Με δεδομένες τις δομικές διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές του Αιγαίου και ταυτόχρονα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο στο οποίο, θεωρητικώς, δεν χωρούν εύκολα νέες εστίες έντασης θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αγκυρα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η διυπουργική συνεδρίαση.

Τίποτα δεν δείχνει ότι από τις συζητήσεις στο Ακ Σαράι μπορεί να υπάρξουν «θεαματικά» αποτελέσματα ή έστω πρόοδος στα σημεία τριβής – αντίθετα, παραμονές της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού καταγράφηκαν νέες δηλώσεις του εκπροσώπου του κόμματος Ερντογάν μεταξύ άλλων περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών.

Ελλάδα και Τουρκία θέτουν διαφορετικό πλαίσιο διαλόγου και παρότι οι δύο ηγέτες έρχονται κοντά 17 μήνες μετά την τελευταία συνάντησή τους παραμένει πολύ μακριά η ελληνοτουρκική σύγκλιση σε ό,τι αφορά τη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Στόχος η διατήρηση ανοιχτών διαύλων

Βασικοί στόχοι της συνάντησης κορυφής παρουσία των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών και του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θα ολοκληρωθεί με κοινές, δημόσιες δηλώσεις των ηγετών νωρίς το απόγευμα, είναι η διατήρηση διαύλων αποκλιμάκωσης εντάσεων – πολλώ δε μάλλον αποτροπής πιθανών κρίσεων – και ένα αναμενόμενο σινιάλο των ηγετών για συνέχιση της ελληνοτουρκικής επικοινωνίας μέσω του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Σε επίπεδο υπουργών η σύνθεση της ελληνικής αποστολής θα ανακοινωθεί σήμερα και με μόνα δεδομένα ότι ο Νίκος Δένδιας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου νοσεί βαριά από ίωση, αναμενόταν να μετέχουν στο ΑΣΣ, εκτός από τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Χάρη Θεοχάρη, οι Θάνος Πλεύρης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Χρίστος Δήμας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λίνα Μενδώνη για υπογραφές συμφωνιών και μνημονίων κατανόησης στο πεδίο της λεγόμενης «χαμηλής πολιτικής».

Οι ατζέντες των δύο ηγετών

Πέραν της επιδίωξης της Αθήνας για «λειτουργική σχέση» με την Αγκυρα, το χάσμα στη δύσκολη ατζέντα δεν έχει καλυφθεί. Ο Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία συντονισμού με τον κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και έχει διαμηνύσει ότι θα διατυπώσει «ξεκάθαρες θέσεις» στον Ερντογάν, με την Αθήνα να έχει σταθερά στην πρώτη γραμμή ανάμεσα σε άλλα το «απαράδεκτο» casus belli, τις τουρκικές Navtex και τη μάχη των Νotam. Κατά την εκτίμηση της ελληνικής πλευράς, η Αγκυρα θα σταθεί στο πρόγραμμα SAFE ως θέμα που παρακολουθεί στενά – όπως και παρακολουθεί και τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ -, με ενόχληση για τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς.

Προκλητικές δηλώσεις Ομέρ Τσελίκ

Αν σε κάτι συμπλέουν οι δύο πλευρές είναι το γεγονός ότι δεν επιθυμούν έξωθεν παρέμβαση στα διμερή. «Δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτητή» είπε πρόσφατα ο Μητσοτάκης ενώ τη διαχρονική αντίθεση της Αγκυρας στη διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών έδειξε χθες ο Ομέρ Τσελίκ, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι προσπαθεί «να μετατρέψει τα δικά της προβλήματα σε προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης». Ο ίδιος πήρε τη σκυτάλη των προκλήσεων, στο φόντο κυματισμών στα «ήρεμα νερά» τελευταία, θέτοντας θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών και «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Μίλησε για «προβλήματα» (σε πληθυντικό αριθμό) που «μπορούμε να λύσουμε» και έβαλε στο στόχαστρο τον Δένδια για δηλώσεις «που στοχοποιούν την Τουρκία».