Αν και η κατάσταση στο Συνδικαλιστικό του ΠΑΣΟΚ δεν είναι και η καλύτερη μετά τα όσα συνέβησαν στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ), οι συνδικαλιστές που στήριξαν το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ (με το οποίο κατέβηκε για αντιπρόσωπος της ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος), παρά τη σχετική φημολογία, δεν δείχνουν διάθεση να αποχωρήσουν από το κόμμα τους. Κι ας έστειλαν, δηλαδή, την αυστηρή επιστολή στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού δικτύου που προανήγγειλε διαφορετικό ψηφοδέλτιο στην περίπτωση που ο Παναγόπουλος δεν παραιτηθεί. Αυτό σημαίνει πως θα δώσουν κανονικά το «παρών» και στο συνέδριο του κόμματος.

Ατάκα 1989

Με μια φράση από τα παλιά («Καληνύχτα, κ. Μητσοτάκη»), ο Γιώργος Παπανδρέου έδωσε μια εσάνς παλιάς δικομματικής σύγκρουσης στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην κοπή της πίτας του Νομού Αχαΐας. «Είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη εξουσίας. Η αντίληψη ότι το κράτος είναι λάφυρο. Οτι οι θεσμοί είναι εργαλεία. Οτι η δημοκρατία είναι εμπόδιο», σχολίασε για τη σημερινή κυβέρνηση, ενώ έδωσε και τη δική του κατεύθυνση: «Η παράταξή μας δεν είναι μια παράταξη διαχείρισης. Σίγουρα όχι πελατειακής αντίληψης (…) Η μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι απλώς εκλογική (…) Είναι μάχη για το μέλλον της χώρας. Και σε αυτή τη μάχη, κανείς δεν περισσεύει».

Λοβερδικές πινελιές

Με ποσοστό 71,8% τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματος, που έχει πραγματικά λοβερδικές πινελιές: εγένετο, λοιπόν, «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο», που από τον τίτλο και μόνο περιγράφει και μια πολιτική μετατόπιση του κόμματος που γεννήθηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ (και σήμερα βλέπει διάφορους που το καλοέβλεπαν να λοξοκοιτάζουν). Ο Κασσελάκης, πάντως, μένει αισιόδοξος: «Το νέο μας όνομα (…) εκφράζει τη βούλησή μας να συγκροτήσουμε έναν ισχυρό, αξιόπιστο και προοδευτικό πόλο που ενώνει πολίτες πέρα από διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος».

Το ρώτησαν

Μετά το ρεπορτάζ (News 24/7) για 46 δημόσια νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα που αρνούνται στις γυναίκες τη (θεσμοθετημένη και νόμιμη) διακοπή της κύησής τους, 27 από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έφεραν το θέμα στη Βουλή: «Η άρνηση παροχής νόμιμων υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτούν τον Αδωνη Γεωργιάδη αν ο αριθμός των νοσοκομείων που αρνούνται να κάνουν αμβλώσεις είναι γνωστός στο υπουργείο, αν υπάρχει κεντρικός μηχανισμός διασφάλισης της τήρησης του νόμου και παράλληλα ζητούν τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των διακοπών κύησης που πραγματοποιήθηκαν στα δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία δύο έτη ανά Περιφέρεια.

Απορία

Τελικά, τι είδους αντίπαλο προτιμά η ΝΔ;