και το ναυτικό των ΗΠΑ ζήτησαν σχεδόν πάνω από 1 δισ. δολάρια στον προϋπολογισμό του 2026 για την έναρξη της παραγωγής.

Πέρα από το ξεκάθαρα εντυπωσιακό βεληνεκές του, ο συγκεκριμένος πύραυλος αναπτύσσεται με στόχο να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να καταρρίπτει στόχους τόσο με εντοπισμό τους μέσω του ραντάρ που θα έχει αλλά και μέσω ενός συστήματος εντοπισμού υπέρυθρων πηγών. Στόχος είναι τα ποσοστά κατάρριψης του εχθρικού αεροσκάφους να είναι στο 100%. Στις ΗΠΑ ένας από τους σχεδιασμούς που υπάρχει είναι ο συγκεκριμένος πύραυλος να αντικαταστήσει και τους πυραύλους για εμπλοκές σε μικρότερες αποστάσεις.

Σύμφωνα με όσα είναι μέχρι τώρα γνωστά σχετικά με αυτόν τον πύραυλο, χρησιμοποιεί εξελιγμένο κινητήρα στερεού καυσίμου επιτυγχάνοντας ταχύτητες μεγαλύτερες του Mach 5, καθιστώντας τον και πιο γρήγορο από τον AIM-120, αλλά και τον Meteor. Είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να διατηρεί τις ίδιες διαστάσεις με τον AIM-120 για να χωράει στις εσωτερικές αποθήκες οπλισμού των F-35 Lightning II.