Τις τελευταίες στιγμές του παππού του, Θρασύβουλου Καλαφατάκη ,πριν την εκτέλεσή του στην Καισαριανή, καταγράφουν μεταξύ άλλων τα ιστορικά φωτογραφικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω της διαδικτυακής δημοπρασίας στο e-bay.

Ο εγγονός του Θρασύβουλος Μαράκης από τον Πλατανιά Κρήτης ενημερώθηκε για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων και μίλησε για τον ήρωα παππού του.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, μια φωτογραφία, μια ληξιαρχική κατάσταση της εποχής, ένα βιβλίο με τους εκτελεσθέντες κατά την γερμανική κατοχή, καθώς και το όνομα που κληρονόμησε είναι όλα όσα έχει από εκείνον.

Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το οποίο πληροφορήθηκε πως βρέθηκε φωτογραφικό ντοκουμέντο λίγο πριν από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, ήρθε να του υπενθυμίσει τις ιστορικές ρίζες του.

«Μεγάλη συγκίνηση. Το ήξερα ότι είχε εκτελεστεί, όμως δεν ήξερα για τη φωτογραφία, δεν είχα αρχείο. Δεν έχω τίποτα και τώρα θα περιμένω να μου στείλουν», ανέφερε ο κ. Θρασύβουλος Μαράκης, στο Neakriti.gr .

Οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 πατριωτών πριν από την εκτέλεσή τους, στον τοίχο της Καισαριανής, εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών eBay το περασμένο Σάββατο, από έναν συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και ο οποίος τις προσέφερε προς πώληση. Από τη διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία είναι σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά.

Ο κ. Μαράκης πρόσθεσε: «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα και γι’ αυτό τον πήγαν στις Αθηναϊκές φυλακές».

Γεννημένος το 1914 στον Πλατανιά, από εύπορη οικογένεια, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι.

«Δεν τα ήξερε η μητέρα μου. Μετά την εκτέλεση πέρασαν τρεις μέρες για να το μάθουν. Δεν το έμαθαν αμέσως, όπως ήταν τότε τα μέσα… Πήγαμε μία-δυο φορές στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής επίσκεψη, αφήσαμε τα λουλούδια μας και φύγαμε», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές που επιλέχθηκαν από τους Γερμανούς για να εκτελεστούν τον Μάιο του 1944, ήταν και ο 19χρονος τότε Αθανάσιος Κουρεμέντζας από τη Θήβα, ο οποίος γλίτωσε χάρη στον ηρωισμό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Οι Γερμανοί μπήκαν στη φυλακή και διάλεξαν τους 200 να τους σκοτώσουν. Τους πιο νέους. Ο παππούς μου μαζί με άλλους δύο έβγαλαν αυτόν τον 19χρονο από το καμιόνι και στη θέση τους έβαλαν έναν γέρο. Ο 19χρονος έζησε, μπήκε τότε στην Τράπεζα Πίστεως, έκανε καριέρα και το 1975 ήρθε για επιθεώρηση στο κατάστημα Χανίων. Τότε μου πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα και πήγα 14 χρονών», είπε ο κ. Μαράκης.

Πηγή φωτογραφιών neakriti.gr

Προσπάθειες ταυτοποίησης

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες απόκτησης από το ελληνικό κράτος των φωτογραφικών ντοκουμέντων από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή. Όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Πολιτισμού με ανακοίνωση του εμπειρογνώμονες του έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον συλλέκτη και τις πόμενες μέρες θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου.

Στόχος τους να αποτιμήσουν: την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της.

Τη Δευτέρα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή, οι οποίες είχαν αναρτηθεί προς δημοπράτηση στην πλατφόρμα eBay.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης

Τα ανεκτίμητης αξίας φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν για πρώτη φορά εικόνες από την ημέρα της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών πατριωτών στην Καισαριανή από τους ναζί κατακτητές, κόβουν την ανάσα και «φουντώνουν» το αίτημα για την απόκτησή τους από το ελληνικό κράτος, με τους συγγενείς των εκτελεσμένων να το απαιτούν.

Οι ιστορικοί μιλούν για σπουδαία και μοναδικά ντοκουμέντα, εκτιμώντας ότι μπορεί να κυκλοφορούν και άλλα αντίστοιχα υλικά. Επίσης, σημειώνουν πως οι φωτογραφίες επιβεβαιώνουν όλα όσα γνωρίζαμε από τις αφηγήσεις για εκείνη την ημέρα: ότι οι μελλοθάνατοι οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά, χωρίς δεμένα μάτια. Σαν να βάδιζαν σε γιορτή.

Την ίδια στιγμή οικογένειες των εκτελεσθέντων προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους συγγενείς τους στις φωτογραφίες. Ανάλογη προσπάθεια κάνει και το ΚΚΕ που διαθέτει σημαντικό αρχείο με τους αγωνιστές της περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΚΕ, θέλοντας να βοηθήσει δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσωπα που πιθανώς απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι πολύ πιθανά σε μία από τις φωτογραφίες απεικονίζεται ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης όπως αναφέρει ο 902.gr.