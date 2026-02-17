Για κάθε εξώφυλλο με την αναμνηστική φωτογραφία μιας απονομής τίτλου, ένα ολόκληρο κεφάλαιο για εκείνους που ξέρουν να υπομένουν. Που μένουν ενωμένοι. Που μπορούν να αντέχουν. Ναι, στο manual των πρωταθλητών το γράφει ξεκάθαρα: Δεν φτάνουν (μόνο) οι νίκες και η διαχείρισή τους για να πάει κάποιος τη διαδρομή ως το τέλος. Δεν αρκεί η ποιότητα και το ταλέντο. Τα καταφέρνουν εκείνοι που αν χρειαστεί βρίσκουν την πυξίδα τους πριν χάσουν τον προορισμό τους. Και αν αυτό το manual βρίσκεται σε κάποιο χέρι ελληνικό; Αυτό είναι του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπάρχει κάποιος στα αλήθεια που να πιστεύει ότι γνωρίζει καλύτερο αυτόν τον δρόμο από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού;

Το ερώτημα προφανώς ρητορικό. Δεδομένα όμως επίκαιρο, καθώς μόλις χθες ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων έκανε μια από εκείνες τις παρεμβάσεις που έχουν τη δική τους ιστορία. Το σενάριο των τελευταίων εβδομάδων γνωστό: Μοιάζει να έχει μπλοκάρει ο Ολυμπιακός από τις διαδοχικές απώλειες βαθμών στη Super League. Μοιάζει να έχει χάσει την αυτοπεποίθηση και τον αέρα του, βλέποντας την αντίπαλη εστία από την… τρύπα της βελόνας. Ξαφνικά λοιπόν το αδιαμφισβήτητο φαβορί για την κατάκτηση και αυτού του τίτλου, μοιάζει μπλοκαρισμένο. Μεταξύ μας; Ισως περισσότερο πνευματικά και λιγότερο αγωνιστικά. Το διέκρινε λοιπόν αυτό ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να παρέμβει, όπως εκείνος ξέρει.

Χρυσό πριμ

Κάπως έτσι βρέθηκε – εκτάκτως – χθες στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Ηταν ημέρα ρεπό, με βάση το καλεντάρι του αγωνιστικού. Μόλις όμως ο πρόεδρος το αποφάσισε ήταν όλοι εκεί. Για μια κουβέντα από εκείνες που εάν και εφόσον θα μνημονεύεται ως το turning point της φετινής σεζόν. Μια συζήτηση που έθεσε ήδη τον μεγάλο στόχο. Τ

ην κατάκτηση του 49ου. «Είμαστε νικητές και γεννημένοι πρωταθλητές» ήταν μια από τις προεδρικές ατάκες, πλάι στην ανακοίνωση ενός (ακόμη) μεγάλου bonus. Ενός πριμ από τα μεγαλύτερα που δόθηκε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Αρκεί να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια με 5/5 και η ομάδα να μπει πρώτη στα playoffs για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Και να ανταποκριθεί στην πρόκληση της πρόκρισης για τη διπλή μάχη με τη Λεβερκούζεν που ξεκινά αύριο βράδυ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το 5/5

«Ηρθα σήμερα εδώ για να σας κοιτάξω στα μάτια, να έχουμε μια ειλικρινή κουβέντα και να συζητήσουμε δυο – τρία πράγματα γιατί πάνω απ’ όλα είναι ο Ολυμπιακός. Αφορμή είναι τα τελευταία παιχνίδια που τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Στενοχωρήθηκα κι εγώ και όλος ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα και πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής για εμάς τους γαύρους. Στο Τσάμπιονς Λιγκ ξεκινήσαμε στραβά, αλλά με πάθος, συγκέντρωση, με ποιότητα, το γυρίσαμε στα τελευταία τρία ματς και μάλιστα με τα δύο εκτός! Και συνεχίζουμε και έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με μια σπουδαία ομάδα, τη Λεβερκούζεν. Ετσι θέλω να κάνετε και στο πρωτάθλημα. Θέλω 5 νίκες και να μπούμε στα πλέι οφ με ψυχολογία νικητή. Είστε οι καλύτεροι, έχετε τον καλύτερο προπονητή, κάντε πέντε νίκες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ολοι πρέπει να πιστέψουμε ότι στο τέλος της σεζόν θα είμαστε πρωταθλητές. Οι παίκτες, οι προπονητές, τα ball boys, γιατροί, φυσικοθεραπευτές, οι κηπουροί και όλοι όσοι έχουν την ευλογία να βρίσκονται στον οργανισμό» προλόγισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και δεν κοίταξε… πίσω.

Το καλύτερο ρόστερ

«Αυτή τη στιγμή έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών και τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία ρόστερ όλων των εποχών. Τρία πρωτοκλασάτα σέντερ φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον). Τρία τοπ εξτρέμ (Ζέλσον, Ποντένσε, Αντρέ Λουίζ), χαφ τεράστιας κλάσης με τον Εσε, τον Τσικίνιο, τον golden boy του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τον Μουζακίτη. Εχουμε τον Κωσταντή, έναν από τους κορυφαίους γκολκίπερ στην Ευρώπη, τον Ρέτσο που πλέον πανευρωπαϊκά θεωρείται ελίτ αμυντικός και τον Πιρόλα, τον αρχηγό της Σκουάντρα Ατζούρα, μια τεράστια ελπίδα του ιταλικού ποδοσφαίρου. Εχουμε τον Ροντινέι, τον Ορτέγκα, τον Κοστίνια, παίκτες μεγάλης αξίας που έγραψαν και θα γράψουν ιστορία! Παίκτες με ποιότητα και προσωπικότητα. Ξέρετε ότι τον Γενάρη έφυγαν δύο παίκτες γιατί ήθελαν να φύγουν, αφού δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και φέραμε τον καλύτερο εξτρέμ του πρώτου εξαμήνου στην Πορτογαλία, Αντρέ Λουίζ και τον αρχισκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος Κλέιτον. Είχα προσφορές κοντά στα 20 εκατομμύρια για τον Αντρέ από Γουλβς και Μπενφίκα και για τον Κλέιτον πάνω από δέκα από τα Εμιράτα. Ομως εγώ ήθελα να δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Ξέρετε, τα 30-35 εκατομμύρια, αυτά είναι το μπάτζετ μια μεγάλης ομάδας μπάσκετ από τις ελίτ της Ευρωλίγκας» πρόσθεσε με νόημα θέλοντας να υπενθυμίσει την αξία του ρόστερ των πρωταθλητών στο ίδιο το… ρόστερ.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη»

«Ο Μέντι θέλει ένα κλειστό οικογενειακό γκρουπ. Ξέρει ότι θα ικανοποιούσαμε κάθε του επιθυμία στις μεταγραφές. Αλλά εμπιστεύεται εσάς. Και συμφωνώ μαζί του για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών και το ρόστερ. Και δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας από τη στιγμή που ο προπονητής, ο Ντάρκο, ο Κριστιάν, όλοι εσείς είστε ικανοποιημένοι. Και όλα τα πληρωμένα τρολάκια και δημοσιογράφους «λογιστές» (όλοι δήθεν Ολυμπιακοί) – από κέντρα πολύ γνωστά σε εμάς (τους ξέρουμε όλους με ονοματεπώνυμα) – που κάνουν κριτική σε εμένα, στον προπονητή και σε εσάς, δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν! Σας ξαναλέω, εγώ σας στηρίζω, εγώ αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για όλους και στο τέλος εμείς θα είμαστε πρωταθλητές! Εμείς ξέρουμε τι σχέση έχουμε, είμαστε οικογένεια και ξέρετε καλύτερα απ’ όλους ότι για μένα, ο Ολυμπιακός είναι πάθος είναι μια μεγάλη αγάπη! Και σας ξαναλέω: Δώστε τα όλα. Δύσκολες μέρες ξαναήρθαν πρόπερσι, πέρυσι και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι το γυρίσαμε και φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ το γυρίσαμε! Ξέρουμε να το γυρίζουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές. Οταν το γυρίσατε με Αγιαξ και Λεβερκούζεν, δεν μπορεί να μην το γυρίσετε με ελληνικές ομάδες στα υπόλοιπα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος».

«Εμείς θα το πάρουμε»

«Ο Παναθηναϊκός, ο Λεβαδειακός, αύριο ο Παναιτωλικός ή ο ΟΦΗ, όλοι οι κατώτεροι αντίπαλοί μας, μας έχουν διαβάσει, θα παίζουν κλειστά δυνατά πίσω, αλλά εσείς πρέπει να βρείτε τον τρόπο να φτάσουμε στα γκολ, στις νίκες. Θέλω να παίζετε με πάθος, συγκεντρωμένοι κάθε παιχνίδι και με μεγάλη ένταση. Και δεν θέλω άλλη ένταση στην Ευρώπη και άλλη στην Ελλάδα. Θέλουμε όλοι να είμαστε στο Champions League, εκεί ανήκουμε, αλλά ο δρόμος για να φτάσεις εκεί είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και η κατάκτησή του! Είστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς, στο χέρι μας είναι και μόνον στο χέρι μας, εμείς θα νικήσουμε, εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα! Σας ξαναλέω: Είμαστε νικητές και γεννημένοι πρωταθλητές» ολοκλήρωσε την ομιλία του. Και έχει σημασία τι ακολούθησε. Διότι όπως την Κυριακή δίχως τον πρόεδρο έγινε στον Ρέντη ένα group therapy με προπονητή και ποδοσφαιριστές να βάζουν τις σκέψεις τους στο ίδιο τραπέζι, έτσι συνέβη και παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πήρε τον λόγο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνοντας εναρμονισμένος με τον διοικητικό ηγέτη των Ερυθρόλευκων. Μίλησαν όμως και οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών. Ο αρχηγός Παναγιώτης Ρέτσος και ο Ντανιέλ Ποντένσε με τις τρεις ερυθρόλευκες θητείες και τις 140 συμμετοχές.

Οι ατάκες του Ρέτσου

«Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός από τη φύση του πρέπει να κατακτά τίτλους. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και έτσι τον αντιμετωπίζουν όλοι. Η φιλοσοφία μου δεν αλλάζει και την έχω σε όλη μου την αθλητική ζωή. Εχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και θα κάνουμε μαζί ακόμα περισσότερα. Είμαστε ενωμένοι, περισσότερο από ποτέ, θέλουμε και κυρίως μπορούμε να το γυρίσουμε. Και πιστεύω ξεκάθαρα ότι εμείς θα είμαστε πρωταθλητές» ήταν τα λόγια του Μέντι. Και την ίδια βεβαιότητα εξέφρασε και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο αρχηγός που είχε ομολογουμένως μια σειρά από ατάκες που… έγραψαν. «Θα το γυρίσουμε. Κι εμείς (σ.σ. πρόεδρε) σε κοιτάζουμε πάντα στα μάτια και ξέρουμε ότι στα δύσκολα πάντα είσαι εδώ να μας στηρίξεις. Θα τα δώσουμε όλα και θα είμαστε πρωταθλητές. Θέλω να πω για όποια κριτική γίνεται ότι πολλές φορές γίνεται από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο. Πέρσι ήμασταν χειρότεροι στη Λιβαδειά και με ένα σουτ του Μούζα στο τέλος νικήσαμε. Φέτος αν είχαμε λίγη τύχη θα περνούσαμε πολύ πιο εύκολα αλλά σκοντάψαμε. Εμείς όμως παρά την τύχη που δεν είχαμε, θα παλέψουμε, θα πιέσουμε και θα το γυρίσουμε. Δεν θυμάμαι ποτέ καλύτερο γκρουπ παικτών, πιο ενωμένο και με τόσο καλές προσωπικότητες. Θα τα δώσουμε όλα».

…και η επιβεβαίωση του Ποντένσε

«Εχει δίκιο ο Πάνος» πήρε με τη σειρά του τον λόγο ο Ντανιέλ Ποντένσε. «Τεχνικά έχουμε παίξει καλύτερα από παλιά, δηλαδή με την ΑΕΚ και Λεβαδειακό ήμασταν καλύτεροι από πέρυσι, αλλά πέρυσι νικήσαμε και φέτος ισοπαλία. Είμαστε πολύ καλά τακτικά, αλλά μας λείπει η λεπτομέρεια και θα τη βρούμε, είμαστε ενωμένοι και θα το γυρίσουμε». Αν μη τι άλλο, λοιπόν, άπαντες οι Ερυθρόλευκοι στην ίδια σελίδα. Στο ίδιο manual. Και τα υπόλοιπα στο χορτάρι. Ξεκινώντας από την αυριανή παρτίδα του γεμάτου Καραϊσκάκη κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με την ευκαιρία; Είναι προγραμματισμένη για τις πέντε το απόγευμα η συνέντευξη Τύπου του κόουτς του Ολυμπιακού. Και πλάι του θα είναι ο Κοστίνια. Η προπόνηση ξεκινά στις 6.30 στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Οι Γερμανοί θα κάνουν τη δική τους προπόνηση στο Λεβερκούζεν το πρωί και θα βρεθούν το απόγευμα στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:30) μόνο για τη συνέντευξη Τύπου.