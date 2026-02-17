Με αφορμή το beef του Γιάννη Στουρνάρα με τον Τσίπρα, ο Χαρίτσης κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει ο διορισμός του διοικητή και των υποδιοικητών της ΤτΕ να μην υπερβαίνει τις δύο θητείες. Ο νεοαριστερός τηλεφώνησε και στους προέδρους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να κάνουν ένα κοινοβουλευτικό μέτωπο για την προώθηση της πρωτοβουλίας. Ο δεύτερος έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή για τα όρια των θητειών αλλά αν την κάνουμε, να την κάνουμε και για εκείνες των αιρετών – που έχουν καταλήξει να βλέπουν την πολιτική σαν επάγγελμα.

Ενημέρωση

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες, κεκλεισμένων των θυρών, την κοινοβουλευτική επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεωνγια τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Τουρκία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Απορώ πώς δεν έχει γράψει ήδη ποστ η νέα ηγερία του τουρκοφαγισμού στη χώρα για να διαμαρτυρηθεί που δεν εκλήθη κι εκείνη από τον υπουργό Εξωτερικών σε μια ενημέρωση. Εκτός αν το ετοιμάζει.

Κοστούμι

Το είπε και το έκανε. Ο Αδωνις Γεωργιάδης πήγε χθες στην Ευελπίδων και υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση στην Κωνσταντοπούλου. Η δήλωσή του από εκεί ξεκίνησε με τις φράσεις «εγώ, όπως βλέπετε, καταθέτω μηνύσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και φορώντας κοστούμι». Θα άφηνα στην άκρη το κάπως λασπωμένο υπονοούμενο του υπουργού για τη ρόμπα. Ομως, χρησιμοποιώντας το, απέδειξε ότι ψάχνει για έναν αντίπαλο τόσο έτοιμο όσο αυτός να κυλιστεί στην τοξικότητα.

Συμβούλιο

Τελικά, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί στο τραμπικό Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, που θα συνεδριάσει στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη. Θα στείλει τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη. Η λύση είναι μεσοβέζικη. Δεν πάει ο Πρωθυπουργός για να μη φανεί ότι αγνοεί την ΕΕ (που στέλνει ως παρατηρήτρια την επίτροπο Μεσογείου) αλλά συμμετέχει και κάποιος, μην τυχόν τσαντιστούν οι Αμερικανοί. Πάντως, όποιος προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες, συνήθως πέφτει στο νερό.