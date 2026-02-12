ΟΧΙ πως είχαμε καμία αμφιβολία, αλλά όσο περνάει ο καιρός, και πλησιάζουμε προς τις εκλογές με το αβέβαιο αποτέλεσμα (και ας ισχυρίζονται ό,τι θέλουν οι δημοσκοπικές εταιρείες για το… μεροκάματο, οι περισσότερες), καθίσταται σαφές πως διαμορφώνονται σιγά σιγά τα «στρατόπεδα» των επιγόνων του Κυριάκου του Α’.

Στο πλαίσιο αυτό, αν θέλαμε να περιγράψουμε κάπως την κατάσταση θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη ένα «στρατόπεδο» επιγόνου, αυτό του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια. Ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να καθιστά κάθε φορά φανερή τη διαφοροποίησή του από το Μέγαρο Μαξίμου. Και υπάρχει ένα υπό διαμόρφωση, αυτό του Αδωνη Γεωργιάδη.

Ο πρώτος επιχειρεί να εκφράσει την ανανεωτική Δεξιά απλώνοντας πόδι και προς το πολιτικό Κέντρο. Ο δεύτερος, προσπαθεί να εκφράσει τη γνήσια Δεξιά, τον σκληρό πυρήνα της παράταξης, που είναι συγκρουσιακός, και υπεραμύνεται του τετράπτυχου «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια – έννομη τάξη».

Στην πορεία, είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον ρόλο του επιγόνου του Κυριάκου του Α’, αλλά επί του παρόντος, αυτοί οι δύο, ο Δένδιας και ο Αδωνις, είναι που έχουν πάρει προβάδισμα. Το καταλαβαίνει εύκολα αυτό κανείς, διαπιστώνοντας ότι σε πρώτη ευκαιρία, ανταλλάσσουν αγκωνιές…

…και το καρφί του Αδωνη

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ χθεσινό, μια – γερή – του Γεωργιάδη. Καλείται να σχολιάσει σε κανάλι (Action 24), την αποχώρηση από το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της βουλευτού Ελ. Καραγεωργοπούλου. Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του, θα σημείωνε ότι είναι μια σοβαρή εξέλιξη, διότι απειλείται πλέον και η κοινοβουλευτική ύπαρξη του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, επειδή αν αποχωρήσει ένας ακόμη βουλευτής, θα πάψει να έχει τα προνόμια αρχηγού κόμματος κ.λπ. κ.λπ.

Ο οποιοσδήποτε άλλος. Οχι ο Αδωνις. Ο Αδωνις στριφογυρίζει όσο πρέπει και «πιάνεται» από τα υπονοούμενα της κυρίας Καραγεωργοπούλου, ότι η πρόεδρος… μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή, της απαγόρευσε να υποβάλει ερώτηση προς τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια, για ένα θέμα.

Δεν έχει σημασία το θέμα, σημασία έχει η απαγόρευση. Κι αυτό είναι που το αρπάζει στον αέρα αυτός ο «δαίμονας» που ακούει στο όνομα Γεωργιάδης, και τι κάνει; Την «πέφτει» κανονικά στον… υπουργό Αμυνας!!!

«Εγώ», δηλώνει, «αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο»!!! Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος, δεν υπάρχει!…

Η σιωπή προκαλεί απορίες

Ο ΝΊΚΟΣ ΔΈΝΔΙΑΣ δεν απάντησε φυσικά στην καρφάρα, τη σαρανταπεντάρα, του Γεωργιάδη, τι να πει άλλωστε; Το θέμα είναι ότι δεν είχε απαντήσει ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ούτε η λαλίστατη πρόεδρος μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή! Να διαψεύσει ας πούμε την πρώην βουλευτή της και να επιτεθεί, όπως συχνά κάνει, και για λιγότερο σοβαρές αιτίες, στον Γεωργιάδη, διότι υιοθέτησε τη συκοφαντία της Καραγεωργοπούλου – αν και η τελευταία προφανέστατα έχει στοιχεία για όσα υποστηρίζει.

Οπότε τι διαφαίνεται ότι έχουμε εδώ; Προνομιακές σχέσεις της ασυμβίβαστης προέδρου με έναν κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης; Τρο-με-ρό! Κι αν υπάρχουν (που εγώ δεν το πιστεύω…) αυτές οι προνομιακές σχέσεις μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Δένδια, πόση αξιοπιστία μπορεί να έχουν οι επιθέσεις που εξαπολύει πολλές φορές, και με σκληρή γλώσσα η πρόεδρος κ.λπ. κ.λπ. Ζωή κατά του υπουργού Υγείας; Οταν φασίστα τον ανεβάζει, ακροδεξιό τον κατεβάζει; Είναι ας πούμε, δική της έμπνευση; Ή… Απορίες είναι αυτές, που μου γεννήθηκαν, ακούγοντας όσα φρικτά υπονόησε η βουλευτής Καραγεωργοπούλου και αναπαρήγαγε κατ’ αυτόν τον ελεεινό τρόπο, ο καλός αυτός άνθρωπος, που ακούει στο όνομα Αδωνις Γεωργιάδης… Χα!

Υπουργοί στον λάκκο με τα φίδια

Η «ΑΓΆΠΗ» που συνέχει το κυβερνητικό σχήμα, και ειδικά όσους συγκαταλέγονται στα ανώτερα κλιμάκια, δεν αποτυπώνεται μόνο στη σχέση Δένδια – Γεωργιάδη ή Γεωργιάδη – Δένδια (για να μην έχω τίποτε θέματα με τη σειρά στη «μαρκίζα» του θεάτρου), καταγράφεται και σε άλλα επίπεδα.

Λ.χ. στο πώς βρέθηκαν «στον αέρα» η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή τη διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των ανέργων κ.λπ. – αυτή η ιστορία που καταγράφηκε ως «υπόθεση Παναγόπουλου – πράσινο σκάνδαλο».

Οι δύο υπουργοί βρέθηκαν να υπερασπίζονται, και κατ’ ουσίαν να απολογούνται για πεπραγμένα άλλων υπουργών που προϋπήρχαν εκείνων, και που η περίοδος της παραμονής τους στα δύο υπουργεία τελεί πλέον υπό έλεγχο για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα περί ων ο λόγος, εθνικά και κοινοτικά κονδύλια.

Η πρόσφατη αποκάλυψη σειράς εγγράφων από το site powergame.gr δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες σχετικά με το διαχρονικό πάρτι που έχει λάβει χώρα. Οπότε, δικαίως, και οι δύο αισθάνονται ότι η πολλή αγάπη των συναδέλφων τους, τους έχει ρίξει στον λάκκο με τα φίδια, από τον οποίο δεν ξέρουν και οι ίδιοι πώς θα ξεμπλέξουν…

Προσεχώς νέες αποκαλύψεις

ΝΑ, ΑΣ ΠΟΎΜΕ, ένας κυβερνητικός μού έλεγε χθες ότι δεν θα πρέπει να εκπλαγώ, αν το επόμενο διάστημα «υπάρξει νέος γύρος αποκαλύψεων για το σκέλος του υπουργείου Οικονομικών, που έχει την ευθύνη του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης». Εγώ φυσικά δεν έχω κανένα λόγο να εκπλαγώ, άλλωστε όλα τα έχω δει στην πολιτική, αλλά αυτό που μου περιέγραψε ο συνομιλητής μου, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις ήταν μια φωτογραφία, από αυτές τις λεγόμενες παλιά «εβδομαδιαίες», του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, του Νίκου Παπαθανάση.

Του αρμόδιου, εν προκειμένω, υπουργού. Ανθρώπου σοβαρού, ο οποίος δεν κάνει τίποτε, αν δεν ρωτήσει εκεί που πρέπει – δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου. Οπότε, αν, λέω αν, σκάσουν μύτη πουθενά, τίποτε αποκαλύψεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, να ξέρετε όλοι, ότι και αυτό, θα είναι ενταγμένο στα αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης που διακρίνουν τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος. (Ο Παπαθανάσης, πάντως, δεν φημίζεται για τις πολλές συμπάθειες που έχει – θεωρείται αρκετά «σφιχτός» και αυτό δεν τον κάνει και ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των συναδέλφων του).

Ψίθυροι στην Πλεύση Ελευθερίας

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΎ όσοι αγωνιούν για το μέλλον του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, μετά την αποχώρηση της κυρίας Καραγεωργοπούλου, προσωρινά τουλάχιστον, ας ηρεμήσουν. Οπως διαβεβαίωσε χθες, άλλη βουλευτής του κόμματος ονόματι Τζώρτζια Κεφαλά, νομίζω αοιδός το πάλαι, από του βήματος της Βουλής, «η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση».

Δεν ξέρω πόθεν προέρχεται αυτή η βεβαιότητα της κυρίας Κεφαλά, αλλά μήπως θα ήταν καλύτερα να διατηρήσει ορισμένες επιφυλάξεις; Καθότι ουδείς γνωρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον, και κυρίως γιατί της ασυμβίβαστης προέδρου οι ψίθυροι είναι πολλαπλάσιοι της δικής της, εξ ανάγκης, διαβεβαίωσης…