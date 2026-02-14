Αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιάννη Στουρνάρα πυροδότησε η συνέντευξη του δεύτερου στην Ομάδα Αλήθειας, μια κίνηση που, ομολογουμένως, αιφνιδίασε και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Ο Στουρνάρας μίλησε, μεταξύ άλλων, για την υπόθεση Novartis, αλλά και την Τράπεζα Αττικής και την επίθεση στη σύζυγό του. Τα έχει ξαναπεί, βεβαίως, αυτά. Αλλά, το μέσο και το τάιμινγκ έδωσαν άλλο πολιτικό ενδιαφέρον, ενώ και η κυβέρνηση, διά της Αλεξάνδρας Σδούκου και του Παύλου Μαρινάκη, αναπαρήγαγε άμεσα τη συνέντευξη, με επιθετικό σχολιασμό για τον Τσίπρα.

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήρθε με μια πολύ επιθετική ανάρτηση, στην οποία κατηγόρησε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι «έσπευσε να τσαλακώσει το κύρος του με την προσχώρησή του στο κύκλωμα της προπαγανδιστικής αθλιότητας». Σχολιάζοντας, ακόμη πιο αιχμηρά, ότι δεν ξαφνιάστηκαν «όσοι γνωρίζουν τις προθέσεις του για μια ακόμη, τρίτη θητεία, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να συμπληρώσει 18 χρόνια στα προνόμια της εξουσίας του τραπεζικού μας συστήματος, καθώς τα δώδεκα φαίνεται δεν του είναι αρκετά. Και μάλλον δεν προκύπτει η πιθανότητα να επιστρέψει στην πολιτική ως ένας ακόμη αυτόκλητος σωτήρας του τόπου.

Προκειμένου λοιπόν να υποβάλει τα διαπιστευτήρια της υπακοής του στον κύριο Μητσοτάκη, με προφανή στόχο αυτός να του χαρίσει μία ακόμη θητεία, αποδείχτηκε ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και τον κομπάρσο να κάνει στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας». Ως προς τα αναφερόμενα στη συνέντευξη Στουρνάρα, ο Τσίπρας απάντησε ότι «στερούνται σοβαρότητας και αποκαλύπτουν μόνο ένα πράγμα: ότι προκειμένου να υπηρετήσει την ιδιοτέλειά του δεν έχει πρόβλημα να ψεύδεται ασύστολα».

«Νομιμοποίηση» ενός μηχανισμού προπαγάνδας

Να πω, πάντως, ότι η συνέντευξη γενικώς προκάλεσε και τα αντανακλαστικά της αντιπολίτευσης, με σχόλια όμως που ήταν πολύ πιο προσεκτικά (και όχι προσωπικά) για τον κεντρικό τραπεζίτη. Αντέδρασε, καταρχάς, ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι ο Δημήτρης Κατσικάρης, γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, που σχολίασε ότι με τη συνέντευξη αυτή ο Στουρνάρας αναγνώρισε την Ομάδα Αλήθειας ως μέσο ενημέρωσης, «νομιμοποιώντας» έναν κυβερνητικό μηχανισμό προπαγάνδας.

Η ΕΛ.ΑΣ., ο Αδωνις, η Ζωή και η… ρόμπα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποιώντας πως διερευνώνται οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες αστυνομικών. Το παρασκήνιο αφορά, φυσικά, τη σφοδρή σύγκρουσή της με τον Αδωνη Γεωργιάδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «λειτουργία παρακράτους», δημοσιεύοντας ένα SMS που έστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για το γεγονός ότι ο Γεωργιάδης παραδέχτηκε στη Βουλή ότι ενημερώθηκε παράτυπα από αστυνομικό του ΑΤ Εξαρχείων για τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του στα τέλη Γενάρη, ακόμη και για… την ενδυμασία της.

Ο Γεωργιάδης σχολίασε ειρωνικά το περιστατικό μέσω social media, υποστηρίζοντας πως από «αστυνομικό φίλο» έμαθε ότι η Κωνσταντοπούλου πήγε στο τμήμα με «robe de chambre» κι «έγινε ρεζίλι». Το επίπεδο έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη λέμε…

Το μήνυμα και η κλήση από το Αρχηγείο

Τι μεσολάβησε, όμως, της ανακοίνωσης της ΕΛ.ΑΣ.; Στο SMS που έστειλε η Κωνσταντοπούλου στον Χρυσοχοΐδη κατήγγειλε πως η παραδοχή Γεωργιάδη συνιστά «παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας», με τη γνωστοποίηση στοιχείων «που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα».

Η Κωνσταντοπούλου αποκάλυψε, επιπλέον, ότι δέχτηκε και κλήση από τον αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος της είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Από την πλευρά του, πάντως, ο υπουργός, σχολιάζοντας όλα αυτά στο Twitter, επέμεινε πως δεν εντοπίζει κάποια παρανομία στην άμεση και άτυπη ενημέρωση που του παρείχε ο «φίλος» του από το αστυνομικό τμήμα.

Αντιδρούν οι Πόντιοι για την απέλαση

Θύελλα αντιδράσεων εισπράττει η κυβέρνηση για την απόρριψη του αιτήματος ασύλου και την απόφαση απέλασης του τούρκου ακτιβιστή ποντιακής καταγωγής, Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλί. Μεταξύ άλλων από τοπικές οργανώσεις, από την Ενωση Ποντιακής Νεολαίας, την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος η οποία έχει αναλάβει και τη νομική του κάλυψη, καθώς και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων που υπογραμμίζει ότι θα παρουσιάσει άμεσα τις θέσεις της στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές. Μιλάμε για μεγάλες οργανώσεις με τις οποίες η ΝΔ και οι βουλευτές της θέλουν να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, για ευνόητους λόγους.

Ενώ και στο πολιτικό πεδίο, το θέμα είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουν φέρει σε συμφωνία κόμματα από όλο το φάσμα, από τη Νίκη έως τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Δημοκρατίας. Ωστόσο, εύλογα ερωτήματα προκαλεί η στάση του αρμόδιου υπουργού, του Θάνου Πλεύρη.

Ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο υπουργός δεν δίσταζε να δηλώνει δημόσια ότι δίνει ρητές «εντολές» στην Υπηρεσία Ασύλου, στην προκειμένη περίπτωση οχυρώθηκε πίσω από την «αυτοτέλεια» της υπηρεσίας, ανακοινώνοντας πως «θα ρωτήσει» για το περιστατικό. Το σημειώνω διότι ακούω από τα ποντιακά σωματεία το σχόλιο ότι έχουν δοθεί ουκ ολίγες «τιμητικές ιθαγένειες» και άδειες παραμονής με συνοπτικές διαδικασίες σε διάφορα πρόσωπα για λόγους οικονομικής δραστηριότητάς τους, δημοσιότητας κ.λπ. Θα ζητήσουν το ίδιο για τον Γιαϊλαλί. Υπονοούν δε πως πρόκειται για διπλωματική στάση, για να μην ενοχληθεί η Αγκυρα.

Ανοιξε μέτωπο και με τους δικηγόρους

Νέο μέτωπο, όμως, άνοιξε ο υπουργός Μετανάστευσης και με τους θεσμικούς εκπροσώπους του δικού του επαγγελματικού κλάδου. Ο Πλεύρης επέλεξε να σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, πυροδοτώντας μια σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο το τραγικό ναυάγιο της Χίου.

Η σπίθα άναψε όταν το ΔΣ του ΔΣΑ σε ψήφισμά του καταδίκασε απερίφραστα δηλώσεις του Πλεύρη, κατηγορώντας τον για ευθεία «στοχοποίηση» του δικηγόρου που ανέλαβε την υπεράσπιση του φερόμενου ως διακινητή. Οι εκπρόσωποι των δικηγόρων, σε υψηλούς τόνους, υπενθύμισαν ότι ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον εντολέα του και πως τέτοιες δηλώσεις από χείλη αξιωματούχων «παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας» και υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο του υπερασπιστή.

Ο Πλεύρης, ωστόσο, πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας το ΔΣ του ΔΣΑ για επιλεκτική ευαισθησία και πολιτικά παιχνίδια, χρεώνοντάς του ότι υπερασπίζεται τους πάντες – μετανάστες, διακινητές και δικηγόρους – εκτός από τους λιμενικούς. «Εκεί τεκμήριο αθωότητας το ΔΣ του ΔΣΑ δεν βρήκε ή μήπως αυτό θα ενοχλούσε μειοψηφίες του ΔΣ;» αναρωτήθηκε με νόημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις ισορροπίες εντός του οργάνου.

Τα πολιτικά σχέδια του Παύλου Ντε Γκρες

«Αινιγματικές» θα τις χαρακτήριζε κανείς τις δηλώσεις του Παύλου Ντε Γκρες σχετικά με το πολιτικό του μέλλον, για το οποίο πολλές φήμες κατά καιρούς κυκλοφορούν. Μέχρι και σε δημοσκόπηση τον είδαμε να μετριέται αυτές τις μέρες. Σε συνέντευξή του λοιπόν (στον Αnt1) ο Ντε Γκρες τόνισε μεν πως δεν είναι πολιτικός, αλλά πως η πολιτική τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, μιας και διαμόρφωσε, εν πολλοίς, τη ζωή του.

Κληθείς να σχολιάσει παραδείγματα πρώην μοναρχών που μεταπήδησαν στην πολιτική και το αν θα σκεφτόταν να ιδρύσει δικό του κόμμα, απάντησε χαρακτηριστικά πως «πολλά περνάνε από το μυαλό μου». Μια φράση που ερμηνεύτηκε ως «παράθυρο» ενεργού εμπλοκής, δεδομένου ότι στο παρελθόν ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. Εσπευσε μάλιστα να ξεκαθαρίσει τον σεβασμό του στο πολίτευμα, υπογραμμίζοντας πως «η δημοκρατία και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα», πως δεν υφίσταται ζήτημα επιστροφής στη βασιλεία και ότι ο ίδιος επιθυμεί να είναι χρήσιμος για την Ελλάδα.