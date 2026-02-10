Λίγες μόνο ημέρες έχουν περάσει από τις 27 Ιανουαρίου, όταν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος συνέλαβαν σε Αττική και Αλεξανδρούπολη τέσσερα άτομα για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023, όταν η Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα έδωσε πληροφορίες για μια κατάσχεση πέντε τόνων κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Ισημερινού από τις τοπικές Αρχές. Ετσι, οι ερευνητές στην Ελλάδα ξεκίνησαν να ξετυλίγουν το κουβάρι, ψάχνοντας τον ρόλο της παραλήπτριας εταιρείας και των διαχειριστών του παράνομου φορτίου στη χώρα μας.

Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Η κοκαΐνη στον Ισημερινό εντοπίστηκε αναμεμειγμένη με το νόμιμο φορτίο του εμπορευματοκιβωτίου, που ήταν ιχθυάλευρα, σε μορφή σκόνης, με σκοπό να δυσχεράνει τον εντοπισμό της ναρκωτικής ουσίας από τις Αρχές. Δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση. Η χημική ανάμειξη και ενσωμάτωση των ναρκωτικών σε νόμιμα εμπορεύματα είναι μία από τις νέες πρακτικές που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια τα καρτέλ που εισάγουν την κόκα από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αναφορά της Europol, που δημοσιεύτηκε την 27η Ιανουαρίου.

Μέθοδοι «βαθιάς απόκρυψης»

Σύμφωνα με την αναφορά, οι εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κοκαΐνης επιλέγουν τέτοιες μεθόδους χημικής ενσωμάτωσης του ναρκωτικού διότι είναι δυσκολότερο να εντοπιστεί από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, σαρωτές και άλλες προηγμένες πρακτικές των Αρχών που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ετσι, το ναρκωτικό έχει βρεθεί ενσωματωμένο και εμποτισμένο σε φαγητά, κάρβουνο, υφάσματα ή ακόμα και σε δέρματα ζώων, ενώ έχει καταγραφεί υπόθεση που η κοκαΐνη ταξίδευε σε μορφή πάγου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη χώρα μας, η υπόθεση που αποκάλυψαν οι Αρχές τον περασμένο Ιούλιο σε αποθήκη στο Πικέρμι. Τότε, δέρματα αγελάδας εισαγόμενα από τη Βολιβία βρέθηκαν εμποτισμένα με κοκαΐνη, συνολικής ποσότητας περίπου 700 κιλών.

Η Europol τονίζει ότι για να ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί το ναρκωτικό που μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εργαστήρια «εξαγωγής» του στις χώρες όπου φτάνει – κάτι που το Λιμενικό σημειώνει και για την πρόσφατη υπόθεση που χειρίστηκε. Μάλιστα, η ευρωπαϊκή υπηρεσία αναφέρει ότι πολλές φορές για να γίνει αυτό έρχονται «ειδικοί επιστήμονες» των καρτέλ στην Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική για να βοηθήσουν – κάτι που είδαμε στην υπόθεση στο Πικέρμι, όπου ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ένας Κολομβιανός και ένας Βολιβιανός, που φέρονται να είχαν τον ρόλο του «χημικού» στο αυτοσχέδιο εργαστήριο.

Παρόμοια παραδείγματα παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι πορτογαλικές και ισπανικές Αρχές κατέσχεσαν πάνω από δύο τόνους κοκαΐνης προερχόμενης από τη Λατινική Αμερική, μέσα σε δέρματα αγελάδας, ενώ πιο πρόσφατα, στις αρχές Ιανουαρίου, η ισπανική αστυνομία εντόπισε σε καράβι ανοιχτά των Καναρίων Νήσων σχεδόν δέκα τόνους λατινοαμερικανικής κοκαΐνης, κρυμμένης μέσα σε μια τεράστια στοίβα από αλάτι – πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχει κατασχέσει η Ισπανία στη θάλασσα.

Πάντως, η Europol επισημαίνει και άλλες νέες μεθόδους μεταφοράς της λευκής σκόνης προς την Ευρώπη, όπως η χρήση υποβρυχίων, η μεταφορά από πλοίο σε πλοίο εν πλω και η απόκρυψη στα κύτη – κάτι που απαιτεί την παρέμβαση δυτών για την εξαγωγή της. Ευρύτερα, διαφαίνεται η μεταφορά του ενδιαφέροντος των εγκληματικών δικτύων σε μικρότερα λιμάνια της Γηραιάς Ηπείρου, σε μια προσπάθεια αποφυγής των αυστηρών ελέγχων των μεγάλων λιμανιών της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό που προκαλεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στα γραφεία των αστυνομικών διευθύνσεων, όμως, φαίνεται πως είναι η προσαρμοστικότητα και εφευρετικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης, στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από τις διωκτικές Αρχές.