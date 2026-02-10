Η τέχνη των γυναικών στις Κάννες

Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Γυναικών Καλλιτεχνών του Μουζέν, ένα μικρό χωριό χτισμένο σε έναν λόφο κοντά στις Κάννες. Πρόκειται για έναν χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε γυναίκες δημιουργούς – από τη Μπερτ Μοριζό του 19ου αιώνα και τη Φρίντα Κάλο των αρχών του 20ού, έως σύγχρονες, όπως η Τρέισι Εμιν. Το μουσείο φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συλλογή έργων και καλλιτεχνών που συχνά παραβλέπει η Ιστορία της Τέχνης.

Τζέιμς

Μια μυστική εκκλησία στα κόκκινα φανάρια του Αμστερνταμ

Το Ονς Λίβε Χέερ οπ Σόλντερ (Ο Κύριός μας στη σοφίτα) είναι ένα κρυμμένο διαμάντι στο κέντρο του Αμστερνταμ και αξίζει κάθε λεπτό της επίσκεψης. Πρόκειται για μια μυστική εκκλησία που δημιουργήθηκε μετά τη Μεταρρύθμιση, όταν οι καθολικοί δεν επιτρεπόταν να τελούν δημόσιες λειτουργίες. Ετσι, η λατρεία επιτρεπόταν μόνο ιδιωτικά, δημιουργώντας μια βαθιά οικεία και σχεδόν συνωμοτική εμπειρία. Το σπίτι – κανάλι μοιάζει με μηχανή του χρόνου: διασχίζεις έναν λαβύρινθο από δωμάτια που οδηγούν σε κάτι που θυμίζει εκκλησία – κουκλόσπιτο. Μια χαραμάδα παραδείσου στη μέση της πιο απρόσμενης γειτονιάς.

Ράιαν

Η πρωτοπόρος σοσιαλίστρια καλλιτέχνις του Βερολίνου

Ανακάλυψα το Μουσείο Κέτε Κόλβιτς εντελώς τυχαία, επειδή έμενα κοντά, λίγο έξω από τη λαμπερή λεωφόρο Κουρφιρστεντάμ. Το μικρό και οικείο αυτό κτίριο στεγάζει πιθανότατα την καλύτερη συλλογή χαρακτικών, σχεδίων, αφισών, γλυπτών και ξυλογραφιών της Κόλβιτς, εμπνευσμένων από τις βαθιά ριζωμένες σοσιαλιστικές της πεποιθήσεις, τις οποίες αποτυπώνει με σπάνια δύναμη και συγκίνηση. Η ζωή και το έργο της σφραγίστηκαν από προσωπικές και πολιτικές τραγωδίες, άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους.

Λέσλι

Το μουσείο των βουνών στο Τορίνο

Επισκεφθήκαμε το Εθνικό Μουσείο του Βουνού στο Τορίνο το περασμένο καλοκαίρι. Eπειτα από τέσσερις εβδομάδες πεζοπορίας στις Iταλικές Aλπεις, ήταν το ιδανικό κλείσιμο του ταξιδιού μας. Το προσωπικό είναι άρτια καταρτισμένο και τα εκθέματα εξαιρετικά, εξερευνώντας την ιστορία της σχέσης του ανθρώπου με τα βουνά, καθώς και τον εξοπλισμό και τις τολμηρές αποστολές ορειβασίας τα τελευταία 150 χρόνια. Υπάρχει επίσης ταράτσα με υπέροχη θέα στην πόλη και τα γύρω βουνά. Eνας θαυμάσιος τρόπος να περάσει κανείς μερικές ώρες – απαραίτητη στάση για κάθε λάτρη των βουνών.

Σαμάνθα

Σαγηνευτικά αντικείμενα από την Άπω Ανατολή στο Πόρτο

Στεγασμένο σε ένα παλάτι του τέλους του 18ου αιώνα, στο Πόρτο, το Εθνικό Μουσείο Σοάρες ντος Ρέις που ιδρύθηκε το 1833, θεωρείται το παλαιότερο μουσείο τέχνης της Πορτογαλίας. Διαθέτει μια συναρπαστική συλλογή πορτογαλικής ζωγραφικής από τον 16ο έως τον 20ό αιώνα, όμως ιδιαίτερα καθηλωτικές είναι οι αίθουσες με ιαπωνικά και κινεζικά αντικείμενα, τα οποία έφτασαν στην Πορτογαλία με εμπορικά πλοία από την Aπω Ανατολή. Μην παραλείψετε τον ήσυχο κήπο στο πίσω μέρος του μουσείου.

Πίτερ

Φόρος τιμής στον Κοπέρνικο στην Κρακοβία

Το Μουσείο του Γιαγκελόνιου Πανεπιστημίου διαθέτει μια θαυμάσια συλλογή για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία και την επιστήμη. Το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1364 και εκεί φοίτησε τη δεκαετία του 1490 ο νεαρός Κοπέρνικος, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία ότι ο Hλιος – και όχι η Γη – βρίσκεται στο κέντρο του γνωστού Σύμπαντος. Πολλά αντικείμενα που σχετίζονται με τον πιο διάσημο φοιτητή του ιδρύματος και τη θεωρία του εκτίθενται, μαζί με ευφάνταστα εκθέματα που αφηγούνται την ιστορία του πανεπιστημίου και της Πολωνίας. Οι ξεναγοί είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι, η επίσκεψη οικονομική και η τοποθεσία ιδανική, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κρακοβίας.

Αλίν

Το «πιο μαγευτικό» μουσείο του Παρισιού

Για μένα, το πιο γοητευτικό μουσείο του Παρισιού είναι το Εθνικό Μουσείο Γκιστάβ Μορό, στο σπίτι όπου έμενε κάποτε ο συμβολιστής ζωγράφος του 19ου αι. Το σύνδρομο Σταντάλ καραδοκεί στον χώρο, καθώς ο επισκέπτης περιπλανιέται ανάμεσα σε μνημειακούς πίνακες, γεμάτους περίτεχνες λεπτομέρειες. Κλασική μυθολογία και οικείες βιβλικές σκηνές παρουσιάζονται σε επιβλητικές επιχρυσωμένες κορνίζες, δίπλα σε πιο ελεύθερα σχέδια και ακουαρέλες. Η σπειροειδής σκάλα που ενώνει τα εργαστήρια ενισχύει τη μαγεία, ενώ τα ιδιωτικά διαμερίσματα προσφέρουν πολύτιμη ματιά σε ένα λαμπρό μυαλό.

Πέτρα

Ήσυχη περισυλλογή και δέος στη Βαρκελώνη

Σε ένα εντυπωσιακά αναστηλωμένο εργοστάσιο υφασμάτων, σχεδιασμένο από τον καταλανό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Ζοζέπ Πουίγκ ι Κανταφάλκ, όπου στεγάζεται το Καϊσά Φόρουμ, κοντά στην Πλάθα ντ’ Εσπάνια. Υπάρχουν κτίρια που επισκιάζουν την τέχνη που φιλοξενούν, όμως το Καϊσά Φόρουμ ειδικεύεται στις περιοδικές εκθέσεις – από φωτογραφία και γλυπτική έως καθηλωτικές, βιωματικές εγκαταστάσεις. Βρίσκεται κοντά στο Ιδρυμα Μιρό και πολλοί επισκέπτες το προσπερνούν χωρίς να συνειδητοποιούν πόσο εξαιρετικός χώρος είναι. Στο εσωτερικό του υπάρχει και καφέ για μια ευχάριστη στάση.

Λιζ

Αερόπλοιο και «μωρά Τραμπ» στην Πράγα

Συστήνω ανεπιφύλακτα το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης DOX στην Πράγα. Βρίσκεται λίγο έξω από το τουριστικό κέντρο, αλλά είναι μια εξαιρετική αίθουσα σύγχρονης τέχνης, που στεγάζεται σε ένα αερόπλοιο από ατσάλι και ξύλο, κατασκευασμένο το 2016, που μοιάζει να αιωρείται πάνω από ένα μεταπολεμικό εργοστάσιο. Το 2018 είδα εκεί μια καταπληκτική έκθεση – ένα λευκό δωμάτιο γεμάτο γιγάντια μωρά με το πρόσωπο του Τραμπ.

Κάθριν

Νικητήρια πρόταση: Χάλκινοι θεοί στον Πειραιά

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά διαθέτει μια θαυμάσια συλλογή αντικειμένων που καλύπτουν 2.000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και είναι γενικά πολύ πιο ήσυχο από τα μεγάλα μουσεία της Αθήνας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα χάλκινα του Πειραιά – ένα πραγματικά συγκλονιστικό σύνολο αγαλμάτων, ανάμεσά τους ο Απόλλων του Πειραιά και τα χάλκινα αγάλματα της Αθηνάς και της Αρτέμιδος Η εντύπωση που μου άφησαν ήταν τόσο έντονη, ώστε σήμερα έχω τατουάζ με δύο από αυτά. Το μουσείο απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας με το τρένο και αποτελεί ιδανική στάση όσο περιμένετε το πλοίο για τα νησιά.

Μπεν