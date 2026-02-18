Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόλαβε τελικά να ενημερωθεί σχετικά με την καταγγελία πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας – παρότι είχε και μερικά σόου να δώσει σε κοινοβουλευτική επιτροπή χθες. Οπότε, απάντησε ότι είναι «αναλήθεια» όσα διακινούνται. Στοίχημα ότι θα μπορούσε ακόμη και να ανασύρει από το αρχείο της μια δήλωση του Ιουλίου του 2024, όταν έλεγε «το πολιτικό σύστημα παράγει ένα ανατριχιαστικό σεξιστικό και κακοποιητικό πρότυπο» ως αντίλογο στις κατηγορίες; Το θράσος είναι πάντα χρήσιμο σε όσους εκμεταλλεύονται ευκαιρίες, άλλωστε.

Υποστήριξη

Μια κι αναφέρθηκα στις χθεσινές της περφόρμανς, να επισημάνω πως όταν κατηγορήθηκε από τον γαλάζιο πρόεδρο της επιτροπής για «μπαχαλοποίηση» του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υπερασπιστεί ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, υποστηρίζοντας ότι είναι ορθά αυτά που λέει. Αναμενόμενο. Από την εποχή που τον ακούγαμε συνέχεια ως επίσημη φωνή της πρώτης φοράς Αριστερά είχε φανεί πως είναι ικανός να καταστρέφει με το ύφος του ακόμη κι ένα κάπως σωστό επιχείρημα – όπως η πρόεδρος Ζωή.

Αφορμή

Σύμφωνα με την ανοιχτή επιστολή που έγραψε ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στους ψηφοφόρους του, διεγράφη με «αφορμή μια απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου έκφρασή μου που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό των Ελλήνων σε ακραίες καταστάσεις όπου απειλείται η ελευθερία ή ακόμα και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας». Ε, ναι, ποιος δεν καταλαβαίνει ότι για να διαφυλάξει την ελευθερία του πρέπει να συνεργαστεί μέχρι και με δικτάτορες; Αφού, αυτοί είναι οι κατεξοχήν προστάτες κάθε ανθρώπινου δικαιώματος (στο παράλληλο σύμπαν του ανεξάρτητου πια εθνοπατέρα).

Συμβούλιο

Πηγές από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά ενημέρωσαν το πανελλήνιο πως εκείνος εξήγησε στον ΠτΔ ότι «η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από την ώρα που σε αυτό μετέχουν Τουρκία – Ισραήλ – Κύπρος – Βουλγαρία – Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται». Δεν χρειαζόταν να επισημανθεί η εν λόγω παρατήρησή του, πάντως. Εχει δηλώσει ανοιχτά τραμπικός, αναφέροντας ότι «σε επίπεδο ιδεών» έχει «συναντίληψη σε σειρά ζητημάτων» με τον πλανητάρχη.