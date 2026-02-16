Την πρώτη ιστορική συμμετοχή υπουργού Οικονομικών του Καναδά στο Eurogroup χαιρέτισε ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε «εξαιρετική» την ανταλλαγή απόψεων με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά και στις βασικές προτεραιότητες του Eurogroup.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τον υπουργό Οικονομικών του Καναδά στο Eurogroup για πρώτη φορά», δήλωσε ο πρόεδρος Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνοντας τη σημασία της παρουσίας του Καναδά στο ευρωπαϊκό οικονομικό φόρουμ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «ο Καναδάς είναι ένας απαραίτητος εμπορικός και επιχειρηματικός εταίρος», υπογραμμίζοντας πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της ισχυρής και πολύτιμης σχέσης».

Η συνάντηση, που είχε σαφώς συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών ανισορροπιών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών. Το πλαίσιο της συζήτησης καθόριζαν οι έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις και οι αμερικανικοί δασμοί, που επηρεάζουν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.