Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και ξέσπασμα στο φινάλε, η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας για την 20ή αγωνιστική της Super League, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έδρας ήταν μόνο τυπικά το παιχνίδι για την Ενωση η οποία αγωνίστηκε μπροστά σε περισσότερους από 4.000 οπαδούς της που έδωσαν το δικό τους χρώμα στις Σέρρες. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Δικέφαλο ήταν ο Μαρίν με γκολ και δύο ασίστ, ενώ ο Βάργκα κάλυψε επάξια το κενό του τιμωρημένου Γιόβιτς βρίσκοντας δύο φορές δίχτυα. Ο Ούγγρος ήταν μάλιστα αυτός που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη απέναντι στους ουραγούς της βαθμολογίας που ψάχνουν πια ένα θαύμα για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Με αυτό το τρίποντο η ΑΕΚ έφτασε πλέον τα δώδεκα ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και αν δεν ηττηθεί και στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή, θα συμπληρώσει έναν γύρο αήττητη. Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ ζήτησε και ο κόσμος της Ενωσης στις κερκίδες όπου βρέθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος καθώς η τιμωρία του από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Οργανο της λίγκας αφορούσε μόνο σε παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Νίκολιτς ξεκίνησε με Ελίασον και Κοϊτά στα άκρα, ενώ Ζίνι και Βάργκα ήταν στην επίθεση. Η τριάδα της ομάδας του Ζεράρ Σαραγόσα όμως έβαλε πολύ δύσκολα στους Κιτρινόμαυρους που δεν έβρισκαν τρόπο να απειλήσουν στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο γενικά ήταν πολύ κακό ποιοτικά και ουσιαστικά τελείωσε χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ευκαιρία.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ΑΕΚ μετέφερε το παιχνίδι στην εστία του Πανσερραϊκού, αλλά παρότι ήταν γύρω από την περιοχή συνέχεια, δεν είχε ιδέες και δημιουργία. Δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τις πολλές στημένες φάσεις που κέρδισε, με αποτέλεσμα να μη φέρει σε δύσκολη θέση τον Τσομπανίδη. Με εξαίρεση τη φάση του 23′ όταν ο Ελίασον σε δύο περιπτώσεις και ο Μουκουντί στη συνέχεια, δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι είχαν παθητικό ρόλο, αλλά σταδιακά άρχισαν να ξεμυτίζουν ψάχνοντας τις αντεπιθέσεις.

Κοντά στο γκολ όμως δεν έφτασαν από αντεπίθεση, αλλά από ένα λάθος γύρισμα του Ρότα στον Στρακόσα. Στο 31′ συγκεκριμένα, ο διεθνής μπακ γύρισε παρακινδυνευμένα την μπάλα προς τα πίσω, ο Κάλινιν την τσίμπησε απέναντι από τον Στρακόσα ο οποίος βγήκε στο όριο της περιοχής και έκοψε σωτήρια με τα πόδια κρατώντας το μηδέν. Κατά τα άλλα, ο αλβανός τερματοφύλακας ήταν θεατής στο πρώτο μέρος, με τον Νίκολιτς να προβληματίζεται βλέποντας την ομάδα του να πετάει στα σκουπίδια ένα 45λεπτο κόντρα στον ουραγό που έβγαζε όμως περίσσιο πάθος στο γήπεδο περιμένοντας τη στιγμή του.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η ΑΕΚ έκλεισε τον Πανσερραϊκό στην περιοχή του, απείλησε με κεφαλιά του Βάργκα στα πρώτα δευτερόλεπτα και άνοιξε το σκορ εκμεταλλευόμενη μία από τις πολλές στημένες φάσεις που κέρδισε. Στο 55′ συγκεκριμένα, ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Βάργκα με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0 για την Ενωση. Για να μετρήσει το γκολ χρειάστηκε να περάσουν πέντε λεπτά καθώς υπήρχε έλεγχος από το VAR για οφσάιντ. Παράβαση δεν βρέθηκε όμως και έτσι ο Τζήλος έδειξε σέντρα.

Στο 62′ ο Κοϊτά με σουτ υποχρέωσε τον Τσομπανίδη σε ωραία επέμβαση, με την ΑΕΚ να παίρνει ώθηση στη συνέχεια από τις αλλαγές του Νίκολιτς. Στο 72′ και στο 74′ έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Ζοάο Μάριο και Κοϊτά, για να φτάσουμε στο 85′ όπου ο τελευταίος έκανε σουτ, ο Φέλτες τον πάτησε με τις τάπες στο πόδι και αφού ο Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο να δει τη φάση, εκείνος έδωσε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη στον παίκτη των Σερραίων. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-0 στο 89′. Η ΑΕΚ όμως δεν σταμάτησε εκεί. Από κόρνερ του Μαρίν ο Γκρούγιτς με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα για το 3-0 στο 90+1′ και στο 90+5′ από ασίστ του Ζοάο Μάριο ο Βάργκα έκανε το 4-0 σε τετ α τετ. Ετσι η ΑΕΚ έφυγε με επιβλητική νίκη από ένα γήπεδο που τα προηγούμενα δύο χρόνια είχε γκελάρει.

«Αμυντικά δεν είχαμε πρόβλημα. Επιθετικά δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μας δυσκόλεψε και το τερέν. Στο δεύτερο κάναμε κάποιες αλλαγές. Ηρθαν οι φάσεις απέναντι σε μια ομάδα που ήταν 11 παίκτες πίσω. Ηρθε το πρώτο γκολ από στατική φάση, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να «ξεκλειδώνεις» τέτοιες άμυνες», είπε στο πρώτο του σχόλιο μετά το ματς ο Νίκολιτς που στη συνέχεια αποθέωσε και τον κόσμο της ΑΕΚ απαντώντας σε ερώτηση για τον MVP του ματς πως «είναι όλη η ομάδα, αλλά ο κόσμος είναι MVP! Ηρθαν χιλιάδες κόσμος εδώ. Ταξίδεψαν πολλά χιλιόμετρα και μας στήριξαν».

Ο εκ των πρωταγωνιστών της ΑΕΚ, Μαρίν, στάθηκε στις στημένες φάσεις σημειώνοντας πως «από τρεις στατικές φάσεις ήρθαν τρία γκολ. Μερικές φορές οι στατικές φάσεις σε τέτοια παιχνίδια, μπορούν να σου ανοίξουν τον δρόμο. Οπως συνέβη και σήμερα» ενώ σχετικά με τους στόχους της Ενωσης πρόσθεσε: «Είναι εύκολο να απαντήσω: η ΑΕΚ πάντα μάχεται για τίτλους. Γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ. Δυστυχώς είμαστε εκτός Κυπέλλου, έχουμε όμως το πρωτάθλημα και το Conference League. Θα συνεχίσουμε».

Από πλευράς του ο Σαραγόσα δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του και στις δηλώσεις του είπε: «Αντιμετωπίσαμε μία από τις τρεις τοπ ομάδες στην Ελλάδα. Για περίπου 70 λεπτά κάναμε εξαιρετική αμυντική δουλειά και θεωρώ πως το 0-4 είναι υπερβολικό με βάση την εικόνα του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά». Εκτός όλων των άλλων βέβαια, για την ομάδα του αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγαν καλά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα καθώς νίκησαν και οι δύο ομάδες (Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός) που βρίσκονται από πάνω του, φέρνοντάς τον σε ακόμη πιο δύσκολη θέση ενόψει συνέχειας.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69′ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86′ Σοφιανός), Ριέρα (64′ Μπιλέ), Μασκανάκης (64′ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πενράις (46′ Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55′ Μάνταλος), Κοϊτά (91′ Γκρούγιτς), Ελίασον (70′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.