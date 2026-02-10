Η πράσινη επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης συγκροτήθηκε χθες σε σώμα. Δεν έχει πια μόνο πρόεδρο. Αρκετά από τα μέλη της είχαν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας το συριζαϊκό ρεύμα. Τώρα, επιστρέφουν με στόχο να προσελκύσουν κι άλλους σαν κι αυτούς πίσω στη Χαριλάου Τρικούπη. Το κόμμα δεν τους ανοίγει απλά τις πόρτες του. Διαφημίζει πως προτίμησαν εκείνο ως προορισμό αντί του ταξιδιού προς την τσιπρική Ιθάκη. Η εσωκομματική αντιπολίτευση δεν τους βλέπει όλους σαν άσωτους.

Τα μεσαία στελέχη που γυρίζουν είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε οργανωτικό επίπεδο, λένε σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες έμπειρα στελέχη της – συμπληρώνοντας πως ορισμένοι δεν είχαν προκαλέσει με τη συμπεριφορά τους ως συριζαίοι. Το ζήτημα είναι οι άλλοι που ετοιμάζονται να προσέλθουν στο Κίνημα. Οσοι, πασοκογενείς ή μη, έχουν εκλεγεί με διαφορετικά κομματικά λογότυπα, δηλαδή.

Στο άκουσμα και μόνο των ονομάτων που ήδη κυκλοφορούν – της Νίνας Κασιμάτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη, του Νικόλα Φαραντούρη – πολλά πασοκικά φρύδια σηκώνονται. Η πρώτη είναι κόκκινο πανί για τους παπανδρεϊκούς. Ο δεύτερος «έχει χάσει κάθε ηθικό έρεισμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ έπειτα από εκείνον τον ανασχηματισμό που βγήκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν μπει και τις βαρκάδες με τον Κασσελάκη στη Μακρόνησο», αναφέρει χαρακτηριστικά μια πηγή.

Ατέλειες

Μια ματιά στα οπτικοακουστικά ντοκουμέντα της μιντιακής παρουσίας του τρίτου δε, αρκεί για να καταλάβει κανείς τι θα κόμιζε η προσχώρησή του. Εντάξει, οι κυνικοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι στο στελεχιακό δυναμικό της ευρύτερης Κεντροαριστεράς δεν συμπεριλαμβάνονται πολλές πολύφερνες υποψηφιότητες. Το επίπεδο του σκάουτινγκ που φέρεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται απόλυτα από το επίπεδο της προσφοράς στελεχών.

Αρα, πώς να ανιχνεύσει ταλέντα αν δεν υπάρχουν; Το επιχείρημα έχει λογική βάση. Ωστόσο, δεν απαντάει σε μια δικαιολογημένη επιφύλαξη όποιων δεν πιστεύουν σε τέτοιου είδους απόπειρες στρατολόγησης. Οι τελευταίοι αναρωτιούνται κατά πόσο τα μηνύματα, τα οποία θα στείλει το άνοιγμα σε αμφιλεγόμενα πρόσωπα, θα ωφελήσουν τελικά την εικόνα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στη δική τους ανάλυση, η ζημιά που ενδέχεται να προκαλέσουν θα είναι μεγαλύτερη από τα πιθανά κέρδη. Γιατί θα θυσιαστεί η ποιότητα της διεύρυνσης για χάρη της ποσότητας των μεταγραφών. Αλλά κι επειδή το ρετουσάρισμα της κυβερνησιμότητάς σου με υπασπιστές του Κασσελάκη είναι σαν να ταμπονάρεις λάθος απόχρωση κονσίλερ στους μαύρους κύκλους κάτω απ’ τα μάτια: η κάλυψη των ατελειών θα καταλήξει να προδίδει τα ψεγάδια της κομματικής σου ηλικίας αντί να τα κρύβει.