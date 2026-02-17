Είναι πραγματικά συγκινητικό το ενδιαφέρον των κομμάτων, ειδικά της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, για τις φωτογραφίες που απαθανατίζουν μία από τις πιο τραγικές ιστορίες της Κατοχής – την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής. Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον που… κοστίζει, και μάλιστα αρχίζει να κοστίζει ακριβά, όπως με ενημέρωσε χθες έγκυρη κυβερνητική πηγή. Κατά την πηγή αυτή, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο έλεγχος των ιστορικών σχετικά με την αυθεντικότητα των οκτώ φωτογραφιών, ήδη είχε κινηθεί η διαδικασία για την ανάκτησή τους από το ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο… μεσολάβησε το ενδιαφέρον των κομμάτων και των πολιτικών, και η τιμή τους εκτοξεύτηκε στα ύψη!

Θα πει κάποιος, και σωστά, ενδεχομένως, ότι μπροστά σε αυτά τα αδιάσειστα τεκμήρια της ναζιστικής αγριότητας τα χρήματα δεν παίζουν κανένα ρόλο, και πιθανόν να συμφωνήσω. Οχι πιθανόν, θα συμφωνήσω. Ομως πώς θα φαινόταν σε κάποιον αν άκουγε ότι, πριν εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των ελληνικών κομμάτων, η τιμή της κάθε φωτογραφίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eBay ήταν μόλις 10 ευρώ και… προς τα κάτω για την καθεμία, αλλά μέχρι το βράδυ είχε ξεπεράσει τα… 2.000 ευρώ και ανέβαινε;!

Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της πρεσβείας μας στις Βρυξέλλες, έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον βέλγο παλαιοπώλη και σύντομα θα έχουμε καλά νέα. Οσο μπορεί να είναι καλά τα νέα από τη φωτογραφική αποτύπωση της εκτέλεσης 200 ανθρώπων…

Γύρισε το έργο τούμπα

Οι άνθρωποι του υπουργείου Πολιτισμού θα συζητήσουν με τον βέλγο πωλητή αν υπάρχουν στην κατοχή του και άλλα τεκμήρια από τις γερμανικές βαρβαρότητες στην Ελλάδα. Αλλωστε η λεζάντα που έχει βάλει ο ίδιος στις συγκεκριμένες φωτογραφίες από το σκοπευτήριο της Καισαριανής είναι «Ελλάδα δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος». Δεν γνώριζε δηλαδή περί τίνος επρόκειτο, ότι αφορούσε αυτή την εμβληματική στιγμή για την ελληνική αντίσταση κατά των γερμανών κατακτητών. Τώρα που το έμαθε, το γύρισε το έργο τούμπα. Απέσυρε τις φωτογραφίες και θέλει… διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Οπως είπε (στο «Πρώτο Θέμα»), «δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές Αρχές σχετικά με το μέλλον του υλικού αυτού». Οχι, χαζός είναι. Ασε που πιθανόν να διαθέτει και άλλες «πρωτότυπες» φωτογραφίες από τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα στη διάρκεια της Κατοχής.

Τις οποίες και προφανώς πρέπει να αποκτήσει η χώρα ως μέρος της ιστορίας της.

Εξυπακούεται, βέβαια, ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, που καμία κυβέρνηση έως τώρα δεν πάλεψε όπως θα έπρεπε και απαιτεί η συλλογική ιστορική μνήμη.

Βεβήλωση

Ισχύει για όλους αυτό; Οχι ακριβώς. Για κάτι καθάρματα που πήγαν νύχτα στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, στον τόπο της θυσίας των 200 κομμουνιστών, και κατέστρεψαν μέρος του μνημείου, δεν ισχύει. Αυτά τα αποβράσματα πιστεύουν προφανώς ότι «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας», όπως έλεγε και σε μια ταινία ο Δήμος Σταρένιος, υποδυόμενος τον δωσίλογο, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τους στενοχωρούμε. Εκτός πια κι αν πρόκειται για τίποτε χρυσαυγίτες νοσταλγούς της δικτατορίας του Μεταξά, που είχε συλλάβει αυτούς τους φουκαράδες τους 200 για να τους παραδώσει εν συνεχεία στους γερμανούς κατακτητές, οπότε δεν υπάρχουν λόγια. Υπάρχουν μόνο η αηδία και η αποστροφή.

Ηρθε δεύτερος

Και ποιος βρέθηκε πρώτος στον… χορό σαν τη… Βασίλω της παροιμίας; Ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Νικήτα της Βουλής και ζήτησε την παρέμβασή του για να αγοραστούν από το Ιδρυμα της Βουλής οι φωτογραφίες – όλο λάθος, το Ιδρυμα δεν έχει λεφτά.

Κουβέντες για τις ανάγκες της δημοσιότητας, να γραφτεί κάπου, λες και υπήρχε περίπτωση να μην εξαγοραστούν οι φωτογραφίες από τη στιγμή που θα διαπιστωνόταν η αυθεντικότητά τους – και είναι σημαντική η συμβολή των «ΝΕΩΝ» σε αυτό, που πιστοποίησαν λίγες μόνο ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών δύο από τους πατριώτες που εκτελέστηκαν.

Αλλά ο Τσίπρας, όπως είπαμε, θέλησε να είναι ο πρώτος, μη και προλάβει άλλος στη θέση του και χάσει τα πρωτεία. Ε, λοιπόν, του έχω νέα. Ηρθε δεύτερος! Πρώτος ήταν ο Αλέξης Χαρίτσης. Που τηλεφώνησε στην υπουργό Πολιτισμού τη στιγμή που έφτανε στο Κάιρο για επίσημη επίσκεψη!

Στον δρόμο της επιστροφής

450 και όχι μόνο 33 είναι τα άτομα των οποίων ανακαλείται το πολιτικό άσυλο και ύστερα από διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Η απόφαση είναι του υπουργείου Μετανάστευσης, ελήφθη από τον αρμόδιο υπουργό Πλεύρη, κι αν έχει γίνει ντόρος γι’ αυτή, είναι γιατί μεταξύ εκείνων των οποίων ανακαλείται το άσυλο συμπεριλαμβάνεται και ο Πακιστανός Τζαβέντ Ασλάμ, ο αυτοαποκαλούμενος πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα.

Ο Ασλάμ έχει καμιά 15αριά χρόνια που το παλεύει με δικηγόρους και δικαστές να παραμείνει στην Ελλάδα, όμως αυτό όλο τελειώνει σύντομα, διότι, κατά τις υπηρεσίες του υπουργείου Πλεύρη, τίποτε εξ όσων επικαλείται δεν ισχύει, και επιπλέον δεν είναι πολιτικός πρόσφυγας, διωκόμενος στη χώρα του. Οπως μου ανέφερε μια έγκυρη πηγή, τα «τραβήγματα» που έχει ο Ασλάμ στο Πακιστάν είναι ποινικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου, βάσει και του ερυθρού δελτίου που υπάρχει για το πρόσωπό του, τον βλέπω σύντομα να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο της επιστροφής. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους υπόλοιπους 449, για τους οποίους έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις…

Με τη βλακεία δεν τα βάζεις

Πανηγυρίζουν τα φιλοκυβερνητικά Μέσα που η παράταξη του Γ. Παναγόπουλου υπερίσχυσε εκείνης του ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου ευτυχώς δεν έπεσε ξύλο μεταξύ των «συντρόφων», όπως πολλοί ανέμεναν. Προφανώς έχουν πλήρη άγνοια για το τι συμβαίνει στο κόμμα, αλλιώς δεν εξηγούνται ούτε ο πανηγυρισμός ούτε οι πολιτικές αναλύσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες στο γνωστό πλαίσιο, το καλοδουλεμένο, το ΠΑΣΟΚ που διαλύεται.

Για να δούμε, όμως, τα νούμερα λιγάκι για να γίνει απολύτως κατανοητό τι εννοώ. Η «παράταξη» Παναγόπουλου συγκέντρωσε 218 ψήφους και έλαβε ποσοστό 15,79%. Το «ορθόδοξο» με τη δική του παράταξη έλαβε 142 ψήφους και ποσοστό 10,28%.

Η «παράταξη» Παναγόπουλου, εν συνόλω, ως ΠΑΣΚΕ δηλαδή ενιαία και αδιαίρετη, το 2023, στις ίδιες εκλογές του ΕΚΑ, είχε λάβει 230 ψήφους και ποσοστό 19,46%. Είχε λάβει δε 6 έδρες. Αθροίζοντας όμως κανείς τα ποσοστά των προχθεσινών εκλογών και των δύο παρατάξεων, θα διαπιστώσει ότι συνολικά έλαβαν 260 ψήφους και 8 έδρες! Ναι, όντως, το ΠΑΣΟΚ διαλύεται – εκτός κι αν βρεθεί κάποιος να υποστηρίξει ότι όλοι αυτοί του Παναγόπουλου δεν θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές, επειδή ζητήθηκε η αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Παναγόπουλου. Οπότε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Με τη βλακεία δεν τα βάζεις…