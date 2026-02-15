«Πρέπει να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές τελείωσαν»: με αυτή τη φράση, που ειπώθηκε σε αυστηρό τόνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ ζήτησε από τους συμμετέχοντες στο όργανο να μην αναπαράγουν συζητήσεις εσωστρέφειας – είχε προηγηθεί, λίγα εικοσιτετράωρα πριν, η συνεδρίαση του Οργανωτικού, όπου μια σειρά σημείων της πρότασης του Γιάννη Βαρδακαστάνη που αφορούν τα διαδικαστικά του συνεδρίου άναψαν φωτιές στα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. «Εχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγµατα, τα οποία δηµιουργούν τη µία αµφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε», σχολίασε ο Ανδρουλάκης, σηκώνοντας το γάντι.

Στη συνεδρίαση της ΠΓ ο Ανδρουλάκης εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τον αριθμό των διορισμένων συνέδρων, αλλά και πίσω από τον τρόπο επιλογής της κατανομής τους, που αποτέλεσε την κύρια αιτία σύγκρουσης ήδη από την Τετάρτη: στο προεδρικό σκεπτικό, η αλλαγή στην κατανομή (που δεν θα γίνει, όπως γινόταν ως τώρα, με βάση τις εσωκομματικές εκλογές, αλλά με βάση τα δύο τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, εκλογών και ευρωεκλογών) ήταν επιβεβλημένη, ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση των πραγματικών ψηφοφόρων του κόμματος – κατά την ομιλία του, ο Ανδρουλάκης έδωσε παραδείγματα δήμων στην Αττική και συγκεκριμένα στην Αθήνα, όπου οι ψηφοφόροι στις εσωκομματικές ήταν περισσότεροι από τους ψηφοφόρους στις εθνικές εκλογές.

Διαφωνίες

Παρότι οι τόνοι δεν ανέβηκαν ιδιαίτερα, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η πρώτη από την εσωκομματική αντιπολίτευση που πήρε τον λόγο, ζήτησε αλλαγή του τρόπου κατανομής συνέδρων: «Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Εχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου», επεσήμανε. Η δημοσιοποίηση των σημείων της ομιλίας Ανδρουλάκη που αφορούσαν το συνέδριο σχολιάστηκε πολύ από τα μέλη της ΠΓ, με τον Παύλο Γερουλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισημαίνει πως για την επόμενη εβδομάδα τα στελέχη του κόμματος θα καλούνται δημόσια να απαντήσουν σε ποιους απευθύνονταν οι προεδρικές αιχμές, ξεκινώντας νέο γύρο τοξικότητας. «Δεν σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα.

Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας, που επίσης μίλησε για προεδρικές «διατυπώσεις που παράγουν εσωστρέφεια». «Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο», επεσήμανε. Από τη δική του μεριά, ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε πως πρέπει να «είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ συζητά, αναζητά συγκλίσεις, κάνει συμμαχίες, έχει δυνητικούς εταίρους σε μια προοδευτική διακυβέρνηση». Οσον αφορά τη διεύρυνση, την οποία ανέλυσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, κανείς δεν έχει αντίρρηση ως προς τη στόχευση, ωστόσο υπήρξαν αναφορές για τα πρόσωπα που όταν αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ καταφέρθηκαν προσβλητικά εναντίον του. Η Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία μέσα στη συνεδρίαση έκανε λόγο για το «αμφίπλευρο» της διεύρυνσης, επέλεξε μέσα από ένα βίντεο μετά το πέρας της να δώσει μια εικόνα σύνθεσης.

Στην απόφαση της ΠΓ, που αφορούσε τη διεύρυνση, κατέστη σαφές πως το ζήτημα της πρόσκλησης και της ένταξης βουλευτών αποτελεί αρμοδιότητα του ίδιου του Ανδρουλάκη, ενώ αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση Παναγόπουλου. «Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε έλληνα πολίτη», επισημαίνεται στην απόφαση, που καλεί εκ νέου τον Παναγόπουλο να παραιτηθεί: «Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος, ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται».

Στον απόηχο της απόφασης, ο Παναγόπουλος σε δήλωσή του απάντησε πως «δεν αντιδικεί με το κόμμα του»: «Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή (…) Η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη. Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξη της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο».