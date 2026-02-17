Η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, οι τιμές της ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, με τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη να δηλώνει ότι θα προχωρήσει ταχύτατα η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων μέσω της εμβάθυνσης και ενοποίησης των κεφαλαιαγορών. Στόχος, όπως είπε, είναι η κινητοποίηση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με διεθνή εμβέλεια, ενώ παράλληλα προωθούνται η άρση εμποδίων στην ενιαία αγορά και η κανονιστική απλοποίηση.

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε επίσης στον διεθνή ρόλο του ευρώ, επισημαίνοντας ότι σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου γεωπολιτικού κατακερματισμού η Ευρώπη οφείλει να επαναξιολογήσει τη θέση του κοινού νομίσματος στο διεθνές νομισματικό σύστημα. Οπως είπε, ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με τη νομισματική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup συμμετείχε ως καλεσμένος ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, ενώ η καθηγήτρια Ελέν Ρεΐ, η οποία ηγείται της ακαδημαϊκής ομάδας του G7, ενημέρωσε την ευρωομάδα για τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την έγκριση του σχεδίου σύστασης του Συμβουλίου για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2026, ένα κείμενο με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωοικονομικών εντάσεων, η σύσταση αυτή θέτει ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων και καλεί τα κράτη-μέλη να κινηθούν αποφασιστικά, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, σε κρίσιμους τομείς για την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της πραγματικής οικονομίας.

Δύσκολη ισορροπία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του Eurogroup στην ανάγκη διασφάλισης της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την ώρα που οι εθνικοί προϋπολογισμοί καλούνται να προσαρμοστούν ώστε να απορροφήσουν, μεσοπρόθεσμα, την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Οπως σημείωσε, πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναπόφευκτη ισορροπία, που θα κρίνει την αξιοπιστία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, ο επικεφαλής της ευρωομάδας σημείωσε ότι αυτές δεν περιορίζονται στις εμπορικές ροές, αλλά αφορούν το σύνολο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αλληλεξαρτήσεων. Αν και η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των ανισορροπιών, μια εύθραυστη παγκόσμια οικονομία αποτελεί πηγή κινδύνων για την ίδια.

Το Εurogroup αποφάσισε ομόφωνα, την επανεκλογή του Τουόμας Σααρενχέιμο στην προεδρία του Euroworking Group, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να υπογραμμίζει τη σημασία της θεσμικής συνέχειας σε μια περίοδο έντονων οικονομικών και γεωπολιτικών προκλήσεων.