Η θεωρία συνωμοσίας Qanon πρεσβεύει με πεποίθηση ότι υπάρχει εκτεταμένο δίκτυο παιδεραστών που έχει διαβρώσει το «βαθύ κράτος» και γενικότερα την εξουσία στις ΗΠΑ. Οποιος ενδιαφέρεται για αντίστοιχες υπηρεσίες θα μπορούσε να τις προμηθεύεται απευθείας με απλό τηλεφώνημα σε πιτσαρία στην Ουάσιγκτον. Η ίδια πιτσαρία (ελληνοαμερικανικών συμφερόντων) τη συνδέει με την παλαιότερη συνωμοσία Pizzagate, με κοινά σημεία την πίτσα, τον παγκόσμιο έλεγχο και το ότι ο αφανής ηγέτης και ήρωας της αντεπίθεσης κατά των σατανιστών είναι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι καγχασμοί των αποφοίτων των εν Ελλάδι Ψεκ διακόπηκαν απότομα μετά τη δημοσιοποίηση των εκατομμυρίων αρχείων του σκανδάλου Επστιν. Καθώς σιγά σιγά αφομοιώνεται το περιεχόμενο της αλληλογραφίας (έστω και λογοκριμένο) σηκώνεται η κουρτίνα που έκρυβε τι λένε τα μέλη της ελίτ μεταξύ τους όταν νομίζουν ότι δεν ακούγονται από αδιάκριτα ώτα. Πίσω από το παραπέτασμα αποκαλύπτονται το μέγεθος και το εύρος της ελίτ, πώς σκέφτονται, πόσο τους νοιάζει ο υπόλοιπος κόσμος της μη ελίτ και τι γνώμη έχουν για αυτόν (και ειδικότερα για το θηλυκό του τμήμα).

Δυστυχώς για τους νουνεχείς, μόνο αν αποδειχθεί ότι την πίτσα τη σέρβιραν εξωγήινοι (και μάλιστα ελληνικής καταγωγής) θα μπορούσε να καταλήξει κανείς ότι η πραγματικότητα δεν είναι χειρότερη από τη φαντασία των συνωμοσιολόγων. Με τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν και χειρότερες αποκαλύψεις, τι δείχνει το ενδιάμεσο σκορ;

Πρώτον, η καθολικότητα της συμμετοχής. Στους «κολλητούς» του Επστιν εντάσσονται σεβάσμιοι εκπρόσωποι της αριστερής διανόησης (ο Τσόμσκι), επιφανείς προβοκάτορες της Ακροδεξιάς (ο Μπάνον), αλλά και στελέχη της σοσιαλδημοκρατίας (ο Μάντελσον).

Το χρήμα του 0,1% γοήτευε άλλους κροίσους (φερέλπιδες και μη). Αλλά και βασιλικούς παρατρεχάμενους, πανεπιστημιακούς, οικονομολόγους, καλλιτέχνες – όπως σταδιακά μαθαίνουμε. Τα ψώνια του 0,1% εκτός από παιδάκια περιελάμβαναν και την αίγλη της διανόησης και της τέχνης.

Αν και το ποιόν του οικοδεσπότη ήταν πασίγνωστο, ελάχιστα απέτρεψε το «παρών» στα καλέσματα. Ελπίζουμε να αντανακλούσε ματαιοδοξία για συμπερίληψη σε κλειστό κλαμπ και όχι συμμετοχή σε εγκλήματα. Το νησί Επστιν εξάλλου βρίσκεται στις Παρθένους Νήσους – προφητικά ονοματισμένες έτσι από τον Κολόμβο για να τιμήσει την Αγία Ούρσουλα και τις συν αυτήν έντεκα χιλιάδες παρθένες.

Δεύτερον, η απόλυτη περιφρόνηση όλων για τον κόσμο της μη ελίτ. Πίσω από το παραπέτασμα δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία μήπως αποκαλυφθεί πρόσωπο τελείως αντίθετο από το δημόσιο. Υπάρχει έμπρακτη ομοφωνία ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Το δημόσιο προσωπείο είναι ακριβώς αυτό – ένα προσωπείο, που φορά ο καθένας για το δικό του κοινό, εξίσου πλαστό αν είσαι δεξιός, αριστερός, Ευρωπαίος, Αμερικανός. Φτάνει να μην είσαι γυναίκα.

Ο Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά