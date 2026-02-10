Επίσης, επειδή στο μικρό χωριό που λέγεται Αθήνα γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να ξεφύγει μέσω του Παναγόπουλου, μήπως ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσει για το πώς διακινούνταν κάτω από τη μύτη των υπουργών και των υφυπουργών της τα κονδύλια;

Κανείς τους δεν είχε πάρει χαμπάρι; Η Αννα Στρατινάκη στη δήλωσή της ήταν σαφής. Εγώ, είπε, ήμουν υπεύθυνη μέχρι το 2021, μετά δεν τα διαχειριζόμουν εγώ τα κονδύλια. Ποιος τα διαχειριζόταν λοιπόν; Και πώς μπορεί να μένει εκτός του κάδρου των ευθυνών για τη διασπάθιση κοινοτικών και εγχώριου χρήματος, αυτός ο «κάποιος»;

Στα πέριξ της πλατείας Κολωνακίου καφενεία πάντως, κυκλοφορούσε χθες, ότι τα κονδύλια στους διάφορους «αετονύχηδες» φίλους και μη της κυβέρνησης, δίνονταν με «κεντρική» κατεύθυνση, από κάποια στιγμή και πέρα. Μετά το ’21 φαντάζομαι, γι’ αυτό «χτυπιέται» η Στρατινάκη και λέει ότι δεν έχει σχέση.

Εντάξει, κουβέντες του καφενείου είναι αυτές, όμως αυτή η συντονισμένη επικοινωνιακή επιχείρηση να χρεωθεί στο ΠΑΣΟΚ ένα καθαρόαιμο «γαλάζιο» σκάνδαλο, εμένα μου δημιουργεί υποψίες. Πολλές, πάρα πολλές…

