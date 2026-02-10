Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος, της κάθε κυβέρνησης, κάνει την πιο άχαρη δουλειά. Καλείται να «σουλουπώσει», να αποκρύψει, να στρεβλώσει, να ωραιοποιήσει, να παραπλανήσει, να αποπροσανατολίσει, «δημιουργήσει» ακόμη, και βεβαίως να πει πολλά ψέματα και μισές αλήθειες. Εχω γνωρίσει πολλούς όλα αυτά τα χρόνια, και οι περισσότεροι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, είχαν διακόψει τη σχέση τους με την αλήθεια. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Κυριάκου του Α’, δεν έχει ξεφύγει από τον κανόνα. Πώς να ξεφύγει άλλωστε, όταν η δουλειά του είναι όσα προηγουμένως περιέγραψα;

Κάτι διαφορετικό, θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτοτυπία, και εδώ, δεν την έχουμε.

Ως εκ τούτου όταν κάνει δηλώσεις, το «φάρμακο» είναι πέτα τα μισά από αυτά που λέει, κι από τα μισά που απομένουν αφού τα κοσκινίσεις καλά, κράτα το ¼ και πολύ σου λέω. Κανόνας!

Το σκάνδαλο είναι της ΝΔ

Δεν έχω τίποτε με το παλικάρι, μπορώ να πω ότι μου είναι και συμπαθής, κι αυτό που επωμίστηκε να κάνει, γενικά το διεκπεραιώνει σωστά. Η αντίρρησή μου είναι επί της ουσίας των όσων δηλώνει. Λ.χ. κλήθηκε χθες να απαντήσει για την υπόθεση με τα κοινοτικά κονδύλια, στην οποία εμπλέκεται από τους εισαγγελείς και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Φυσικά άρπαξε την ευκαιρία, για να μας πει, τα εξής ωραία:

«Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν αφορούσε στέλεχος της ΝΔ. Εμείς δεν θα στοχοποιήσουμε ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του (…) αλλά δεν θα φορτωθούμε μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ»!!

Μα το σκάνδαλο δεν είναι του Παναγόπουλου, δεν μοίραζε ο Παναγόπουλος κοινοτικά κονδύλια για την κατάρτιση των ανέργων. Ο Παναγόπουλος εισέπραττε – όπως τουλάχιστον κατηγορείται – κονδύλια. Αυτά όμως τα κονδύλια τα ενέκρινε η κυβέρνηση της ΝουΔου. Και πλην του Παναγόπουλου, από αυτά «κολάτσισε» κόσμος και κοσμάκης. Το σκάνδαλο είναι της ΝουΔου, από την αρχή ως το τέλος λοιπόν…

Αλλο 73 εκατ. ευρώ, άλλο 2,3

Και επειδή το παλικάρι, έναν βαθμό ευφυΐας τον διαθέτει, ας το πάρουμε πάλι από την αρχή:

η επίμαχη περίοδος κατά την οποία ο Παναγόπουλος και όποιος άλλος που εμπλέκεται σε αυτό το σκάνδαλο προσπορίστηκαν παρανόμως χρήματα αφορά την περίοδο 2019-2024.

Ητοι επί κυβερνήσεων Κυριάκου του Α’. Κατά την 5ετία αυτή, τη συγκεκριμένη, της σκανδαλώδους διαχείρισης των κονδυλίων, από το υπουργείο Εργασίας πέρασαν πέντε-έξι υπουργοί και άλλοι τόσοι υφυπουργοί, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Οι πέντε-έξι υπουργοί, και οι άλλοι τόσοι υφυπουργοί, παραλάμβαναν ως «παρακαταθήκη» στο υπουργείο και παρέδιδαν κανονικά στους επόμενους, εκτός από το γραφείο τους και την κυρία Αννα Στρατινάκη, μόνιμη γενική γραμματέα του υπουργείου.

Σύζυγος της κυρίας Στρατινάκη είναι ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, ένας εκ των ελεγχομένων για τα κοινοτικά και εγχώρια κονδύλια για την επιμόρφωση των ανέργων. Το όλο σκάνδαλο, έτσι όπως έχει προσδιοριστεί από τον επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ. Βουρλιώτη, ανέρχεται σε 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος ελέγχεται για μόλις (αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ το «μόλις») 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδού λοιπόν, ποια είναι η εικόνα, την οποία ο Μαρινάκης προσπαθεί να γκριζάρει, αλλά ανεπιτυχώς:

η κυβέρνηση ελέγχεται για ένα σκάνδαλο 73 εκατομμυρίων ευρώ, και σφυρίζει αδιάφορα, δείχνοντας τον Παναγόπουλο, και λέγοντάς μας, ναι, αλλά ο Παναγόπουλος ο αρχισυνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ ελέγχεται για 2,3 εκατομμύρια. «Πράσινο» είναι το σκάνδαλο!..

Ναι, το ξέρω, η απάτη είναι απάτη και δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός από τη στιγμή που διαπιστώνεται. Αλλά δεν θα μας πουν τώρα ότι το 3% που αναλογεί στη «συμμετοχή» του Παναγόπουλου είναι ίδιο με το 97% που ανήκει στην κυβέρνηση! Μην τρελαθούμε κιόλας…

Οι μύθοι (;) του Κολωνακίου

Επίσης, επειδή στο μικρό χωριό που λέγεται Αθήνα γνωριζόμαστε μεταξύ μας, αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να ξεφύγει μέσω του Παναγόπουλου, μήπως ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσει για το πώς διακινούνταν κάτω από τη μύτη των υπουργών και των υφυπουργών της τα κονδύλια; Κανείς τους δεν είχε πάρει χαμπάρι; Η Αννα Στρατινάκη στη δήλωσή της ήταν σαφής. Εγώ, είπε, ήμουν υπεύθυνη μέχρι το 2021, μετά δεν τα διαχειριζόμουν εγώ τα κονδύλια. Ποιος τα διαχειριζόταν λοιπόν; Και πώς μπορεί να μένει εκτός του κάδρου των ευθυνών για τη διασπάθιση κοινοτικών και εγχώριου χρήματος, αυτός ο «κάποιος»;

Στα πέριξ της πλατείας Κολωνακίου καφενεία πάντως, κυκλοφορούσε χθες, ότι τα κονδύλια στους διάφορους «αετονύχηδες» φίλους και μη της κυβέρνησης, δίνονταν με «κεντρική» κατεύθυνση, από κάποια στιγμή και πέρα. Μετά το ’21 φαντάζομαι, γι’ αυτό «χτυπιέται» η Στρατινάκη και λέει ότι δεν έχει σχέση.

Εντάξει, κουβέντες του καφενείου είναι αυτές, όμως αυτή η συντονισμένη επικοινωνιακή επιχείρηση να χρεωθεί στο ΠΑΣΟΚ ένα καθαρόαιμο «γαλάζιο» σκάνδαλο, εμένα μου δημιουργεί υποψίες. Πολλές, πάρα πολλές…

Διχασμός και για το ναυάγιο

Εσείς τώρα με ποιον είστε; Με τους λιμενικούς ή με τους δουλέμπορους διακινητές; Τελικά αυτός ο λαός δεν θα πάψει ποτέ να διχάζεται. Για οτιδήποτε. Ακόμη κι όταν δεν υπάρχει αιτία, θα τη βρει την άκρη, να διχαστεί μέχρι τέλους. Κανονικό σχίσμα. Παράλληλες πορείες, που δεν τέμνονται πουθενά. Συνεχίζουν στο άπειρο. Στο όνομα ενός διχασμού, που δημιουργείται μόνο και μόνο για να υπάρχει.

Στο ναυάγιο της Χίου, για τους μεν έχουμε το προφανές: οι λιμενικοί θέλοντας να σκοτώσουν 40 ανθρώπους, εμβόλισαν το σκάφος των λαθρομεταναστών. Αλλά απέτυχαν, σκότωσαν μόνο 15, κατά τη μια πλευρά.

Οι λιμενικοί είναι ήρωες, που προσπαθούν με ένα χιλιάρικο τον μήνα να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορα της χώρας κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, και στη Χίο δέχτηκαν επίθεση από τους εγκληματίες διακινητές, η άλλη πλευρά.

Μέση οδός δεν υπάρχει. Ή με τους λιμενικούς ή με τους δουλεμπόρους.

Ηταν κάνεις τους παρών στο ναυάγιο για να γνωρίζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε; Οχι! Εχει κανείς άλλος ενημέρωση από κάποια άλλη πηγή σχετικά με το ναυάγιο; Ούτε!

Τότε, γιατί όλο αυτό;

Ντρέπεται και η ντροπή

Για τον διχασμό, και μόνο! Που τον έχουμε στο DNA μας. Και τον κουβαλάμε αιώνες αιώνων πίσω. Εδώ προχθές πήγαν στο νοσοκομείο Πιάδων αντιπροσωπείες κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, συγκεκριμένα, για να επισκεφθούν υποτίθεται τα παιδάκια που νοσηλεύονται!!!

Ενήλικοι, να επισκεφθούν παιδιά με τα οποία δεν έχουν την παραμικρή οικογενειακή ή άλλη σχέση, το βάζει το μυαλό σας;

Παιδιά τα οποία δεν μιλούν άλλη γλώσσα, πλην της μητρικής τους, που είναι τα αφγανικά, είναι τρομοκρατημένα με αυτό που τους έχει συμβεί, βρίσκονται ξαφνικά σε ένα νοσοκομείο, πονάνε ενδεχομένως, δεν καταλαβαίνουν γιατί όλο αυτό, και οι αντιπροσωπείες των κομμάτων επιδιώκουν να τα συναντήσουν. Για τις φωτογραφίες προφανώς, διότι άλλη εξήγηση δεν βλέπω. Φωτογραφίες ως απαραίτητο υλικό για τις ανάγκες του νέου «κινήματος» που βρίσκεται στα σκαριά, και αφορά το ναυάγιο της Χίου…

Ντρέπεται και η ντροπή!

Ντρέπεται και η ντροπή Νο 2

Παράδειγμα δεύτερο: οι διασωθέντες του ναυαγίου έχουν υποδείξει ποιος ήταν ο δουλέμπορος που οδηγούσε το μοιραίο σκάφος. Ο τύπος, Μαροκινός την καταγωγή, έχει συλληφθεί και ακολουθείται ήδη η νόμιμη διαδικασία για την περίπτωσή του.

Μια εφημερίδα όμως, της κατηγορίας «δολοφόνοι λιμενικοί», έγραψε χθες, πρωτοσέλιδα δε, για τον Μαροκινό «ο επιζών που βαφτίζεται διακινητής»!!!

Που σημαίνει, δύο πράγματα: ή ότι η εφημερίδα γνωρίζει ότι άλλος ήταν ο διακινητής δουλέμπορος ή ότι οι υπόλοιποι διασωθέντες μετανάστες συμφώνησαν μεταξύ τους να κατηγορήσουν τον Μαροκινό, για να καλύψουν κάποιον άλλο!!!

Ντρέπεται και η ντροπή, Νο 2.