Ο επόμενος στη σειρά των πρώην πρωθυπουργών που θα δει ο Κώστας Τασούλας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται να περάσει σήμερα τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου για μια κουβέντα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε προσωπικό επίπεδο, οι δύο άνδρες έχουν εξαιρετικές σχέσεις, παρότι πολιτικοί αντίπαλοι στο παρελθόν – ο Τασούλας ήταν και ένα από τα πρόσωπα που έλαβαν, με αφιέρωση, την «Ιθάκη». Δημόσια, η τελευταία συζήτηση των δύο ανδρών ήταν μια ανταλλαγή ανακοινώσεων, όταν ο Τσίπρας ζήτησε να γίνουν δημόσια τα πρακτικά της συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών το καλοκαίρι του 2015 και ο Τασουλας δεν τα έδωσε.

Υψηλοί τόνοι

Οποιος περιμένει ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ αύριο θα είναι ανέφελη, ποντάρει λάθος. Τα νεύρα δεν υπάρχουν μόνο από την πλευρά της αντιπολίτευσης για τις επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη, που θεωρούν ότι υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος με αποκλεισμούς και «μαγειρέματα» ενόψει συνεδρίου, αλλά και από την ανάποδη. Επιτελικά στελέχη θεωρούν ότι η κριτική που γίνεται είναι άδικη και επί τούτου, ειδικά για τον αριθμό συνέδρων από την Κρήτη – και ακόμα πιο ειδικά από το Ηράκλειο. Και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είναι έτοιμος να απαντήσει στις σχετικές διαρροές, οι οποίες εκτιμάται από το περιβάλλον του πως τον στοχεύουν προσωπικά.

Ανακοινώσεις

Μια από τις μουρμούρες που έπαιξαν χθες στο Οργανωτικό και θα παίξουν πολύ ενόψει της συνεδρίασης της Παρασκευής είναι η σύνθεση της ΚΟΕΣ. Λένε οι της αντιπολίτευσης πως ακόμα δεν γνωρίζουν ποιοι είναι ακριβώς εκείνοι που απαρτίζουν το όργανο που θα οδηγήσει το κόμμα στο συνέδριο του Μαρτίου. Οι προεδρικοί λένε πως αυτό δεν είναι θέμα άξιο να γίνει χαμός στο κόμμα – οι σχετικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν χθες, θα γίνουν αύριο το απόγευμα μετά την Πολιτική Γραμματεία. Μια μέρα, δηλαδή, προτού συνεδριάσει η ΚΟΕΣ. Στην οποία, μετά την ανοιχτή ομιλία Ανδρουλάκη, θα διεξαχθεί κανονική κλειστή συνεδρίαση.

Συνιστώσες

Αυτοί που δεν γκρίνιαξαν καθόλου (ή σχεδόν καθόλου) στη συνεδρίαση του Οργανωτικού της πασοκικής ΚΟΕΣ, πάντως, ήταν οι εκπρόσωποι των συνιστωσών, όπως η ΕΔΕΜ και η Ανανεωτική Αριστερά, που συνιστούν το Κίνημα Αλλαγής που υπάρχει μετά την παύλα στο όνομα του κόμματος. Η αιτία μπορεί να εντοπιστεί και στις λεπτομέρειες του συνεδρίου: πρώτον, τόσο ο Θόδωρος Μαργαρίτης όσο και ο Γεράσιμος Γεωργάτος από την ΑνΑρ συμμετέχουν στην επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης – το ίδιο και ο Απόστολος Πόντας, ο επικεφαλής της ΕΔΕΜ. Και δεύτερον, χθες εξασφαλίστηκε και η συμμετοχή τους στην ΚΟΕΣ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το συνέδριο και την παρουσία τους εκεί, συντεταγμένα. Δύο στα δύο.

Απορία

