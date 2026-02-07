Η ΑΕΚ χρειάστηκε να δείξει υπομονή και αποφασιστικότητα απέναντι στο Μαρούσι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις και επικράτησε με 83-74, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, διευρύνοντας το νικηφόρο της σερί στις δέκα συνεχόμενες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετώπισε ζητήματα φρεσκάδας στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, καθώς ο Σέρβος τεχνικός βασίστηκε σε rotation εννέα παικτών. Παρ’ όλα αυτά, στα κρίσιμα λεπτά η εμπειρία και η ποιότητα των «κιτρινόμαυρων» έκαναν τη διαφορά, οδηγώντας την Ένωση στη νίκη.

Κορυφαίος για την ΑΕΚ ήταν ο Μπάρτλεϊ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους με 4/5 δίποντα, 7/7 βολές και 2/8 τρίποντα, προσθέτοντας ακόμη 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Γκρέι, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τους δύο παίκτες να ξεχωρίζουν και να καθορίζουν την έκβαση του παιχνιδιού.