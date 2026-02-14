Καθόλου δεν ντράπηκα τη στιγμή που το σκέφτηκα αλλά ντρέπομαι τώρα που θα το πω. Οταν έσκασε η υπόθεση κατασκοπείας σηκώθηκα πάνω και πανηγύριζα. Δεν είναι μικρό πράγμα μια υπερδύναμη σαν την Κίνα να πιστεύει με τα σωστά της ότι κατέχουμε μυστικά που θα τη βοηθούσαν να βελτιώσει την κυριαρχία της, τόσο ώστε να βάλει και κατασκόπους στον κόρφο μας.

Μα ποιοι είμαστε τέλος πάντων! Σχεδόν φούσκωσα από εθνική περηφάνια, έστω κι αν επρόκειτο μόνον για εμπορικής φύσεως πληροφορίες όπως αρχικά ισχυρίστηκε ο καθ’ ομολογίαν. Γιατί δηλαδή; Λίγο μας πέφτει να κατέχουμε εμπορικά μυστικά που τα λιμπίζεται η Κίνα, εμείς που και το χαρτί υγείας στο σπίτι μας είναι made in China; Η Μάτα Χάρι μέσα μου με τη χάντρινη φορεσιά της, άρχισε τους καλλίπυγους κορδακισμούς, γκλιν, γκλιν, γκλιν. FERTO μου FERTO μου FERTO. Κι αν δεν το έχω FERTO.

Δεν είναι καθόλου ωραίο αντί για έναν καμαρωτό σμήναρχο να βλέπεις έναν ανθρώπινο σβώλο από πλαστικό αντιανεμικό να προσάγεται σκυφτός ενώπιον στρατιωτικού ανακριτή και εισαγγελέα. Σου πέφτουν κι εσένα τα μούτρα, ιδίως όταν αυτή η επιτυχία δεν ήταν καν της δικής μας ΕΥΠ. Τι να λέμε τώρα; Αλλοι μας άνοιξαν τα μάτια, κι άλλοι το εντόπισαν. Σε μας απλώς το παρέδωσαν για τα περαιτέρω, δηλαδή μόνον για το αμπαλάζ συν το κουλουβάχατο που θα δημιουργηθεί με την Κίνα.

Δεν τα καταφέρνω καλά με τους φιόγκους, θαρρώ όμως ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, όπως και οι κωδικοί πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα δεν είναι πληροφορίες που πληρώνονται όσο ένα παλιάς τεχνολογίας αυτοκινητάκι, 25.000 ευρώ και με δόσεις.

Το ξέρω ότι οι Κινέζοι είναι πολύ σφιχτοί όταν πρόκειται για τους είλωτες που δουλεύουν στις βιομηχανίες τους, εδώ όμως στην Ευρώπη, τα εργατικά πληρώνονται απείρως καλύτερα, πόσω μάλλον όταν ο προμηθευτής τα ‘χει πλάκα τα γαλόνια.

Ενας άλλος γρίφος είναι η ευκολία με την οποία ο καθ’ ομολογίαν ομολόγησε καθώς και η επιθυμία του να οδηγηθεί σούμπιτο σε στρατιωτικές φυλακές κι όχι να περιμένει τη συνέχεια κατ’ οίκον, όπως συχνά συμβαίνει. Κάτι φοβάται που καλό θα ήταν να αρχίσουμε να το φοβόμαστε όλοι μας.