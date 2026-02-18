«Οταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ένα ανώτερο ιδανικό, δεν πεθαίνει ποτέ…», έγραφε στο τελευταίο του σημείωμα ένας από τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής. Τα 24ωρα που ακολούθησαν μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη των φωτογραφικών ντοκουμέντων από την Πρωτομαγιά του 1944 το επιβεβαιώνουν. Ενα ορμητικό ποτάμι, χιλιάδων ανθρώπων, ζητά την απόκτηση των πολύτιμων τεκμηρίων από το ελληνικό κράτος και μια τεράστια κινητοποίηση έχει σημάνει.

Η σημερινή μέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αναμένεται να εξετάσει το θέμα του «χαρακτηρισμού ή μη των φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944» ενώ η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος.

Εμπειρογνώμονες – στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον βέλγο πωλητή και έπειτα από συνάντησή τους – κατά πάσα πιθανότητα αύριο – στη Γάνδη, θα αποτιμήσουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης των φωτογραφιών και την αξία της συλλογής. Οπως έχει γίνει γνωστό, εάν αυτά τεκμηριωθούν, το υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει «διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της».

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης φέρεται αποφασισμένος να ζητήσει εξουσιοδότηση από τη Διάσκεψη των Προέδρων ώστε να ελεγχθούν ενδεχόμενα κωλύματα και να κινηθούν οι διαδικασίες για τη απόκτησή τους από τη Βουλή των Ελλήνων.

Στο μεταξύ, συγκλονίζουν οι συγγενείς των εκτελεσμένων της Καισαριανής οι οποίοι απευθύνουν από χθες δημόσιες επιστολές ζητώντας την απόδοση των φωτογραφιών στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής και στο ΚΚΕ, μέλη του οποίου ήταν οι εκτελεσμένοι.

Ανάμεσά τους ο Θρασύβουλος Μαράκης, εγγονός του εκτελεσμένου Θρασύβουλου Καλαφατάκη, μιας ηρωικής μορφής του ΚΚΕ από τον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος ταυτοποιήθηκε σε μια από τις φωτογραφίες που δημοπρατούνταν. Είναι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο. «Νιώθω ευγνώμων που μας δόθηκε η ευκαιρία να γίνει γνωστή σε όλους η ιστορία του παππού μου, ο οποίος έμεινε μέχρι το τέλος πιστός στα πιστεύω του», γράφει. Ο ίδιος ενημερώθηκε για το θέμα, όταν δέχτηκε τηλεφώνημα από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με το οποίο πληροφορήθηκε πως βρέθηκε φωτογραφικό ντοκουμέντο από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή. «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ο παππούς μου ήταν ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ότι απαρνείται το κόμμα και γι’ αυτό τον πήγαν στις φυλακές», είπε ο Θρασύβουλος Μαράκης στο neakriti.gr. «Νιώθω μεγάλη συγκίνηση. «Το ήξερα ότι είχε εκτελεστεί, όμως δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Η μητέρα μου ήταν πολύ μικρή. Μετά την εκτέλεση πέρασαν τρεις μέρες για να το μάθουν».

Συγκινητικές επιστολές έχουν στείλει, επίσης, συγγενείς των εκτελεσμένων Δημήτρη Κυριακούδη, Ηλία Κακαλιού, Κώστα Κλαμπατσέα, Βαλάση Βαλασόπουλου αλλά και του Μήτσου Ρεμπούτσικα, κομμουνιστή δικηγόρου από την Αχαγιά, ο οποίος εκτελέστηκε στα 39 του χρόνια την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ηταν εκείνος του οποίου το τελευταίο σημείωμα ανέφερε: «Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγετε. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Ετσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Οταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά δεν πεθαίνει ποτέ».

Ο ανιψιός του Ασημάκης Ρεμπούτσικας αναφέρει σε χθεσινή επιστολή του: «Συντάσσομαι και ενώνω τη φωνή μου με όλων εκείνων που σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ορθώνουν ανάστημα με πείσμα, μπροστά σε όλους αυτούς που διαλαλούν το τέλος της ιστορίας, ότι οι αξίες και τα ιδανικά μας πέθαναν…».

Σήμερα το απόγευμα διοργανώνεται από την ΚΝΕ συγκέντρωση και πορεία προς το Σκοπευτήριο. Οπως έγινε γνωστό, η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζήτησε να αναλάβει την αποκατάσταση του Μνημείου για τους εκτελεσμένους «που βεβήλωσαν θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα στο Θυσιαστήριο Καισαριανής».